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Назарбаев предложил упростить визовый режим для прикаспийских стран
21:52 09.11.2018

Он предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море.

Нурсултан Назарбаев принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В работе форума, посвященного новым подходам и тенденциям в развитии туризма, приняли участие руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Выступая перед участниками мероприятия, глава государства подчеркнул, что Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки.

"За время существования Форум стал важным институтом политико-экономического взаимодействия наших стран. Этот формат стал модельным на постсоветском пространстве. В рамках проведенных форумов мы приняли более 200 договоров и соглашений. Реализация данных документов дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики Казахстана и России", - заявил Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что Российская Федерация является стратегическим союзником и важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.

"За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил 11 миллиардов долларов, и к концу года он может составить 18 миллиардов долларов. Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также остановился на результатах инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, горно-металлургическом и агропромышленном комплексе, химической промышленности и других секторах.

Отмечая ключевую значимость сферы туризма в глобальной экономики, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости эффективного использования туристического потенциала двух стран и принятия системных мер для его дальнейшего развития.

"Сегодняшний Форум посвящен очень важному и актуальному вопросу – новым подходам и тенденциям развития туризма в наших странах. Туризм является инструментом роста экономики даже в период глобальных экономических кризисов. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности", - подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана также проинформировал присутствующих о ходе разработки пятилетней государственной программы развития туризма в РК, направленной на увеличение въездного потока туристов и создание более 60 тысяч рабочих мест.

"Хотел бы отдельно остановиться на таком важном направлении сотрудничества, как развитие двустороннего туризма. Как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест, где можно проводить досуг, и есть, на что посмотреть. Например, россияне, особенно из западносибирской части страны, едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озера Балхаш и Алаколь, зимой – на горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы и другие места", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также указал на ряд вопросов в сфере развития двустороннего туризма, решение которых требует участия уполномоченных органов. Среди них модернизация пограничных переходов в целях комфортного прохождения туристов; совершенствование туристской и транспортно-логистической инфраструктур; развитие совместными усилиями туризма на Каспии; содействие становлению космического туризма и другие.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что нынешний Форум придаст новую динамику двусторонним межрегиональным деловым отношениям, а также откроет новые горизонты сотрудничества Казахстана и России.

Резюмируя все доклады и мнения, озвученные на Форуме, Нурсултан Назарбаев предложил президенту Российской Федерации поручить правительствам двум стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы двух стран с целью увеличения туристских потоков.

"Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы", - сказал глава государства.
Кроме того, Президент Казахстана предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.

"Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год", - указал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления, отметив результаты работы по запуску Международного финансового центра "Астана", глава государства призвал бизнес-сообщество принять активное участие в работе МФЦА и финансовых институтов, созданных на его базе.

По итогам Форума были подписаны следующие документы:

- План совместных действий Казахстана и России на 2019-2021 годы;

- План мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ;

- Меморандум о намерениях между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономического развития РФ по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества "Казахстан-Россия";

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта РК и Министерством экономического развития РФ;

- Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК И РФ от 3 октября 2006 года.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541789520
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