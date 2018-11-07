Антикомсомольская истерия в Казахстане: кому и зачем это было нужно? - Ю.Булуктаев

00:14 10.11.2018 Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, уже ушли в прошлое, но вопросы и неприятное послевкусие остались. Кто, а главное, зачем пытался раздуть вокруг юбилея скандал национального масштаба? Об этом, а также о том, какой след в жизни нашей республики оставил комсомол, мы беседуем с политологом Юрием Булуктаевым.



- Некоторые удивляются: почему кто-то отмечает юбилейные даты организации, которая официально самораспустилась в 1991 году?



- Тому есть простое объяснение. 100 лет назад была создана уникальная организация, на счету которой достижения, до сих пор вызывающие гордость за молодежь, – от строительства первых электростанций, заводов-гигантов, масштабных транспортных магистралей до освоения целины и завоевания космоса.



Как известно, в 20-30-х годах прошлого века именно комсомольцы были активными организаторами отрядов ликвидации безграмотности и культурного штурма, ударного труда по преобразованию страны. Велик их вклад и в разгром фашизма, и в послевоенное восстановление народного хозяйства. В целом школу комсомола прошли более 160 млн. человек.



В октябре этого года те, кто верой и правдой служил комсомолу и в комсомоле, участвовали в самых разных по форме и содержанию памятных юбилейных мероприятиях. По общим оценкам, на постсоветском пространстве в них приняли участие до миллиона бывших комсомольцев.



- А каковы реальные достижения комсомола Казахстана?



- Несомненно, он вписал значимые страницы в вековую историю ВЛКСМ. Это построенные с его участием медеплавильные гиганты в Балхаше и Джезказгане, шахты Караганды, рудники Риддера, Туркестано-Сибирская магистраль, Чимкентский свинцовый завод, Актюбинский химический и Лениногорский полиметаллический комбинаты, мясокомбинат в Семипалатинске, десятки предприятий легкой промышленности, новые города и рабочие поселки.



Сотни тысяч юношей и девушек Казахстана совершили массовый героизм в годы Великой Отечественной войны, за боевые подвиги многие из них награждены орденами и медалями, а 94 воспитанника казахстанского комсомола удостоены звания Героя Советского Союза. По сути, в то время вся молодежь Казахстана в какой-то мере соприкасалась с деятельностью комсомола. Понадобится слишком много времени, чтобы перечислить имена прославленных организаторов производства, крупных ученых, деятелей культуры и искусства, партийных и советских работников, которым путевку в жизнь дал комсомол.



В его деятельности отражена не только биография нескольких поколений молодых граждан республики, но и вся история советского Казахстана. И 100-летний юбилей был поводом перелистать страницы славной летописи комсомола республики – летописи, наполненной множеством событий, имен и судеб, и отдать должное тем, кто с честью носил звание комсомольца, подтверждал его реальными делами в мирное и военное время.



Конечно, с позиции сегодняшних реалий некоторые наши современники критикуют комсомол как одну из несущих конструкций коммунистического строя. Но даже они признают, что это была мощная школа жизни, школа обретения навыков управления политическими, социально-экономическими и общественными процессами, школа воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.



- Кем была поднята антикомсомольская информационная волна, граничащая с истерией? Ведь собрание бывших комсомольцев можно было рассматривать как встречу одноклассников, однокурсников или однополчан…



- На самом деле не все так просто. Существует несколько версий на этот счет. Озвучу одну из них. Но для понимания ситуации нам не обойтись без таких новомодных понятий (или англицизмов), как "хейтеры" и "хайпожоры". Слово "хейтер" является производным от hate, которое переводится как ненависть, соответственно хейтеры - это ненавистники, недруги, непримиримые враги. Главное для них – чтобы "предмет ненависти" был хайповым, то есть находился на слуху, чтобы им интересовались, о нем говорили, обсуждали, восхищались. Выходит, что хейтеры ненавидят то, что популярно.



В свою очередь хайп – это информационный шум, гвалт. Хайпожор - человек, который пытается поймать хайповую волну. Сейчас таковыми в основном называют видеоблогеров, которые мгновенно реагируют на набирающие силу хайпы и стараются всегда быть в тренде, чтобы получать больше просмотров и, следовательно, больше заработать. Для них важно одно - показать себя на фоне яркого события, затрагивающего интересы многих людей.



