"Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя". Вышли в свет мемуары казахстанского краеведа профессора П.Мариковского

21:05 10.11.2018 РИММА АРТЕМЬЕВА. ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.



П.И. Мариковский 9 ноября 2008 года ушел из временной земной жизни, выдающийся ученый, писатель, художник, посвятивший свою научную деятельность и творчество богатейшей природе Казахстана. Этот круглый стол мы посвятили его последней книге "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя". Интерес к жизни и творчеству этого удивительного человека не угасает до сих пор.

Светлая память Павлу Мариковскому!



Материалы круглого стола.



В Национальной библиотеке РК состоялся круглый стол "Новая книга Павла Мариковского "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя" – автограф эпохи", организованный Союзом писателей Казахстана и НБ РК.

Книга издана совместно с Архивом Президента РК, при спонсорской поддержке: Игоря Литвиненко, Мира Айманова, Александра Труша, Андрея Калистратова. В рамках мероприятия были представлены: уникальная выставка из личного фонда П.И. Мариковского в Центральном Государственном Архиве НТД; книжная выставка из фондов НБ РК; выставка картин П.И. Мариковского (из личных собраний); документальный фильм из телевизионного проекта М.Ауэзова "Времен связующая нить" о П.Мариковском – "Неутомленный солнцем".

Модератор круглого стола – Римма Артемьева, заместитель председателя Совета по русской литературе Союза писателей Казахстана.



Ауэзов Мурат Мухтарович о П.И. Мариковском



Есть люди, убедительная светлость пути которых позволяет говорить о них как о нашем общественном, национальном, если хотите, государственном достоянии. К числу таких людей я отнес бы без всяких колебаний ученого, писателя, большого гражданина Земли – Павла Иустиновича Мариковского. Ему были открыты история и перспектива жизни людей и природы. С годами он не растерял своих дарований. К концу жизни обрел качество высочайшей духовности, мало знакомое людям. Обрел светлое универсальное знание бытия. Знание, которым желал и умел делиться с другими.

Мне и раньше приходилось читать его научные работы, знакомиться со статьями, в которых так прекрасно явлены наши история и природа. Знал, что П.И.Мариковский человек огромной, ласковой к людям души, что он пишет сказки для детей, и они у него замечательно получаются. Наша личная встреча состоялась после моего звонка к нему. Павлу Иустиновичу на тот момент было 92 года, и не все получалось с публикацией и популяризацией его замечательных книг. Я предложил помощь, учитывая возможности Национальной библиотеки, и был поражен его ответом. Он не говорил мне о трудностях, о неприятностях, которые выпадают на долю человека в преклонном возрасте. Он сказал: "Мурат, голубчик, давайте выедем в пески". "Куда бы Вы хотели?" – спросил я. Он ответил: "В Алтын-Эмель". Этот выбор, конечно же, был не случаен. Известна значимость памятников, которые там находятся. Но и ощущалась особая привязанность Павла Иустиновича к этим местам. Он рассказывал, как когда-то добирался туда из Алма-Аты – одно время на велосипеде, потом на мотоцикле, затем на машине.

День, проведенный в этой поездке – от рассвета до заката – с этим необыкновенным человеком лег в основу документального фильма "Неутомленный солнцем" телевизионного проекта "Времен связующая нить" на телеканале "Казахстан". Вся съемочная группа была восхищена мужеством этого человека, светом, идущим из его души, его рассказов. И его отвагой, потому что путь к Бесшатыру, к памятникам Алтын–Эмеля был и остается – не прост. Испытываю огромную человеческую радость, перебирая в памяти встречи с ним. Свет разума, большого знания, гражданского отношения к Родине воплощен в его жизни и в его трудах.



Артемьева Римма Альбертовна – руководитель проекта, автор предисловия к книге, заместитель председателя Совета по русской литературе Союза писателей Казахстана



Раритетная книга "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя" – это уникальная летопись жизни человека, родившегося в начале прошлого века и шагнувшего в двадцать первое столетие, оставив человечеству бесценное наследие своей многогранной, яркой и творческой жизни. Словно оживший автограф эпохи она раскрывает страницы истории нескольких поколений некогда огромной страны. Издание этой рукописи стало важной вехой в публикации наследия великого ученого, писателя, художника, одного из основоположников зоологической науки Казахстана.

