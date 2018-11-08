Империи наносят ответный удар: Россия, Индия и Китай отказались от доллара

13:44 10.11.2018

Александр Лесных.



Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия расплатится за поставку противоракетных систем С-400 "Триумф" рублями. Не отстает и Китай: по словам главы ВЭБ Игоря Шувалова, соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах может быть подписано до конца этого года. Какую выгоду получит Россия от дедолларизации внешней торговли и кто еще готов присоединиться к расчетам в нацвалютах, - в материале РИА Новости.



Красный свет "зеленому"



Контракт на поставку Индии систем С-400 подписан 5 октября этого года во время визита Владимира Путина в Дели. Эксперты оценивают его в пять миллиардов долларов. По курсу Банка России это 331 миллиард рублей.



Самая большая и очевидная выгода для обеих стран при торговле в национальных валютах заключается в отсутствии серьезных колебаний при перерасчете.



Так, 1 января этого года за рубль давали 0,89 индийских рупии, а спустя 10 месяцев - 0,88 рупии. Максимальный курс в течение этого года - 0,98 рупии за рубль, минимальный - 0,85 рупии. Это означает, что коридор волатильности составил 0,13 рубля за весь год.



Для сравнения: 1 января доллар стоил 57,04 рубля, а 1 ноября - уже 65,6 рубля. Максимальное значение в этом году - 69,9 рубля, минимальное - 55,6 рублей. Коридор волатильности - 14,3 рубля. Разница по этому показателю между парами рубль/доллар и рубль/рупия получается баснословная - 11 000%.



Еще одна не менее важная проблема в расчетах через американский доллар - высокая вероятность санкций, которые в этом году Вашингтон раздает направо и налево.



В апреле индийские СМИ сообщали, что финансовые структуры Дели заморозили порядка двух миллиардов долларов, выделенных на оплату по критически важным проектам, в том числе на ремонт арендованной у России атомной подводной лодки Chakra (проект 971 "Щука-Б").



Причина - Белый дом включил "Рособоронэкспорт" в санкционный список. Для кредитно-финансовых организаций это фактически означает запрет на любые расчеты в американской валюте.



Но, как показывает практика, в мире перестают серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа. Индия предпочла сохранить отношения с самым надежным партнером в области военно-технического сотрудничества и поставки вооружений - Россией.



По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2007 по 2017 годы Россия поставила в Индию оружия на 24,5 миллиарда долларов. США - лишь на 3,1 миллиарда.



А торговля России с Индией - это не только поставки вооружений, объем которых в 2017-м году составил порядка 1,9 миллиарда долларов (на фоне общего товарооборота в 9,1 миллиарда долларов). По словам Борисова, в национальных валютах можно рассчитываться и за продукцию гражданского назначения.



"Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, по импорту - около 21%, - отметил российский вице-премьер. - Это неплохой показатель, но, тем не менее, мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как средство решить проблему с неплатежами. Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству".



Объединяет не только Амур



Еще одна отличная для Москвы новость на ту же тему пришла в начале октября от главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова. Топ-менеджер сообщил, что у России и Китая есть свои каналы для взаимодействия, добавив, что в нынешней ситуации Пекин тоже заинтересован в их использовании.



"Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении. Китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, в том, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки", - проинформировал Шувалов журналистов об итогах межправительственных переговоров.



Банкир уточнил, что в ближайшие недели пройдут двусторонние консультации, в ходе которых предстоит окончательно решить, каким образом будет происходить взаимодействие между финансовыми организациями обеих стран и кто возьмет на себя роль уполномоченного оператора в Москве и в Пекине.



Стоит отметить, что динамика курсов рубля и юаня в этом году была скорее похожа на отношение рубля к индийской рупии, чем рубля к доллару. Первого января этого года юань по курсу ЦБ стоил 8,74 рубля, а 1 ноября - 9,4 рубля. Самый высокий курс китайской валюты был зафиксирован на отметке 10,1 рубля, а самый низкий - 8,72 рубля.



Таким образом, коридор волатильности между рублем и юанем составил всего 1,38 рубля против 14,3 между рублем и долларом. Как и в случае с Индией, для бизнеса это означает снижение риска курсовых убытков.



К отмене расчета в долларах между Москвой и Пекином подталкивают и объемы взаимной торговли. В прошлом году оборот между Россией и США составил 23,6 миллиарда долларов, а между Россией и Китаем - 84,9 миллиарда долларов (разница почти в 360%).



Москва, Пекин и Дели своим примером показывают всему миру, как избавиться от долларовой зависимости. Примечательно, что все три страны являются крупнейшими развивающимися экономиками, в то время как в США экономика развитая. Значит, взаимные расчеты в национальных валютах открывают перспективу для остальных развивающихся экономик и способны окончательно избавить мировую торговлю от долларовой гегемонии.