В Москве назвали новую площадь именем разведчика Кима Филби, - возмущен The Telegraph

11:50 10.11.2018

Автор британской газеты возмущен тем, что московские власти назвали один из перекрестков на юго-западе российской столицы - в Ясенево - площадью Кима Филби, который в течение трех десятилетий передавал секретную информацию Советскому Союзу из Великобритании. Он умер в Москве в 1988 году в возрасте 76 лет, а в 1965 году был награжден орденом Ленина.



Москва назвала одну из площадей в честь британского перебежчика Кима Филби



Москва назвала одну из своих площадей в честь Кима Филби (Kim Philby), одного из худших предателей, и, судя по всему, сделано это было в качестве провокационного ответа на обвинение Кремля в совершении нападения с использованием боевого отравляющего нервно-паралитического вещества в Солсбери.



Сергей Собянин, мэр Москвы и один из ближайших союзников Владимира Путина, лично дал указание переименовать ничем не примечательный перекресток на юго-западе российской столицы в площадь Кима Филби.



Это распоряжение было опубликовано на веб-сайте московского городского правительства 6 ноября.



Местные жители были немало удивлены переименованием этого перекрестка в честь Кима Филби, поскольку он никогда не жил в этом районе. Официальный представитель правительства Москвы отказался ответить на вопрос, почему это пересечение дорог было переименовано и названо в честь Филби, и почему это было сделано именно сейчас.



Однако удивление вызывает и то обстоятельство, что Москва устроила это переименование всего через несколько недель после того, как ГРУ (российская военная разведка) было признано замешенным в попытке убийства Сергея Скрипаля в марте нынешнего года в Солсбери. 67-летний полковник Скрипаль был отравлен с помощью боевого нервно-паралитического вещества "Новичок", однако он и его 33-летняя дочь Юлия остались живы.



После этого нападения Тереза Мэй пообещала нанести удар по ГРУ, а два осуществившие это нападение человека были разоблачены как имеющие высокие воинские звания агенты ГРУ. Стало также известно, что они получили из рук г-на Путина высшие российские награды.



Полковник Скрипаль, старший офицер ГРУ, был арестован за продажу секретов британской службе MI6, но в итоге оказался в Соединенном Королевстве в результате обмена шпионами. Филби считается одним из наиболее успешных членов Кембриджской шпионской сети, предавших MI6 и предоставлявших в течение трех десятилетий секретную информацию Советскому Союзу.

Филби, а также другие члены этой сети, были завербованы в Кембриджском университете в 1930-е годы. Он умер в Москве в 1988 году в возрасте 76 лет, а в 1965 году был награжден орденом Ленина.



После своего побега Филби жил в центре Москвы, далеко от этого продуваемого ветрами перекрестка в относительно новой части города, в которой расположены почти исключительно многоэтажные жилые дома.



Однако эта площадь находится недалеко от обширного центра СВР - российской Службы внешней разведки.



Это ведомство заботится о наследии Филби, а одна из страниц ее веб-сайта посвящена ему, а также той информации, которую он передавал во время Второй мировой войны.



Директор СВР Сергей Нарышкин выступил в прошлом году на открытии выставки в одной из художественных галерей Москвы, на которой был представлен портрет Филби.



В тот день ветераны разведки предложили, чтобы одна из московских улиц была названа именем этого перебежчика, потому что он любил прогулки по городу.



Однако жители района Ясенево в своей группе в Фейсбуке сообщили, что они понятия не имеют о том, кем был Филби. Возможно, предположили они, у Москвы больше не осталось имен русских писателей для соответствующего использования.



"Вместо этого им следовало бы назвать его именем съезд с автомагистрали в направлении своего центра", - написала пользователь Katerina Reatsea, имея в виду место расположения штаб-квартиры этого разведывательного ведомства.



Подобный парадокс, связанный с присвоением перекрестку имени Филби, не ускользнул от внимания критиков г-на Путина. Российский президент недавно назвал полковника Скрипаля "подонком" за то, что он предал свою родину, однако Кремль, похоже, иначе смотрит на Филби.



Хотя полковник Скрипаль и его дочь остались живы после нападения с применением боевого отравляющего вещества, британская женщина по имени Дон Стерджесс (Dawn Sturgess) умерла, так как она случайно распылила на себя вещество "Новичок", находившееся во флаконе с духами, который был выброшен членами команды убийц ГРУ.



Роберт Мендик (Robert Mendick)

The Telegraph (Великобритания)

Оригинал публикации: Moscow names city square after Kim Philby to honour British defectorОпубликовано 08/11/2018