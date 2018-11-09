Тревожные перспективы ОДКБ, - Никита Исаев

10:39 10.11.2018

Сегодня в Астане (Казахстан) состоится мероприятие на высшем уровне (с участием президента Путина) с аббревиатурой, которая очень качественно ложится на язык. ОДКБ. О-Дэ-Ка-Бэ. Красиво так, солидно, звучит, правда ведь? Как будьто с детства в голову укладывали. Почти как СССР, или Р.В.С. (Реввоенсовет, если кто позабыл), или там США, например. Не то что там всякие ЕАЭС, или БРИКС, ШОС, или, прости Господи, АСЕАН. Другое дело, что за красивыми словами - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стоит мало чего ценного.



Зачастую, перечисляя союзников и партнеров России, наши раболепные "политики" и уважаемые эксперты в полный голос вспоминают об этом ОДКБ. Но каждый раз не находят сколько-нибудь адекватного ответа со стороны этой структуры на исторические вызовы и прямые угрозы, которые стоят сегодня перед нашей страной.



Никаких увесистых внешнеполитических заявлений об озабоченности по поводу зачастую провокационных действий НАТО на нашем западном фланге. Нет тревоги в официальных заявлениях руководителей нашего оборонного альянса и по поводу регулярных "странных" инцидентов, связанных с Сирийским конфликтом. А ведь могли бы подставить плечо и с турками в 2015 году, и с израильтянами в 2018-ом. К примеру, по всем вышеперечисленным случаям Генсек НАТО Столтенберг заявляет миру о позиции их альянса. Более того, их альянс играет важную дипломатическую роль в формировании решений по проблематике большинства конфликтов на планете. Голос НАТО звучит, чего не скажешь о нашем дорогом ОДэКаБэ.



Причины просты. Сегодня тело этого слабенького геополитического "организма" подвергается серьезным испытаниям внутренних противоречий среди самих его участников.



Во-первых, своенравность и хитрость белорусского президента Лукашенко в последнее время все чаще заставляет краснеть Кремль после его очередного внезапного геополитического маневра. То, вместо сюжета про Собор РПЦ, проходящем в Минске, он отчего-то показывает своей стране в прайм-тайм большое интервью с "оранжевым" экс-президентом Украины Виктором Ющенко. То группе американских экспертов убедительно заявляет, что Беларусь не нуждается в российских военных базах на своей территории. К тому же, в России не до конца изучена роль сегодняшнего Минска в поставках Киеву товаров "двойного" назначения. Последний факт вот прямо совсем тяжело себе представить в рамках НАТО. Сегодня в Минске все чаще можно услышать о некоем противоречии между их Конституцией и их членстве в ОДКБ - ведь, мол, основной закон регламентирует стремление к внеблоковости и нейтральности, а военно-политический альянс наоборот обязывает своих граждан "вписываться" за каждого из участников ОДКБ, если они подверглись агрессии. Более того, ручная демократия и свобода слова допускает мысль среди своих граждан, что ОДКБ создавался вовсе не для того, чтобы дать отпор внешнему агрессору, а чтобы легитимно подавлять внутренние смуты и предостерегать возможные государственные перевороты в странах-участниках. Естественно, Александр Григорьевич намекает на потенциальное давление на свой режим со стороны Кремля.



Во-вторых, приход весной этого года к власти в Армении реактивного Никола Пашиняна, нарушил хрупкий баланс сил в Закавказье. Армения, которую цементировали старые элиты, подверглась жесткой ревизии со стороны героя "ереванского майдана". С ним пришли его соратники, которые не стесняются выказывать недовольство Россией, указывать на противоречия целей и задач ОДКБ с поступками отдельных ее членов. Армянская сторона недоумевает, как союзники в рамках ОДКБ могут продавать оружие стране, которая является де-факто военным противником одной из стран этого союза. Кроме продажи Россией Азербайджану вооружения, отличилась, опять-таки, Беларусь.



Изменения в риторике Еревана почувствовали и в Вашингтоне, и без всякого зазрения совести предложили армянам уравнять военный паритет с Баку с помощью уже американского оружия, заявив при этом, что оно лучше российского. Пашинян, как и Лукашенко, ответил дипломатической взаимностью представителям "другого" военно-политического лагеря. Откланявшись перед заморскими гостями, сегодняшний лидер Армении вспомнил и про ОДКБ - открыв уголовное дело на его генерального секретаря Юрия Хачатурова.



За более чем 25 лет истории и трансформации нашего оборонного союза, он так и не наполнился смыслом его существования ни для России, ни для остальных стран-участниц. Очевидно, что реально защитить они нас не смогут в силу своего слабого военного потенциала, а быть проводником в своих регионах наших интересов они просто не стремятся, торгуя "откровенным воздухом" взамен на дисконт на наши углеводороды и продукцию ВПК.



И еще одно наблюдение - в НАТО страны стремятся попасть, а из Ташкентского пакта (ДКБ/ОДКБ) уже три вышли.



Никита Исаев

9.11.18