 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Горит Калифорнийский парадайз. 250 тысяч калифорнян бегут, бросив манатки
10:19 10.11.2018

Пожары в Калифорнии: сгорело ранчо, где снимали "Мир Дикого Запада"

В результате пожара в Калифорнии огнем было уничтожено ранчо кинокомпании Paramount Pictures, где снимались многие известные фильмы и селиалы, в том числе и популярный сериал "Мир Дикого Запада".

О том, что ранчо Paramount в городе Агура-Хиллз сгорело, сообщила в "Твиттере" администрация Национальной зоны отдыха Санта-Моника-Маунтинс. Также о пожаре на ранчо сообщила телесеть HBO, снимавшая сериал "Мир Дикого Запада".

Огонь движется в направлении ранчо Paramount
"Ранчо Paramount было одной из основных съемочных площадок первого и второго сезона "Мира Дикого Запада", наряду с Melody Ranch в городе Санта-Кларита, а также съемочными площадками в штате Юта. В данный момент съемки новых серий "Мира Дикого Запада" не ведутся, люди эвакуированы из опасной территории. Пока мы ничего не можем сказать о масштабах ущерба. Мы мысленно с теми, кто пострадал в результате этого страшного пожара. Это сейчас важнее", - говорится в сообщении телесети HBO.

Окрестности ранчо Paramount затянуло дымом
На ранчо Paramount проходили съемки многих фильмов. В их числе - "Дом у озера", "Попавший под призыв", а также сериалы "Менталист", "Думан" и "Скорострел". На ранчо с 1992 по 1997 годы также проходили съемки сериала "Доктор Куин, женщина-врач". До 1950 гг. на ранчо проводились автомобильные гонки, которые показаны в фильме 1957 года The Devil"s Hairpin.

По меньшей мере 9 человек погибли и более 250 тысяч были эвакуированы из-за двух крупных лесных пожаров в Калифорнии. Сначала пожар разгорелся недалеко от города Таузанд-Окс к северо-западу от Лос-Анджелеса, огонь вскоре охватил большую территорию.

Из-за быстрого распространения огня эвакуированы жители городов Малибу, Калабасас и Агаура
Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс. Здесь пропавшими без вести числятся 35 человек.

Площадь пожаров, разгоревшихся в прибрежных районах на юге штата, составляет более 14 тысяч гектаров. Из-за быстрого распространения огня эвакуированы жители городов Малибу, Калабасас и Агаура.

На значительной части севера штата был объявлен красный уровень тревоги. Это подразумевает, что возгорание может распространиться туда в течение 24 часов.

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Лесные пожары в Калифорнии: город Парадайс сгорел, Малибу эвакуируют

Огонь, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров и практически полностью уничтожил город Парадайс.

К западу от Лос-Анджелеса стихия преодолела крупное шоссе 101 и начала угрожать прибрежным районам, в том числе популярному курорту Малибу. Площадь пожаров, разгоревшихся в этом районе, составляет около 7 тысяч гектаров.

В штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар разгорелся недалеко от города Таусенд-Оукс к северо-западу от Лос-Анджелеса. На днях этот город уже упоминался в новостях: бывший морпех открыл стрельбу в местном баре, убив 12 человек.

Поначалу здесь было эвакуировано около 75 тысяч человек. Однако сейчас свои дома вынуждены покидать и жители других населенных пунктов к западу от Таунсенд-Оукс, в том числе популярного курорта Малибу.

Города Малибу и расположенный неподалеку Калабасас известны тем, что там живут многие американские знаменитости. Некоторые из них опубликовали сообщения о пожаре в соцсетях.

"Только что приземлилась дома, у меня был час на то, чтобы собрать свои вещи и эвакуироваться", - написала в "Инстаграме" Ким Кардашьян, призвавшая молиться за Калабасас.

Ее муж, рэпер Канье Уэст, написал: "Спасибо всем за молитвы. Мы в безопасности и вместе".

Дальше к северу штата, неподалеку от Сакраменто, бушует другой пожар. Его жертвами стали пять человек в городе Парадайс, которые погибли в своих автомобилях.

Тысячи жителей, школы и больницы были эвакуированы из Парадайса, в котором проживает 26 тысяч человек.

"Город опустошен, все разрушено", - заявил представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Скотт Маклин.

Из-за ДТП дороги, ведущие из города, оказались практически блокированы, и многие жители Парадайс бросили свои машины и бежали от пожара с детьми и домашними животными на руках.

Спасатели расчищали дороги, бульдозерами сдвигая машины в кювет, чтобы дать возможность проехать каретам скорой помощи и пожарным.

видео тут -
https://www.bbc.com/russian/news-46163666

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541834340
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