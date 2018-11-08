Вышел в свет 8-й сборник под редакцией В.Трепавлова "История народов России в исследованиях и документах"

13:55 10.11.2018

Вышел 8-й выпуск сборника "История народов России в исследованиях и документах"



История народов России в исследованиях и документах. Вып. 8 / отв. ред. В.В. Трепавлов. М.: Институт российской истории РАН, 2018. ISBN 978-5-8055-0336-9



В восьмом выпуске периодического издания Центра истории народов России и межэтнических отношений опубликованы материалы, которые отражают различные аспекты истории народов Кавказа, Украины, Казахстана, Молдавии, Европейской части России в XVI-XX вв.



В центре внимания авторов находятся вопросы этнической политики и положения этнических сообществ в России и СССР; отражения истории народов России в историографии и исторической памяти; малоисследованных исторических сюжетов истории народов России; публикации текстов источников с комментариями.



Выпуск приурочен к 50-летию Центра, публикуются материалы о начале работы этого подразделения Института в 1970-е годы.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. 3

К юбилею Центра

К.С. Дроздов. ".Эти 20-25 человек должны состоять из генералов и офицеров исторической науки.": Отдел общих проблем истории народов СССР в 1969-1971 гг. 4

Э.П. Федосова. Из истории Центра истории народов России и межэтнических отношений. 31

Исследования и документы

Д.А. Аманжолова. ".Все-таки я думаю, Вы на это письмо что-нибудь и ответите.": Обращения крестьян Казахстана во власть, 1925-1926 гг. 43

М.Х. Асылбеков. Вклад академика А.М. Панкратовой в историческую науку Казахстана. 71

С.З. Ахмадуллин. Мурад Рамзи о средневековой истории башкир (фрагмент перевода "Талфик ал-ахбар". . ) . 86

А.А. Ганич, Дж.Я. Рахаев. А.Р. Церетели в интеллектуальной культуре пореформенной Грузии. 104

J1.С. Гатагова. Периферийный сепаратизм и революция 1917 г.: причина или следствие? (случай Кавказа). 149

Ю.М. Идрисов. Тюмень на Тереке: от ордынского улуса к кавказскому княжеству. 182

И.А. Каяев. К вопросу о термине "хъириб-шамхал/крым-шамхал" . 193

Т.В. Котюкова. Денежное обращение в Русском Туркестане и Бухарском эмирате: Справка А.А. Семенова "По вопросу о современном обращении персидских кранов в Средней Азии". 220

A. В. Марчуков. Украина глазами российского "освободительного" движения: истоки коллективного стереотипа. 259

Дж.Я. Рахаев. Неудобные герои Второй мировой войны: Стенограммы бесед с Героями Советского Союза - представителями депортированных народов (У.А. Абдурамановым, А.Ю. Байсултановым, Б.Т. Басановым) Комиссии по истории Великой Отечественной войны Академии наук С С С Р. 280

B.В. Трепавлов. Мордва и Российское государство: особенности этнокультурного контакта. 330

Сведения об авторах. 341