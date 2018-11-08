При взлете в Джорджтауне (Гайана) разбился Boeing 757. Пассажиры спаслись чудом

00:02 10.11.2018

Самолет упал через несколько секунд после взлета



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Направлявшийся в Торонто Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica упал через несколько секунд после взлета.



Инцидент произошел в аэропорту Джорджтауна (Гайана) в пятницу, 9 ноября. После неудачной попытки взлета авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка. В результате крушения, причиной которой стали проблемы с гидравликой, один из двигателей самолета отвалился и раскололось правое крыло.



На борту самолета находились 128 пассажиров. Шестеро из них пострадали и были доставлены в ближайшую больницу. Ранее в ноябре прибывший из Чикаго грузовой Boeing 747-400 SkyLease выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в канадском аэропорту Галифакс Станфилд. Пятеро находившихся на борту членов экипажа получили незначительные травмы и были доставлены в ближайшую больницу для осмотра.