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|Казахстанский госинформхолдинг "Зерде" возглавил г-н Дурмагамбетов
12:39 09.11.2018
Назначен новый председатель правления холдинга "Зерде"
Совет директоров инфокоммуникационного холдинга выбрал нового руководителя.
Ерлан Дурмагамбетов назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", сообщает Total.kz.
По информации primeminister.kz, кандидатуру нового председателя правления одобрил совет директоров холдинга.
Ерлан Дурмагамбетов родился в 1971 году в Караганде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (РФ), в 1999-м - Университет науки и техники штата Айова (США), в 2018 году - Университет Крэнфилда (Великобритания). Доктор делового администрирования.
В различные годы работал в корпоративном секторе, в том числе в представительстве Oracle Nederland BV, ТОО "Делойт и Туш", ТОО "Скала Казахстан".
В 2006–2007 гг. занимал руководящие должности в РГП "Центр информатизации финансовых систем" Министерства финансов РК.
В 2007–2010 гг. - заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи.
Начиная с 2010 г. и по настоящее время работал управляющим директором АО "Қазақтелеком"