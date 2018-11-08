Задержан за взятку в 800 тысяч тенге аким Жарминского района Восточного Казахстана - Садыков

18:48 09.11.2018

Задержан аким района в ВКО

Его обвиняют в получении взятки в размере 800 тысяч тенге.



9 ноября текущего года Департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области задержан аким Жарминского района ВКО Нурлан Садыков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



Он задержан по подозрению в получении взятки в размере 800 тысяч тенге от предпринимателя "Л" за положительное решение вопроса о переоформлении права долгосрочной аренды земельного участка,



Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Н. Садыков водворен в изолятор временного содержания.