Китайское информагентство "Синьхуа" первым в мире трудоустроило робота ведущим теле-новостей

12:31 09.11.2018

Первый в мире виртуальный телеведущий представлен в Китае

Китайское информагентство "Синьхуа" представило первого в мире виртуального ведущего новостей.



В Китае информационное агентство "Синьхуа" с помощью местного поиска Sogou создало двух виртуальных ведущих - одного для новостей на китайском и другого на английском языках, сообщило издание vc.ru.



С их помощью агентство может быстро генерировать новостные выпуски для телевидения, сайта и мобильных устройств.



"Синьхуа" не раскрывает подробности технологии, в которой, как утверждает агентство, используется искусственный интеллект. При этом у системы есть ограничения: при увеличении видео заметно, что набор мимики ограничен, а у ведущего двигается, в основном, рот.



видео тут -

https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/09/anchorperson/