Ее автор – Павел Иустинович Мариковский – казахстанский ученый с мировым именем, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный двумя боевыми орденами и одиннадцатью медалями, доктор биологических наук, профессор, воспитавший целую плеяду учеников, из них – 24 кандидата и 5 докторов наук, которые и сегодня продолжают служить науке Казахстана. Он открыл, изучил и описал новые виды насекомых, один из которых вид муравьев-амазонок Polyergusnigerrimus. В Институте Зоологии Академии наук РК, в составе "Национальной коллекции" хранятся уникальные насекомые, найденные и описанные им.

П. Мариковский – автор двух научных монографий, более 250 публицистических статей и около 160 научных работ, относящихся к систематике, энтомологии – лесной и сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной, а также зоологии позвоночных, лабораторной практике и археологии. Его научные интересы были чрезвычайно разнообразны. Он изучал поведение животных и насекомых в сейсмических зонах, открывал астрономические курганы. П.Мариковский впервые описал и систематизировал более полутора тысяч наскальных рисунков Казахстана, стал обладателем самой большой в мире коллекции копий казахстанских петроглифов, искал и нашел следы Всемирного потопа, открыл множество уникальных мест на территории Казахстана, благодаря его активному участию, ставших сегодня национальными парками и заповедниками.

Как изобретатель Павел Мариковский поражал диапазоном своих изобретений – от способа обезвреживания укуса ядовитого паука, до специальных приспособлений для фотосъемки, оборудования полевой сумки исследователя-энтомолога и многого другого. Даже во время войны он придумал прибор для дезинсекции солдат, который, в отличие от нашей армии, был успешно использован союзниками- американцами. О применении этого прибора Мариковского написал в одной из журнальных статей известный русский писатель Владимир Набоков.

Литературное дарование П. Мариковского проявилось еще в 19 лет. Его первая книга "Полезные птицы Дальневосточного края и их значение в сельском хозяйстве" была посвящена хищным птицам Дальнего Востока. Шаг по тем временам довольно смелый потому, что директивой одного из советских чиновников хищные птицы, как приносящие вред, должны были истребляться. Его могли посадить за такое исследование. Но к своему 20-летию он ее публикует.

Член Союза писателей СССР с 1964 года он стал автором более 90 научно-популярных и художественных книг, которые издавались и переиздавались в Алма-Ате, Москве, Праге, Томске, Новосибирске, Красноярске, Фрунзе и других городах. Шесть книг П. Мариковского отмечены дипломами 1-й и 2-й степени и поощрительными премиями Министерства высшего образования СССР, Всесоюзного общества "Знание", Всесоюзного комитета по печати СССР. Его последняя прижизненная книга "Времена года", уникальность которой в том, что она представляет собой Календарь природы Семиречья, как и многие книги писателя, тоже посвящена неповторимой природе Казахстана.

Лауреат Государственной премии, член Союза писателей СССР И.Халифман так отзывался о литературном таланте Павла Иустиновича: "...Рассказы и очерки Мариковского написаны в своеобразной манере – нечто вроде стихотворения в прозе, другие – в виде скрупулезно отделанных миниатюр в реалистическом ключе… Во всех сборниках фигурируют в качестве "действующих лиц" растения и животные, главным образом насекомые, но всегда незримо присутствует один и тот же лирический герой – автор. Он влюблен в природу, умеет видеть и слышать, осязать ее эмоциями и мыслями, умеет ярко показать ее в своих миниатюрах, умеет каждый раз горячо заинтересовать читателя, кто бы он ни был, подросток или взрослый, теми естественными комедиями, драмами, трагедиями, которые проходят пред его глазами".

Павел Иустинович Мариковский создал целую библиотеку художественных, познавательных, научно-популярных книг для детей, изданных в разных странах, позволяющих с раннего возраста прививать ребенку любовь к природе, к земле, на которой живешь.

Свой талант художника П. Мариковский развивал самостоятельно. Он занялся живописью в зрелом возрасте, когда его графика уже получила высокую оценку профессионалов. Им написано более 500 живописных полотен. Павел Мариковский – автор множества персональных выставок, проходивших в Алматы в Государственном музее РК, Государственном музее искусств им. А Кастеева, галереях "Тенгри-Умай", "Вернисаж", "Ретро", "Трибуна" и других.

