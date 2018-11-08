Союзнички. Визит Путина в Казахстан ознаменовался скандалом из-за фото Крымского моста, - "МК"

23:09 09.11.2018

Местная служба протокола захотела заделать его панелями на выставке перед приездом двух президентов



На туристической выставке в казахском Петропавловске накануне визита Владимира Путина разгорелся скандал из-за фото Крымского моста на стенде черноморских курортов: служба протокола Назарбаева хотела заделать снимок панелями. А потом Путин попросил хозяев подарить ему традиционную плетку тюркских всадников- камчу. По словам Нурсултана Назарбаева, она отгоняет злых духов и помогает наводить порядок. А с этим в России, как известно, всегда проблемы.



Накануне визита Путина и Назарбаева на выставке кипели нешуточные страсти. Служба протокола казахского президента пришла в ужас, когда обнаружила на стенде черноморских курортов гигантскую фотографию Крымского моста. (Напомним, что Казахстан, как, собственно, и другие страны СНГ не признал присоединение полуострова к России) "И вы хотите, чтобы наш президент появился на этом фоне? Так дело не пойдет", - возмутились чиновники.



Провокационный с их точки зрения снимок решено было заделать панелями с искусственной растительностью. Но когда работы по маскировке практически закончились, пришел черед возмущаться российской стороне. Организаторам было объявлено, что Крымский мост для России - это повод не для стыда, а для гордости. И Владимир Путин вряд ли обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись в дружественном Казахстане.



В итоге после нескольких часов пререканий, было принято соломоново решение: оформление стенда восстановить, но в ходе экскурсии президентов мимо него не проводить. Вроде как есть Крымский мост на выставке, а вроде как его и нет.



Вместо "Черноморских курортов" Путин и Назарбаев посетили более безобидные с политической точки зрения экспозиции - Ямало-Ненецкого округа, куда их заманили шаманскими бубнами, и Омской области, где бил фонтан сгущенки, а также нескольких казахских регионов.



На одном из стендов президентов встречал самый сильный человек в мире - Сергей Цырульников, с легкостью завязывающий в узлы толстенные гвозди длиной 20 см. "У нас традиция: мы дарим их хорошим уважаемым людям", - пояснил силач, вручая Путину сразу три железные загогулины.



- Надо развязать! - посоветовал Назарбаев. И тут же получил от Цырульникова согнутый в подкову пруток для тренировки. Однако ни у Путина, ни у казахского коллеги в итоге ничего не получилось. Ну может быть, совсем чуть-чуть.



У другого стенда гостям продемонстрировали традиционные атрибуты местных наездников, в том числе кнут-камчу. По словам Назарбаева, такой кнут, согласно поверьям, защищает от злых духов. Кроме того, в прежние времена его использовали на больших собраниях - помогает порядок наводить. "Забрать можно?" - молниеносно отреагировал Путин.



фото: kremlin.ru

Справка "МК": "Камча обычно пропитана потом коня, к такой плети боятся приблизиться бесы и всякая нечистая сила, поэтому ее вешали у изголовья молодых женщин. Также верили, что среди кнутов особой магической силой обладают желтые латунные плети с рукояткой и таволги, именно такую камчу подарили Владимиру Путину".



Орнитологи, встречавшие президентов у чума оленеводов, посетовали, что российский президент давно не навещал стерхов - потомков тех самых журавлей, которых когда-то ставил "на крыло". Из их объяснений следовало, что птицы взялись за старое и вновь нуждаются в провожатом. "Не улетают, ждут вас, когда вы вернетесь и проведете их", - объяснили ученые. Но Владимир Путин, по всей видимости, не горел желанием снова садиться за штурвал дельтаплана. "Вы давайте сами, подхватывайте инициативу", - посоветовал он.



Завершив осмотр экспозиции, президенты отправились на форум межрегионального сотрудничества, который, как и выставка оказался посвящен туристическим возможностям соседних стран. По словам Назарбаева, Россия и Казахстан могли бы более эффективно использовать свою географическую близость и привлекать туристов из приграничных регионов, но для этого необходимо решить ряд принципиальных вопросов - в частности, сделать более комфортными пограничные переходы и усовершенствовать транспортную логистику, чтобы не приходилось из Челябинска лететь в Астану через Москву.



"Мы-то много поездили, и знаем, что таких красот, как у нас, нет нигде в мире, - заявил Назарбаев, - Надо все это показывать, сделать специальные документальные фильмы, чтобы туристы знали адреса посещения и отдыха".



Владимир Путин был не столь категоричен (все-таки на планете, по его словам, есть еще такие туристические центры, как Париж, Рим и Венеция), но тоже признал, что в плане природного разнообразия России и Казахстану равных, пожалуй, не найти. А поскольку в мире популярность набирает именно экологический туризм, наши страны должны воспользоваться этим трендом и монетизировать свои возможности.



Например, в Алматинской области есть уникальное озеро Алаколь, где очищались от радиации вернувшиеся с околоземной орбиты космонавты. А на Алтае туристов ждут горные маршруты, величайшие памятники кочевой культуры и разнообразный оздоровительные туры.



К числу перспективных совместных проектов участники форума отнесли организацию круизов по Каспийскому морю и космический туризм. Правда, для того, чтобы корабли могли заходить в порты всех стран, расположенных в его акватории, необходимо урегулировать визовые вопросы, а для регулярного посещения туристами космодрома Байконур - договориться с военными.



Елена Егорова