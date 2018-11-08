"Талибан": Переговоры с правительством Афганистана не имеют смысла

00:32 10.11.2018

У движения "Талибан" (запрещено в РФ) не было никаких переговоров с правительством Афганистана, а в будущем переговоры возможны только с американцами. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил руководитель катарского представительства движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай по итогам второго заседания московского формата консультаций по Афганистану.



"Никаких прямых контактов", - сказал представитель "Талибана", отвечая на соответствующий вопрос.



"Прежде всего, мы не признаем нынешнее правительство как законное. Поэтому мы не будем вести с ними переговоры. Кабул даже не послал на эту конференцию своего представителя, - отметил он. - Учитывая, что наше главное требование - вывод иностранных войск, мы будем обсуждать мирное урегулирование с американцами".



Вместе с тем представитель талибов отметил, что "московский формат прошел успешно: мы выслушали позиции всех участников и высказали наши собственные соображения". "Мы благодарны России за приглашение и надеемся, что это мероприятие - не последнее", - заявил Станакзай.



Как сообщало EADaily, сегодня в Москве прошла первая международная встреча по урегулированию в Афганистане с участием талибов (Мухаммад Аббас Станикзай, Абдул Салам Ханафи, Шахабуддин Делавар, Зия-ур-Рахман Мадани и Мухаммад Сохаил Шахин). США, обещавшие прислать на переговоры своего представителя, обещание не сдержали.



До этого Абдул Салам Ханафи заявил, что "Талибан" поддержит любые инициативы по содействию мирному процессу в Афганистане.