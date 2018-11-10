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Елбасиные объятия. Астана сигнализирует Вашингтону о лояльности, но порвать с Москвой не готова, - "СП"
19:26 10.11.2018

Назарбаев и Путин в Петропавловске: Что осталось за кадром
Астана сигнализирует Вашингтону о лояльности, но порвать с Москвой не готова

9 ноября в казахстанском Петропавловске президент РФ Владимир Путин принял участие в работе ежегодного межрегионального форума двух стран. Официально его основной темой стало развитие туризма.

"У нас взаимоотношения в сфере экономики очень разносторонние - это и высокие технологии, включая космос, это и углеводороды, это и транспорт. Теперь добавим к этому еще и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим", - сказал Путин.

На деле, рассуждения о туризме - это для широкой публики. В конце концов, сфера путешествий - это уровень премьеров. Куда вероятнее, что главной целью поездки российского лидера в Петропавловск стала обстоятельная встреча с коллегой, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В последнее время между Астаной и Москвой множатся конфликтные сюжеты. И это не может не волновать Кремль.

Первый касается американского транзита через Казахстан в Афганистан. Договоренность об этом была достигнута еще в 2017 году и официально зафиксирована во время январского визита в Вашингтон президента Назарбаева. В марте казахстанский парламент одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан". А в мае Назарбаев подписал его.

Напомним, основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане идет через Пакистан. Однако беспрецедентный конфликт, разразившийся после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, а также заморозил программы помощи ему, побудил Вашингтон искать альтернативные пути транспортировки грузов. Для Москвы договоренности союзной ей Астаны с Вашингтоном стали сюрпризом, причем крайне неприятным.

Еще один сюжет - это существующие на территории Казахстана референс-лаборатории, которые были открыты при поддержке США. Подрядчиком выступила американская корпорация AECOM, а заказчиком - Пентагон. Такие же лаборатории действуют на Украине и в Грузии, и сильно беспокоят Россию.

Имеются и экономические конфликтные линии. Так, казахстанский лидер пытается усилить свои позиции, играя на том, что Дональд Трамп хочет ограничить в Средней Азии возможности своего главного геополитического конкурента - Китая. Именно с этим была связана январская встреча в Нью-Йорке в формате С5+1, придуманном еще при Бараке Обаме. Через пять среднеазиатских республик - Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан - как планировалось, будет проходить значительная часть китайского Нового Шелкового пути. Вашингтон же, с помощью формата С5+1, пытается взять под контроль Центральную Азию и блокировать китайский проект.

О готовности Казахстана сильнее развернуться в сторону Запада сигнализируют и перевод казахской письменности с кириллицы на латиницу в 2017 году, и недавнее решение Астаны отправить два своих научно-технологических спутника в космос с базы Ванденберг в Калифорнии ракетой-носителем Falcon-9, которую выпускает компания Space X Илона Маска.

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Москве все это вряд ли нравится, но ей приходится проявлять терпение. Для России среднеазиатское направление продолжает оставаться одним из ключевых, учитывая такие объединения как ЕАЭС и ОДКБ. По сути, через Казахстан мы выстраиваем близкие отношения со всеми государствами Центральной Азии. И сейчас не можем позволить себе перебирать партнерами.

Чего добивается Казахстан, останется ли он в орбите влияния России?

- Казахстан - наш ближайший союзник в рамках Таможенного союза и ОДКБ - тем не менее, активно сотрудничает с США, - отмечает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. - Эта вполне объяснимо с точки зрения баланса, на чем пытаются играть все страны постсоветского пространства. Насколько это целесообразно для них в нынешних условиях, при администрации Дональда Трампа - вопрос открытый.

Что же касается американцев, для США и сегодня среднеазиатские партнеры имеют ценность. Возможна, она несколько уменьшилась по сравнению с периодом активной фазы военной операции в Афганистане. Тогда коалиции западных сил, во главе с США и НАТО, среднеазиатские партнеры были нужны для логистического обеспечения операции. Сейчас интерес упал, но не исчез совсем, и точно не исчезнет.

"СП": - Почему вы так считаете?

- Потому что Вашингтон никогда не согласится с тем, что у Москвы имеется своя - явно выраженная - зона влияния. И за постсоветское пространство США будут бороться не потому, что это нужно непосредственно американцам. А потому, что такая ситуация относится к модели, которую американские стратеги называют "игрой с нулевой суммой". Главное в этой игре - сделать так, чтобы геополитическим конкурентам стало хуже. Вот тогда США будут считать, что остались в выигрыше.

"СП": - США играют с Казахстаном, потому что это укладывается в стратегию сдерживания России?

- В большей степени это элемент сдерживания Китая - главного стратегического конкурента США. Пекин предлагает сейчас очень серьезные геополитические проекты, вроде Нового Шелкового пути, которые имеют не только экономическое измерение, но и геополитическое - на грани идеологического измерения. Плюс, конечно, такие проекты имеют измерение в области безопасности. Это, кстати, раздражает Вашингтон сильнее всего.

"СП": - Как выглядят непосредственные интересы США в Центральной Азии?

- В политике Трампа четко прослеживается курс "покупайте все американское". В результате мы наблюдаем давление Белого дома, направленное на то, чтобы все логистические, экономические, инфраструктурные цепочки в мире замыкать на американцев. Чтобы во всех проектах, в том числе в Центральной Азии, было американское участие, и чтобы американцы получали прибыть.

"СП": - Как Кремлю следует действовать в такой ситуации?

- Возможно, нам стоит строже подходить и к членству в ОДКБ, и к соблюдению правил организации по безопасности. Посмотрите, как ведут себя в подобных ситуациях американцы. Когда им перестает нравиться Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между Канадой, США и Мексикой - они его переформатируют. Когда союзники по НАТО пытаются увернуться от уплаты взносов - на них оказывается со стороны Вашингтона беспрецедентное давление. Можно сказать, США отчитывают партнеров по блоку, как напакостивших школьников.

"СП": - Путин должен так же поступать?

- В отношениях с Казахстаном нужна мудрая политика. Односторонние жесткие действия США - не в политической культуре России. Более того, американские рецепты, переписанные под копирку, нам не годятся.

Я считаю, нам нужно смотреть, что и как получается у США в работе с партнерами. Но свою политику России следует вести более изощренно.

Нам пора понять, что союзники - не какая-то данность, которая никуда не денется. С ними нужно работать в рамках единых задач, добиваясь единых целей. Только в этом случае межгосударственные союзы получаются по-настоящему крепкими, и это правило вполне приложимо к нашим отношениям с Казахстаном.

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Сергей Ермаков
10 ноября 2018

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541867160
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