Вот такой средой для приложения усилий казахстанских хейтеров, ненавидящих комсомол, и стал 100-летний юбилей ВЛКСМ. Тут на роль народных хайпожоров претендовали не только всякого рода "диванные батыры", блогеры, псевдополитологи и публицисты. Особое рвение в очернении комсомола проявили некоторые деятели оппозиции, находящиеся за рубежом. Не отставали от них и местные квази-оппозиционеры, в недалеком прошлом совершившие вояж за рубеж и получившие инструкции в Брюсселе и Вашингтоне. Отметились также отдельные депутаты (бывшие и нынешние) и чиновники.



Большинство хейтеров составили люди, не сумевшие реализовать себя в плане политической карьеры (из разряда "бывших"), но не оставившие надежды вернуться в поле казахстанской политики, а также неудачники, страдающие комплексом неполноценности, и те, кто оказался во властных структурах, но не вполне доволен своим положением.



- Какие же цели преследовали организаторы этого хайпа?



- В совокупности все замеченные в антипатиях к комсомолу хейтеры (от блогеров до депутатов), охаивая и дискредитируя комсомол, пытались, прежде всего, сформировать негативное общественное мнение в отношении ВЛКСМ и бывших его членов. При этом упор был сделан на разжигание антиэлитного дискурса, поскольку в рядах современной политико-административной элиты Казахстана немало бывших комсомольцев – они занимают посты в правительстве, являются депутатами парламента и акимами различного уровня. Да и сам глава государства в 1969-1971 годах возглавлял комсомольскую организацию города Темиртау, был делегатом XIV и XV съездов ВЛКСМ... Что касается хайпожоров, то те просто хотели хайпануть, то есть привлечь к себе внимание на популярной в данный момент теме.



То есть, у каждой из этих своего рода стратификационных групп были свои цели. Но если с комментаторами в социальных сетях ("Ютуб", "Инстаграм", "Фейсбук") все более или менее понятно, то в случае с некоторыми оппозиционерами, депутатами и чиновниками (теми, кто реально участвует в политической деятельности) все выглядит завуалированно и эксклюзивно. Применительно ко второй группе антикомсомольских хейтеров можно дифференцировать, как минимум, две цели:



во-первых, продуцировать ненависть к комсомольцам, внести элементы хаоса во внутриполитический процесс и поколебать внутриполитическую стабильность. Отсюда и транслируемые в СМИ заголовки типа "Юбилей ВЛКСМ расколол казахстанское общество";



во-вторых, посеять раздор в рядах политической элиты и заявить о своих намерениях активно участвовать в грядущих электоральных кампаниях, предварительно устранив конкурентов. Отсюда и ласкающие их уши призывы в соцсетях уволить из органов государственной власти бывших комсомольцев и коммунистов. То есть это то, что вписывается в тренд десоветизации и декоммунизации.



- На чем основывалась антикомсомольская риторика?



- У каждого из хейтеров были свои аргументы и основания ненавидеть или отторгать комсомольское прошлое. Возьмем, к примеру, хейтеров-конъюнктурщиков. Один из них – известный депутат нижней палаты парламента, резко отреагировавший на поздравления по случаю комсомольского юбилея со стороны своих коллег. Напомнив о том, что они живут в независимом государстве, он, по большому счету, упрекнул их в недостаточной патриотичности.



Как отметил в соцсетях один из комментаторов, этому мажилисмену стоило бы посоревноваться в уровне патриотизма с Куанышем Султановым, Имангали Тасмагамбетовым, Нурланом Нигматулиным, Крымбеком Кушербаевым, Сериком Абдрахмановым и другими бывшими руководителями комсомольских организаций, а то и с самим Нурсултаном Назарбаевым. Парадокс в том, что, как выяснилось, в советское время он работал инструктором в одном из райкомов партии и в последние годы существования советского режима не был замечен в борьбе за независимость Казахстана. То есть здесь главным мотивом, на мой взгляд, была конъюнктурщина.



Другие же, а именно некоторые публицисты, чиновники и общественные деятели, пытались поставить на одну доску (или в один ряд) комсомол и "Алаш", комсомол и "Рухани жаңғыру". Первые сетовали на то, что юбилей движения "Алаш" прошел не так заметно и торжественно, как встреча бывших активистов ВЛКСМ. Вторые утверждали, что такие мероприятия несовместимы с проектами модернизации общественного сознания, и апеллировали к современной молодежи, якобы осудившей деяния комсомольцев.



На самом деле попытки притянуть к комсомолу за уши "Алаш" и "Рухани жаңғыру", противопоставить их друг другу выглядели как вариации из серии "В огороде бузина, а в Киеве дядька". То есть очевидна преднамеренная подмена понятий. Не исключено, что здесь присутствовал и элемент банальной зависти к комсомольцам, которые в очередной раз продемонстрировали свою сплоченность и умение на должном уровне организовать любое мероприятие.