В последние годы Павел Иустинович иллюстрировал обложки своих книг собственной живописью. И эта книга, по традиции самого автора, тоже оформлена его работами. На обложке – картина П.Мариковского "Заилийский Алатау (поздний снег)" и графика из серии "По Туве и Хакасии".

Первым из ученых стран СНГ Средне-Азиатским филиалом "Всемирного географического общества" за вклад в мировую науку П.И.Мариковский был награжден медалью "Полярная звезда", которая вручается кандидатам по таким критериям: достоверность предоставленной информации, уровень воздействия вклада на общество, уровень воздействия вклада на картину мира. Такая оценка говорит сама за себя. Думаю, что интерес к этому неординарному человеку очевиден. И читателю, и исследователю захочется узнать, как мальчик из далекой глубинки сформировался в личность, изменившую картину мира.

П.И.Мариковский задумал свои мемуары в 90 лет, когда перечитал оставленные ему и хранившиеся у него полвека воспоминания своего отца Иустина Евменьевича Мариковского "Путь учителя". Первая глава этой рукописи была опубликована Архивом президента РК и Посольством Украины в Казахстане в сборнике "Казахстан – Украина: Дороги и перекрестки".

Свою книгу Павел Иустинович назвал – "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя". Действие ее простирается от Дальнего Востока, Сибири, Маньчжурии, до Узбекистана и Казахстана, во временном промежутке 1912-2002 годов. "Хотелось рассказать о моей вымирающей профессии натуралиста-зоолога и о любви к природе в то время, когда между человеком и нею возникла пропасть принимающая угрожающие размеры. С этой целью включены в рукопись описания нескольких, ранее не публиковавшихся путешествий", – пишет П.Мариковский в своем обращении к читателю.

На страницах этой книги-исповеди читатель вместе с автором проживает непростые периоды истории не только одной семьи, но огромной страны. Октябрьская революция, разделившая семью Мариковских, как нередко бывало в те годы, на красных и белых. Коллизии страшных тридцатых прошлого века, выпавшие на студенческие годы автора. Читатель впервые узнает о том, что Павел Мариковский, еще студентом медицинского института, самостоятельно описал новый вид блохи: "я увлекся систематикой блох, переносчиков страшной болезни – чумы, освоил приготовление препаратов, стал их определять и, познакомившись с литературой, описал новый вид блохи с полуострова Сидими под названием Стено-подиа сидими. Эту блоху выловил Боб (близкий друг Павла Мариковского, – Р.А.), не помню, у какого животного, и преподнес мне. В то время подобного успеха не достигал ни один студент".

Мы узнаем, какие песни слушал Паша Мариковский, какие книги читал. О той, очень важной для него книге, сформировавшей его как зоолога – "Ум животных". "В ней автор собрал и описал множество интересных случаев поведения разных животных, свидетельствующих о сложной психической деятельности наших младших братьев, – вспоминает Павел Иустинович. – Эта книга тоже оставила в моем самообразовании глубокий след, и, думается, после нее мне стало легче и в то же время как-то по-своему и необычному понимать жизнь животных, не так, как представлялось нашей официальной наукой, трактовавшей поведение механистически из-за боязни отступиться от всемогущего материализма и не впасть в страшный, крамольный и строго порицаемый идеализм и антропоморфизм".

Из мемуаров узнаем, как состоялось его первое знакомство с великой музыкой, "погружающей душу в чудесный мир гармонии" и "Лунной сонатой" Бетховена, до последних дней остававшейся одним из самых любимых его музыкальных произведений: "... Он научил нас нотам (руководитель муз. кружка – Р.А.), и мы с увлечением вечерами разучивали Шопена и Шуберта. Мне досталась мандолина. Как меня тогда поражало, когда из усилий каждого из нас, игравшего на своем инструменте, возникала чудесная и одухотворенная музыка. Музыка занимала часть моей души, а некоторые произведения, наиболее доступные моему уровню, оставляли в ней порывы благородных чувств, такая же вещь, как "Лунная соната", особенно ее начало, казалась настоящим колдовством".

