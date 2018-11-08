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Ферганские будни. Язъяванский хоким избил фермера и приказал отправить за решетку еще более тридцати дехкан
13:42 09.11.2018

Глава района в Фергане избил фермера и приказал отправить за решетку еще более тридцати фермеров

Хоким Язъяванского района Ферганской области Узбекистана Юлчибай Боййигитов на собрании, прошедшем в ночь с 6-го по 7-е ноября, избил фермера Курбонали Джураева за несдачу хлопка и поручил прокурору района возбудить в отношении него уголовное дело. Кроме того, 6 ноября по его приказу более тридцати фермеров до глубокой ночи продержали в отделении милиции.

О том, что 60-летний Курбонали Джураев, занимающийся фермерством на территории Катартала, был избит хокимом (главой) Язъяванского района Ферганской области Юлчибаем Боййигитовым, "Озодлику" сообщили три фермера, проживающие в этом районе и участвовавшие на собрании в районной администрации 6 ноября.

По словам одного из фермеров, попросившего нашу редакцию не разглашать его имени из-за опасений быть подвергнутым суровому наказанию со стороны местных властей, Курбонали Джураев был избит хокимом Боййигитовым за несдачу хлопка.

– Между Курбонали-ака и хокимом произошла словесная перепалка. Хоким сказал фермеру: "Пиши заявление и сдай свой земельный участок. Только не пиши много чего. Просто напиши, что просишь нас забрать твою землю". А фермер ответил ему, что выполнит план и не собирается отдавать землю. В результате, между ними произошла ссора. Хоким прочитал в заявлении фермера о том, что тот собирается выполнить план. Он разозлился, подбежал к фермеру и начал его душить. Потом уцепился за его воротник, начал трясти и оскорблять его. При всем этом присутствовали прокурор и начальник милиции. Они как зрители наблюдали за происходящим, – говорит один из очевидцев произошедшего.

Как говорит "Озодлику" второй фермер, ставший очевидцем произошедшего, после того, как сотрудники милиции вывели Курбонали Джураева из зала совещания, глава района высказал в адрес фермера несколько оскорбительных слов.

– После того, как сотрудники милиции вывели Курбонали-ака из зала, хоким некоторое время стоял и говорил оскорбительные слова в его адрес. Насколько мне известно, после задержания Курбонали-ака до утра следующего дня продержали в отделении милиции, а затем отпустили домой, – говорит собеседник.

Нашему радио удалось связаться и поговорить с фермером Курбонали Джураевым, который не стал отрицать конфликт, произошедший между ним и главой района. Однако пока воздержался от комментариев.

Еще один фермер из Язъяванского района Ферганской области сообщил нашему радио о том, что после собрания 6 ноября глава района приказал заместителю начальника районной милиции задержать и поместить под стражу более тридцати фермеров, не сдавших необходимую норму хлопка.

– Хоким приказал заместителю начальника милиции: "Закройте их всех в отделении, возьмите с них объяснительные". Затем более тридцати фермеров отвели в отделение милиции, которое находится в 200 метрах от районной администрации и продержали их там до 3:30 ночи. Среди них был и я. Под утро в милиции составили список задержанных фермеров, а потом отпустили, сказав: "А теперь идите и собирайте свой хлопок", – сказал нашему радио язъяванский фермер.

Его слова "Озодлику" подтвердили еще двое фермеров из Язъванского района.

Однако в РОВД Язъванского района нашему радио опровергли информацию о задержании более тридцати фермеров.

Наш репортер не смог связаться с главой района, весь день его телефон был выключен.

Собеседник, представившийся помощником хокима, заявил нашему радио о том, что ему неизвестно о случившемся с местными фермерами.

"Озодлик" направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой разъяснить причину, по которой более тридцати фермеров из Язъванского района Ферганской области были наказаны за невыполнение необходимой нормы хлопка.

Ответ из главного надзорного органа наша редакция пока не получила.

Случаи избиения и оскорбления фермеров в Узбекистане происходят постоянно и систематически.

Наше радио сообщало о случаях, когда после избиений местные фермеры просто кончали жизнь самоубийством.

Последний из таких случаев произошел в Денауском районе Сурхандарьинской области. 61-летний местный фермер Шерали Бекназаров 14 октября был обнаружен повешенным в подъезде своего дома. Родственники и соседи Бекназарова сказали, что на самоубийство фермера толкнули унижения со стороны главы района, который прилюдно оскорбил его за несдачу установленной нормы хлопка.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541760120
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