Кстати, в 2008 году 90-летний юбилей комсомола во Дворце Республики прошел более торжественно, чем 100-летний в театре имени Абая. Но тогда никакого хайпа не было. На это мероприятие обратил внимание разве что сайт "Радио Азаттык", то есть организации, которая даже в "Википедии" квалифицируется как финансируемая Конгрессом США, а потому ее трудно заподозрить в симпатиях к комсомолу.



Ну и, конечно, наиболее радикальной была риторика хейтеров в соцсетях. По утверждению одного из анонимов (видимо, с воспаленным воображением), в его понимании комсомол – это "то же самое, что и гитлерюгенд". Вероятно, это изречение следует воспринимать как результат промывки мозгов, которой подверглась наша молодежь за последние пару десятилетий. А может быть, он попросту не знает, что именно комсомол и переломал хребет гитлерюгенду, причем с активным участием казахстанских комсомольцев, в том числе Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Сергея Луганского и многих других героев Великой Отечественной войны. Иначе этот диванный батыр или батрачил бы на хозяев-арийцев, или был бы подопытным кроликом в концентрационном лагере.



Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, выступая в Алма-Ате 9 июля 1971 года на пленуме, посвященном 50-летию комсомола, заявил: "Нам, военным летчикам, тяжело было смотреть на родную землю. Дымились города и нивы. В разбитых селах торчали одни печные трубы, среди них суетились немецкие солдаты, убийцы и мародеры. Но бесстрашно дрались комсомольцы с врагом на суше, на море и в небе. И враг был разбит. Я горжусь тем, что являюсь воспитанником комсомола!". Что бы сказал Бегельдинов сейчас, если бы узнал, что кто-то из казахстанцев приравнивает его к членам гитлерюгенда?



Другой аноним активно пытался навесить на комсомол вину за репрессии 30-х годов прошлого века. Похоже, он не в курсе, что локальным чисткам в то время подверглись и комсомольские организации, которые следовали за Коммунистической партией. И это было самой печальной страницей в истории комсомола.



К примеру, в 1938-м генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев по ложному обвинению был снят с работы, а затем расстрелян. Маховик репрессий затронул и казахстанский комсомол. Были репрессированы возглавлявшие в 1934-1937 годах республиканскую организацию лидеры молодежного движения Ибат Игенов, Садык Нурпеисов, Ашир Буркитбаев, Газиз Куватов, Кайсар Таштитов. Пострадали и руководители областных организаций комсомола. В 1950-е годы все они были реабилитированы, к сожалению – посмертно. Но и в той трагической круговерти страшных событий подавляющее большинство и комсомольских руководителей, и рядовых комсомольцев продолжали верно и достойно служить своему народу, доказав это в годы суровых испытаний во время Великой Отечественной войны.



- Считается, что соцсети имеют серьезное влияние на общественное мнение. Удалось ли "антикомсомольцам" его раскачать?



- В целом риторика антикомсомольских хейтеров оказалась малопродуктивной и быстро затухла, потому как, во-первых, была основана на лжи, во-вторых, не получила сколь-нибудь значимой общественной поддержки. Высокого интереса публики к юбилейным комсомольским мероприятиям замечено не было, соответственно не только внести раскол в общество и в ряды властной элиты, но даже создать ажиотаж вокруг события не удалось. Не говоря уже о том, чтобы разжечь антиэлитные настроения среди населения. А это говорит о том, что утверждения о решающем влиянии социальных сетей на общественные настроения являются сильно преувеличенными. В конечном счете, весь этот поднятый хайп оказался бурей в стакане воды.



Комсомол и хейтеры, его ненавидящие (включая отдельных действующих депутатов и чиновников), – это как слон и моська. Ведь независимо от негативных оценок деятельности комсомола, его исторический опыт, заслуги перед страной не утратят своей актуальности. Истинные его ценности остаются неоспоримыми как для гражданского общества, так и для государства - это любовь к Родине, самоотверженный труд, упорная учеба и достойное исполнение воинского долга. Это то, что сегодня противостоит социальному эгоизму, корысти, цинизму, утрате императива морали и нравственности. Комсомол не в прошлом, это проект обновленного будущего, в которое новые поколения впишут опыт прежних поколений, опыт пройденного ими пути.



Автор: Сауле Исабаева

7.11.18 Источник - camonitor.kz

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