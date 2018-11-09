Россия может лишиться миллиарда долларов из-за срыва поставок Су-35 Индонезии. Джакарта дрейфит

08:44 10.11.2018

Джакарта опасается санкций США за военную торговлю с Россией



Россия может не досчитаться миллиарда долларов за экспорт оружия. И все из-за того, что Индонезия на грани отмены контракта на покупку 11 истребителей Су-35. Такой разворот на 180 градусов от наших азиатских партнеров откровенно ввергает в шок. Ведь еще вчера индонезийцы так мечтали о российском самолете поколения "4++", что смогли договориться с российской стороной о частичной бартерной сделке – половину суммы предложили отдать пальмовым маслом. В октябре первые машины уже ждали на индонезийских аэродромах. Но что же заставило Индонезию резко "дать заднюю" и приготовится к разрыву самолетного контракта с Россией?



Россия может лишиться миллиарда долларов из-за срыва поставок Су-35 Индонезии Автор: Виталий Кузьмин.

Индонезия всегда интересовалась русским оружием. Отстояв независимость от Запада, эта страна почти сразу стала постоянным клиентом тогда еще советской оборонки. В 1958 году Индонезия заключила крупный контракт на поставку советских истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. В следующем году к индонезийским берегам причалили подводные лодки С-79 и С-91. Затем в отношениях наступило похолодание и поставки прекратились. Но после развала Союза индонезийское военное руководство продолжило военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Теперь уже Российская Федерация поставляла так полюбившиеся индонезийцам миги, "сушки" и вертолеты.



Конечно, индонезийцам сложно было рассчитывать на российские военные новинки. Например, обновленные "миги" и Су-30МК были им явно не по карману. Вместо этого они предпочитали "дожимать" остатки ресурса американских ретро-машин типа самолетов F-5 Tiger, большинству из которых пошел уже пятый десяток.



И все же индонезийские военные не смогли устоять перед Су-35. Тактико-технические характеристики крылатой машины настолько впечатлили индонезийцев, что они решили: купим партию российских "сушек" во что бы то ни стало.



Впервые о покупке 11 самолетов Су-35 заговорили в 2015 году. Определились с ценой и условиями. Контракт оценили в миллиард долларов США. После непродолжительных переговоров остановились на частичной бартерной сделке: половину индонезийцы заплатят твердой валютой, остальное - чаем, кофе, каучуком. Но основным продуктом расплаты выбрали пальмовое масло. Начало поставок было запланировано на 2018 год: первая партия из двух-трех самолетов должны были приземлиться на индонезийских аэродромах уже в октябре.



Однако, словно черт из табакерки выскочили звездно-полосатый жандарм и стал размахивать перед индонезийским руководством санкционной страшилкой под названием CAATSA. Этот федеральный закон, с помощью которого всех противников Америки наказывают санкциями, был принят Трампом в разгар переговоров о российской поставке Су-35 Джакарте – в августе 2017-го. И теперь с его помощью североамериканцы дают понять индонезийцам: купите самолеты у русских – нарветесь на беспрецедентные санкции. Индонезия тут же попыталась отмахнуться от запугиваний "большого брата". Так еще летом глава индонезийского внешнеторгового ведомства Оке Нурвана заявил, что "несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, Индонезия от контракта с Россией на поставку Су-35 не отказывается".



И все-таки Штатам, видимо, удалось прогнуть индонезийское руководство – и теперь оно буквально в шаге от разрыва своего "контракта мечты". По крайней мере, об этом сообщает британское военное обозрение Jane"s Defence Weekly. На страницах этого журнала шеф пресс-службы индонезийских ВВС Новян Самога сообщает, что "если США и дальше будут угрожать санкциями, то у нас не будет выбора, кроме как отказаться от уже подписанного контракта с Россией".



Британское издание также предполагает, что если это произойдет, то Индонезия будет вынуждена купить у американцев истребитель Lockheed Martin F-16 Viper.



"Скорее всего, он будет выбран вместо русского Су-35", - пишет Jane"s Defence Weekly.



Понятно, что именно этого и добивается Вашингтон. Так, еще весной 2018-го во время визита в Джакарту военного министра Джэймса Мэттиса в случае отказа от этой идеи пообещал организовать "максимально выгодные" поставки истребителей F-16, которого пытаются выставить как полноценного конкурента российскому "Сухому". И напрасно.



-Су-35 - универсальный боец. Маневренный, быстрый, агрессивный. С современным комплексом обороны и вооружения ему не страшны ни F-16, ни F-18, ни "Тайфун", ни "Рафаль", - говорит эксперт в области вооружений Алексей Леонков.



Что делать российской стороне в сложившейся ситуации – сказать трудно. Здесь уже игра не на нашем поле. Единственная надежда – на твердость индонезийского лидера.



Впрочем введение санкций Джакарту страшит гораздо больше, чем разорванный контракт с Россией. И понять индонезийцев можно. До 2005 года они уже пребывали под гнетом финансового эмбарго. Из-за него крупнейшая мусульманская страна чуть не лишилась авиации и флота: они не могли купить даже банальных запчастей и расходников.



-Нам нужно использовать комбинацию истребителей на Восток и Запад, - приводит слова главы пресс-службы индонезийских ВВС Новяна Самоги британский Jane"s Defence Weekly. – Политика неопределенная, и нам нужен баланс, потому что, если у нас есть проблемы с Западом, мы можем использовать самолеты, произведенные на Востоке. У нас были санкции, наложенные на нас раньше, поэтому мы знаем, что нам нужен этот баланс.



Поэтому самое разумное, на что может пойти в сложившейся ситуации Россия – это готовится к потере заветного миллиарда долларов, которые мы уже фактически ощущали у себя в кармане.



Максим Кисляков



9.11.18