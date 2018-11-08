В Таджикистане журналистика как "четвертая власть" утратила свою роль, - IWPR

14:58 09.11.2018

СМИ Таджикистана утратили свою роль в обществе как "четвертая власть", а журналисты воздерживаются от освещения серьезных тем и остаются в стороне, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.

Об этом говорится в исследовании "Состояние СМИ и роль социальных сетей в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане", который проводил институт по освещению войны и мира (IWPR).

IWPR собрал пять основных препятствий и угроз для качественной журналистики в Таджикистане.



Так, по мнению респондентов, основными препятствиями и угрозами являются недостаточное профессиональное обучение, самоцензура, недостаточные финансовые ресурсы, слабая профессиональная этика и вмешательство государства в СМИ.

Во время интервью респонденты говорили, что, по их мнению, пресса в Таджикистане не играет роли в решении социальных, экономических и политических проблем, так как государство не реагирует на их публикации и не отвечает на их вопросы.

"В отличие от предыдущих лет ситуация изменилась. Раньше слова журналиста могли считаться решающими. Помимо того, что государство не реагирует, есть и другие факторы, как нехватка квалифицированных репортеров, воздержание от освещения серьезных тем", - отмечают респонденты.



При этом, они хотят освещать вопросы, связанные с правами человека, коррупцией и экологией, но это происходит не так эффективно, так как в данное время ситуация в стране не подходит для проведения журналистских расследований.



Также корреспонденты считают, что они потеряли позиции из-за несплоченности и нежелания защищать свои права.

Журналисты Таджикистана заявили, что постараются вернуть себе статус "четвертой власти", однако не у всех из них оптимистичные взгляды на будущее журналистики в стране.

Касательно будущего СМИ в последующие 3-5 лет, около половины журналистов хотят перейти на онлайн-контент. Более одной трети считают, что СМИ в Таджикистане не изменятся.