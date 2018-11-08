Упыри атакуют. Три трансгендерши избили мужчину в лондонском метро

07:36 10.11.2018

Три женщины, родившиеся мужчинами, избили человека на станции метро в Лондоне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на таблоид The Daily Mail.



Инцидент произошел в третьем часу ночи на станции Лестер-сквер. В результате него пострадавший оказался в больнице с рассечениями и гематомами, а нападавшим грозит суд.



Тайла-Джо Брайан (Tylah-Jo Bryan), Амарни Льюис-Дэниэл (Amarnih Lewis-Daniel) и Майкл О"Доэрти (Michael O"Doherty), пока не сменивший паспорт, но откликающийся на женское имя Тамзин Лаш (Tamzin Lush), напали на мужчину после "незначительной провокации" с его стороны. Уточняется, что все они были в состоянии алкогольного опьянения.



Трансгендерам помогала их подруга, 22-летняя Ханна Брайан (Hannah Bryan). Брайан, мать четверых детей, вступила в драку чуть позже остальных, но признала свою вину после задержания. Всех четверых обвинили в нарушении общественного порядка с применением насилия. Точная дата заседания по их делу пока неизвестна.