Более 1 млрд тонн урановых отходов остаются на территории Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

14:35 09.11.2018

В Лондоне по инициативе правительства Кыргызстана состоялась международная донорская конференция по реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. Сообщает пресс-центр ЕС в пятницу.



На конференции было озвучено, что Европейский Союз (ЕС) выделит дополнительные 10 млн евро для борьбы с радиоактивными отходами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, на территории которых имеется более 1 млрд тонн ядовитых отходов уранового производства, представляющих угрозу для населения и окружающей среды.



Эта сумма дополнит 16 млн евро, выделенные ЕС на эти цели ранее.



ЕС играет ведущую роль в реализации программы по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии. Более 10 лет велись предварительные исследования в указанных трех странах, а именно – подготовка технико-экономического обоснования и оценка воздействия предстоящих работ на окружающую среду. ЕС выделил 14 млн евро на эти исследования, проведенные совместно с правительствами стран региона, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Программой развития ООН (ПРООН).



Следующая фаза программы – непосредственная реабилитация урановых объектов, поддержанная правительствами трех стран (КР, РТ, РУз) и требующая немедленного старта работ.



В рамках программы были выбраны семь объектов ) в трех странах, нуждающиеся в первоочередной реабилитации для предотвращения загрязнения Ферганской долины.



Международная донорская конференция прошла в Лондоне по инициативе правительства Кыргызстана на полях Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРД). Банк управляет фондом, который аккумулирует средства, собранные международным сообществом для реабилитации урановых объектов в регионе. Донорская конференция проведена согласно резолюции ООН 68/128, которая призывает международное сообщество поддержать программу по борьбе с урановыми отходами.