Ашгабат вновь не скупится тратить деньги на спорт и бессмысленные дорогие проекты

13:10 10.11.2018

Туркменистан: удача улыбается сильнейшим

Ашгабат вновь не скупится тратить деньги на спорт и бессмысленные дорогие проекты, в то время как правительство и простые люди не могут оплатить свои счета.



Ашгабат, столица Туркменистана, любой ценой стремится заработать себе репутацию основного места проведения спортивных мероприятий в Центральной Азии. Именно поэтому сейчас там проходит Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2018.



Жаждущий льстивых восхвалений, президент Гурбангулы Бердымухамедов воспользовался представившейся возможностью привлечь к себе побольше внимания в характерном для него показушном стиле. В кадрах, продемонстрированных по телевидению, он поднял позолоченную штангу под излишне угодливые аплодисменты своего кабинета министров. Этот небольшой трюк – в прошлом Бердымухамедов прибегал к гораздо более зрелищным выходкам – привлек к нему внимание прессы, но, возможно, внимание иного рода, чем ему хотелось бы.



Международные спортивные организации, похоже, не очень заботятся о том, в какой степени их спортивные дисциплины используются для укрепления культа личности Бердымухамедова. Например, как сообщили туркменские государственные СМИ, церемония открытия чемпионата по тяжелой атлетике, который начался 1 ноября и продлится до 10 ноября, включала в себя театрализованное представление по мотивам нескольких книг Бердымухамедова. В одной из сцен на арене появилось масштабное изображение недавно опубликованной работы президента "Туркменистан – сердце Великого шелкового пути". Представление закончилось исполнением песни "Вперед, только вперед, любимая Отчизна – Туркменистан!". Само собой разумеется, эту песню написал Бердымухамедов и ранее исполнил ее на публике.



У циников могут быть основания подозревать, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) идет даже на бóльшие уступки Туркменистану. Сайт спортивных новостей Inside the Games сообщил, что руководство федерации загадочным образом разрешило четырем туркменским спортсменам участвовать в соревнованиях даже при том, что они не соответствовали антидопинговым требованиям. К другим же 75 атлетам, не из Туркменистана, столь щедрого отношения не проявили. А на этой неделе туркменской атлетке Юлдуз Джумабаевой поменяли две бронзовые медали на серебряные за ее выступление в весовой категории до 45 кг, после того как судьи обнаружили, что допустили ошибку.



В то время как Бердымухамедов продолжает потворствовать своим прихотям, население страны готовится к тому, что с 2019 года будет прекращено бесплатное обеспечение электричеством, газом, питьевой водой и столовой солью. Уже сейчас люди вынуждены платить за эти услуги в случае превышения выделенной квоты, что, похоже, в некоторых местах вызывает трудности. Как сообщается, в Дашогузской области правительство принимает жесткие меры по взиманию денег за неоплаченные счета за газ. Остается только догадываться, что сулит перспектива полной монетизации системы коммунальных услуг.



Последнее пополнение сводки новостей о теперь уже регулярной нехватке продовольствия – это дефицит яиц в Ашгабате, о чем сообщило базирующееся в Вене издание "Хроника Туркменистана". Туркменская столица не так часто сталкивается с исчезновением основных продуктов питания, поэтому это тревожная новость.



Туркменистан регулярно не выполняет свои обязательства по платежам, и на нынешней неделе появилось еще одно подтверждение этой дурной привычки. Обосновавшееся в Нидерландах издание "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ) рассказало в своем репортаже, что государственная нефтяная компания "Туркменнефть" в апреле перечислила около $1,3 млн кипрской компании Intercomplect Limited, занимающейся поставкой промышленного оборудования для нефтегазовой отрасли. Это, конечно, хорошо, но вот только оплата была осуществлена четырьмя годами позже, чем следовало. И даже эта сумма, судя по всему, составляет лишь 15% от общего долга в $8 миллионов.



Как пишет АНТ, этого платежа оказалось достаточно для того, чтобы убедить Intercomplect в июле вернуться в Ашгабат. Глава "Туркменнефти" Довлетдурды Хаджиев обещал также выплатить всю оставшуюся сумму. Но, похоже, этого пока не произошло. Представитель юридической фирмы CIS Debt Recovery Solutions сказал АНТ, что если Туркменистан не выплатит свой долг в полном объеме, они будут вынуждены поставить власти в неудобное положение, предав огласке подробности спора и назвав конкретные имена.



Тем временем Бердымухамедов продолжает безудержно тратить деньги.



Согласно данным, опубликованным Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана, которые не ускользнули от острого взора журналистов "Хроники Туркменистана", ранее в этом году правительство потратило 520 000 евро ($594 000) на Mini Cooper, на котором Бердымухамедов долго готовился к заезду "Амуль-Хазар". Хотя сумма и не огромная, подобная расточительность для страны, неспособной прокормить собственное население, внушает беспокойство. Впрочем, Mini Cooper участвовал в церемонии открытия Чемпионата мира по тяжелой атлетике, так что от него была хоть какая-то польза.



У Туркменистана появилась нездоровая зависимость – бессмысленно тратить деньги на дорогостоящие нерентабельные проекты. Это и по большому счету ненужный, ультрасовременный порт на Каспийском море, открытый с помпой в мае этого года. И гигантский, выполненный в виде парящего сокола, но работающий далеко не в полную мощность аэропорт в Ашгабате, открытие которого состоялось в сентябре 2016 года. По словам правительства, только эти два объекта обошлись в $3,8 млрд. Но первое место среди бессмысленных дорогостоящих проектов всегда будет принадлежать туристической зоне "Аваза" с аквапарком, на которую были потрачены несметные миллиарды и которая практически не привлекает иностранных туристов. 30 октября Бердымухамедов побывал там со своими многочисленными внуками в попытке оправдать проект, но надежды на подобный пиар все меньше.



Не в силах удержаться, правительство намерено вновь поддаться своей гигантомании, запустив еще один мегапроект, не имеющий четкого экономического обоснования. На этот раз Бердымухамедов хочет построить с нуля целый новый город в Гекдепинском районе Ахалской области. 31 октября он ознакомился с планом застройки, который предусматривает строительство около 235 жилых зданий, рынка, дворца бракосочетаний, конноспортивного комплекса, больницы и, как ни странно, клиники инфекционных заболеваний.



Президент торжественно заявил, что "это колоссальный проект, который потребует огромных вложений, но наше государство обладает достаточной экономической устойчивостью, чтобы воплощать в жизнь самые смелые и масштабные планы во имя благополучия народа". Неподалеку планируется также построить два села поменьше.



Тем, кто находит утешение в такой вредной привычке, как курение, вероятно, будет приятно узнать, что в некоторых местах сигареты начинают становиться более доступными. 1 ноября "Хроника Туркменистана" сообщила, что в некоторых государственных магазинах в Лебапской области продают не больше двух пачек в одни руки. Как рассказывают, каждое утро большие очереди курильщиков собираются на задних дворах магазинов, отчаянно пытаясь заполучить свою "дозу". "Хроника Туркменистана" сообщала, что приблизительно в августе-сентябре сигареты начали исчезать с полок государственных магазинов, однако их можно было найти по сильно завышенным ценам в частных лавках.



9.11.2018