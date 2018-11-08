В АПК Казахстана катастрофически не хватает специалистов. Пахари разбежались

12:36 09.11.2018

Острую потребность в квалифицированных кадрах испытывают 80% субъектов АПК.



Предприятия агропромышленного комплекса Казахстана оторваны от научных достижений и практически лишены профессиональных специалистов. Такое заявление на форуме "BuildingKnowledge-basedAgriculture" ("Формирование АПК, основанного на знаниях" – прим Total.kz) сделал заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев, передает Total.kz.



"Имеются кадровые проблемы: устаревание науки, отстраненность от передовых технологий и мирового научного сообщества. Более того, по данным местных исполнительных органов, 80% субъектов АПК испытывают острую потребность в специалистах.", – сказал Шукеев.



При этом глава Минсельхоза отметил, что наука в Казахстане есть, но для бизнеса от нее толку мало.



"Наука у нас есть, она может работать на практический результат, но сейчас мы должны признать, что она неэффективна. Наука оторвана от потребностей бизнеса. Только 8% результатов научно-технической деятельности внедряются в производство", – подчеркнул министр.



По информации пресс-службы МСХ РК, для изменения ситуации министерством совместно с представителями бизнеса и передовой отечественной науки разработана и уже внедряется новая программа реформирования, которая подразумевает трансформацию аграрных вузов в современные университеты международного уровня. По примеру Назарбаев университета будут внедряться стандарты и программы обучения ведущих мировых университетов.



"Наряду с этим, отечественные ученые направлены на стажировки и обучение в ведущие зарубежные научные центры для получения степени PhD, проведения совместных научных исследований", – проинформировали в пресс-службе Минсельхоза.



Создана система агропарков и региональных центров, которые на местах будут осуществлять агросопровождение, передачу нужных для фермеров региона технологий и их соблюдение. Их роль – выступить проводником инноваций между наукой и бизнесом и обеспечивать обратную связь от бизнеса для правильной постановки задач перед наукой.



"Новая система распространения знаний, будет опираться на вышеуказанную систему образования и науки, которая, как в США, будет использовать научный потенциал НИИ и вузов для передачи точечных знаний и необходимых технологических решений на базе региональных центров", – подчеркнули в пресс-службе МСХ РК.