Довыеживается. Командир ТаджОМОНа генерал Мухаммадзода пристелил двух жителей памирского Хорога

13:13 09.11.2018

В Хороге командир ОМОНа Таджикистана открыл стрельбу по местным жителям



Двое жителей Хорога - центра Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана - получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия, которую по ним открыл командир ОМОНа республики генерал-майор Хуршед Изатулло Мухаммадзода, сообщают источники "Ферганы" в Хороге.

По словам одного из пострадавших, 31-летнего жителя Хорога Субхона Хамзалиева, в ночь на 5 ноября он вместе с родителями возвращался от родственников. Возле дома стояли соседские ребята, Субхон остался с ними пообщаться. Через какое-то время к ним подъехала автомашина марки "Мерседес", и из нее стали по ним стрелять.



"Все произошло неожиданно. Машина подъехала, спустили окно и открыли огонь. Мы все бросились бежать, но не успели. Я получил две пули - в ногу и руку, другой парень тоже получил ранение в бедро. В этот момент из магазина выходили молодая женщина и ее мама, которые сильно перепугались и стали кричать. Там же был ее муж, он начал кричать в сторону машины, что они делают. На это мужчина с пистолетом стал всем угрожать", - говорит Хамзалиев.



Местные жители узнали в стрелявшем генерал-майора Мухаммадзода. По их словам, он и раньше часто вытаскивал свой пистолет и направлял на людей, но никогда до этого не приводил его в действие. По словам очевидцев, ранее был случай, когда генерал открыл огонь по минивэну на посту возле центрального перекрестка в Хороге. Тогда он попал в радиатор машины.



Ранения, полученные Субхоном Хамзалиевым в ногу и руку



По данным источников, после инцидента некоторые жители встретились с генералом Мухаммадзода и потребовали объяснений. Он пояснил им, что проезжал в той местности с целью патрулирования, один из молодых людей якобы подошел и пнул ногой его машину, в ответ он открыл огонь.



Очевидцы также говорят, что сегодня генерал снова размахивал своим оружием перед людьми в центре Хорога.



"В городе много омоновцев, и этот генерал тоже. Получается творят, что хотят. Одно дело, если бы был какой-то инцидент и было использовано оружие, но когда ни с того, ни с сего открывают огонь по людям - это уже беспредел", - говорит один из местных жителей.



На вопрос о том, обратились ли пострадавшие в прокуратуру, Хамзалиев ответил отрицательно, поскольку считает, что в этом нет смысла. Он отметил, что ему и другим жителям Хорога не нужно наказания этого человека, они лишь хотят, чтобы из города убрали все посты с военными. По словам хорогчан, они намерены выйти на митинг с требованием очистить город от силовиков.



Дополнительные посты в Хороге были установлены после критики президентом Эмомали Рахмоном криминогенной ситуации в ГБАО, с которой он выступил в областном центре в середине сентября. Претензии главы государства касались, в частности, беспорядка на дорогах и наличия у населения огнестрельного оружия. Президент дал месячный срок на наведение порядка и даже разрешил "в случае необходимости" применить вооруженные силы. После этого в микрорайонах Хорога были установлены временные посты ГАИ, начались мероприятия по снятию незаконной тонировки с автомашин, упорядочиванию документов водителей, изъятию оружия и боеприпасов у населения. По результатам этой деятельности официальные органы отчитались в середине октября. Однако посты в городе не исчезли, а напротив, были установлены дополнительные - уже с участием сотрудников ОМОНа.