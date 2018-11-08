Из Казахстана в Россию предложили проложить пеший "Путь Чингизидов"

14:33 09.11.2018

На XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России предложили проложить пешую тропу между двумя странами. С такой инициативой, как передает Петропавловск.news, выступил руководитель проекта первой межрегиональной туристической пешей тропы "Путь Ермака" Максим Сладкоштиев.



По его замыслу, тропу можно было бы проложить между Петропавловском – административным центром Северо-Казахстанской области, где сейчас проходит форум, – и российским Курганом (административным центром Курганской области). Назвать проект россиянин предложил "Шелковый путь" или "Путь Чингизидов".



Основанный Сладкоштиевым "Путь Ермака" позиционируется как первый российский аналог Пути Сантьяго, знаменитого паломнического маршрута к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Малый "Путь Ермака" организован от Перми до Кургана (800 километров), большой – от Перми до Омска, его расстояние составляет 1600 километров. По замыслу Сладкоштиева, в Кургане с появлением казахстанской "ветки" могли бы "встретиться" два пеших пути. "Интерес к таким тропам растет, особенно со стороны кружков скандинавской ходьбы. Они, я знаю, активно развиваются в Алматы", – подчеркнул он.



Расстояние между Курганом и Петропавловском составляет 271 километр. Время в пути пешком, согласно расчетам Google Maps, составляет 55 часов.



Юбилейный XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России начался в Петропавловске 8 ноября, одной из основных тем для обсуждения стало развитие туризма между двумя странами. На завтра в рамках форума запланирована встреча президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.