В "Воспоминаниях" много описаний природы, быта, фольклора. П.Мариковский подробно рассказывает о своих мечтах и первых опытах в живописи: "...Вместе с отцом мы распиливали наискось чурбачки из бархатного дерева с толстой и красивой корой, получая овальные пластинки в обрамлении коры. Эти пластинки я грунтовал и масляными красками рисовал на них простенькие пейзажи. Отец относил их в магазин Кунста и Альберта ...".

Живым, сочным языком описывает Павел Иустинович путешествия по тропам В.К.Арсеньева и его проводника удыхейца (как называет удыгейцев в своей книге П.Мариковский) Дерсу Узала. Встречу с экспедицией академика Е.Н.Павловского из Ленинградской Военно-медицинской академии, изучавшего по особому заданию правительства, энцефалитных клещей. Эта знаковая встреча повлияла позже на судьбу автора книги как ученого, на его военную службу в годы Великой Отечественной войны. И на то, что после Победы кандидат биологических наук П.Мариковский вернулся из Маньчжурии не в Ташкент, где жил с семьей до войны и состоялся как ученый, а приехал во вновь организованный институт Зоологии Академии наук Казахской ССР. Он полюбил эту землю и ее природу навсегда, считал ее своей Родиной. В его судьбе были разные повороты: и когда после защиты докторской диссертации в Ленинграде, ему предлагали остаться в городе на Неве, и когда несколько лет он преподавал в Томском университете, и работал в Киргизии. Но он всегда возвращался в Казахстан, заражая своей преданностью и любовью к казахстанской природе всех, кто соприкасался с ним и его творчеством.

Думаю, что публикация этой книги очень важна, и не только потому, что многое мы узнаем "из первых рук". Но и для того, чтобы, как ученица 7 класса средней школы №2 города Вяземского (места, где он родился), спустя сто лет со дня рождения П.И. Мариковского, создавшая мультимедийный проект "Последний рыцарь природы", кто-то еще не раз создавал свои проекты и исследования в память об этом удивительном человеке.

Так сложилось, что в последние годы его жизни, я часто была рядом и много беседовала с Павлом Мариковским на разные темы. Он не был простачком, хотя иногда его, почти детская, наивность, свойственная многим великим, оборачивалась для него болезненным разочарованием. Но он был прост и скромен.

Павел Иустинович однажды сказал: "Моя религия – согласие с природой, работа и талант... Как ответил своей почитательнице Илья Репин? "Я не столько талантливый, сколько трудолюбивый". Я верую в труд. А для меня источником труда всегда была природа...".

Всю свою жизнь искал П.Мариковский ответы на вопросы о смысле существования человека на Земле. "Я счастлив, что с детства полюбил природу и сохранил эту любовь до конца жизни. Приученный к труду, или, быть может, кроме того, получив к нему наклонность по наследству, и примеру родителей находил в природе отраду в тяжкие годы жизни моего поколения".

Всегда он радел и писал о природе, в защиту природы!



И к мемуарам Павел Иустинович относился как ученый. Он не просто описывал собственную жизнь в контексте событий в стране и своего окружения, давая им оценку с позиции человека, перешагнувшего 90-летний рубеж. Он исследовал себя, свои поступки, оценивая их, каясь и утверждаясь в своей правоте. "Потом я понял свою частицу натуры: меня в жизни больше увлекал сам процесс познания неизвестного, интересной работы в ущерб увековечивания результата исследования посредством публикации", – пишет он в воспоминаниях. Ему выпала счастливая и одновременно трагическая судьба, полная тяжелого труда и борьбы в достижении целей. Разглядывая себя словно под микроскопом, он во главу угла ставит честность: "В жизни я всегда старался уходить от всяческого людоедства, сохранял силы для творчества. Но сторонясь окружающих, еще больше возбуждал недоверие. В своих жизненных неудачах был повинен, конечно, я сам, не умел скрывать своих чувств, нелюбви к тем, кого не уважал".



Ананьева Светлана Викторовна – заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы искусства им. М.Ауэзова МОН РК, кандидат филологических наук



Павел Иустинович Мариковский – личность легендарная в науке, педагогике, литературе, живописи. Талант яркий, многогранный, разносторонний. Об удивительном Человеке, ученом, исследователе тепло и проникновенно пишет в предисловии к уникальной книге Павла Мариковского "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя" руководитель проекта, член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов РК Римма Альбертовна Артемьева. Фотографии знакомят с историей семьи и основными вехами научной деятельности доктора биологии, соединившего своей судьбой Казахстан и Россию, Узбекистан и Киргизию.

