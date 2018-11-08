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Путин в Казахстане получил в подарок гвоздь и кнут... Могу добавить носок и фикус
19:54 09.11.2018

Президенты Казахстана и России посетили туристическую выставку.

Президент РФ Владимир Путин на туристической выставке в Петропавловске "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" в ходе совместного с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотра экспозиции получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут - камчу, передает РИА Новости.

Главам государств на нескольких мультимедийных стендах продемонстрировали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана, а также ролики с видами природных красот республики. Затем Путин и Назарбаев осмотрели несколько региональных стендов выставки, в том числе стенд Астаны, Омской области, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На одном из стендов президентов двух стран встречал рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди "уважаемым людям". Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Владимиру Путину. "Горячий металл", - отметил российский президент, приняв подарок.

Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна. Он пояснил, что такой пруток выдерживает 250 килограмм. Наблюдая за тем, сколько усилий прикладывает боец для того, чтобы согнуть пруток, Назарбаев со значением отметил: "Серьезно". А после того, как Цырульников успешно справился со своей задачей, он передал согнутый пруток казахскому президенту, предложив ему также попробовать свои силы. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, отметив, что, кажется, это ему удалось.
У следующего стенда президентам двух стран продемонстрировали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу. Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, "сначала клали камчу, а потом говорили речь". "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", - пошутил в ответ российский президент. Назарбаев также добавил, что согласно казахским поверьям, такой кнут защищает и от злых духов. В итоге Путину подарили этот кнут, после того как он осторожно спросил: "А это можно взять?".

А вот инструкции по применению нет

Затем главы государств продолжили осмотр стендов. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского заповедника, расположенной у слияния рек Волга и Кама, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив живописные природные виды заповедника.

Представители стенда Ямало-Ненецкого округа, увидев президентов, начали

Источник - zakon.kz
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