У предисловия очень точное и емкое название: "Его религия – согласие с природой". Это квинтэссенция жизни и научного подвига казахстанского ученого, так много оставившего нам и будущим поколениям. Его живая, ищущая мысль призывает продолжать поиск неизвестного, открывать неизведанное, дарить радость от познания окружающего нас неповторимого мира.

Мудрец и философ, отечественный ученый с мировым именем вел постоянный диалог с природой. Ему захотелось рассказать о вымирающей профессии натуралиста-зоолога и о любви к природе в то время, "когда между человеком и нею возникла пропасть, принимающая угрожающие размеры". Ученый следует правилу истории: "Prima lex historiae ne quid falsi dicat" ("Не допускать лжи"). Он строго объективен, а слог его – увлекателен и наполнен изяществом, любовью к неповторимым созданиям природы, у каждого из которых своя жизнь, необыкновенная, наполненная особым смыслом. П. Мариковский исследует загадочные ландшафты, образовавшиеся из-за ушедших, подгоняемых ветрами барханов, потому что человек уничтожил на них растительность. Кто видел черные цветы в пустыне? Такими на ее светлом фоне кажутся темно-фиолетовые цветы грациозного высокого кустарника – песчаной акации.

Автор книги, а вместе с ним и читатель любуются "милыми кривляками" – забавными ящерицами песчаными круглоголовками. Восхищаются мудростью желтопузиков, живущих по правилам: "Встретил человека, если своевременно не успел исчезнуть, застывай, убегать опасно, догонит, убьет". Муравьи и сверчки, бабочки-улитки и многие другие, порой, неизвестные науке насекомые, открытые им, – герои блистательных очерков. Изучение следов животных, борьба с малярией, разгадка петроглифов – далеко не полный перечень его интересов. П.Мариковского заботила судьба Балхаша, поэтому резко отрицательно относился ученый к созданию Капшагайского водохранилища.

Его жизнь проходила в окружении друзей и под пристальным вниманием недоброжелателей, считающих его в чем-то дилетантом, строящих козни, откровенно саботирующих чрезвычайно полезные и актуальные научные поиски. Не издаются книги, пропадают тиражи, отказывают в помощи спонсоры, вроде бы уже согласившиеся оплатить тираж. Главное для Павла Иустиновича "широкий интерес и любознательность ко всему происходящему и желание сохранить в себе независимость в осмыслении окружающего мира, одновременно оградив себя от ходячих, поверхностных суждений".

Настоящему ученому открывает свои тайны и история. Путешествие к западным отрогам Джунгарского Алатау подарило научное открытие, целое скопление рисунков: "Здесь когда-то первобытные художники устроили подобие картинной галереи". Скифские рисунки оленей, воины в ритуальном поединке и многое другое... Особое внимание П. Мариковский обратил на зоологическую сторону наскального искусства, которой археологи не интересовались, обнаружив множество видов животных (короткорогий бизон, бык тур, лошадь Пржевальского, зебра, дикий верблюд, муравьед). Особенный интерес вызвали рисунки, свидетельствующие о древней религии зороастризме, о мифологии и т.д. Не устаешь поражаться и восхищаться научным кругозором П.Мариковского, широтой и глубиной его знаний. Поистине, уникальна человеческая личность, не познаны в полной мере ее возможности.

Книга П. Мариковского "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя" заставляет задуматься о многом. О судьбе казахстанской науки, о вере в призвание и мечту. С горечью пишет он о дремучем лесе бюрократии, с которым пришлось сталкиваться неоднократно, и учит жизнестойкости, человеколюбию: "У меня отняли лабораторию, мое детище, начало нового, и, как потом оказалось, чрезвычайно актуального направления, но не могли отнять главного – общения с природой, искупавшей все невзгоды жизни, светлого уголка жизни души, публикации книг о природе, о моих встречах и открытий секретов жизни живых существ".



Сегодня хранителями наследия П. Мариковского стали: Центральный государственный архив научно-технической документации РК, Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписей РК, Государственный архив Алматинской области, Государственный музей искусств им. А. Кастеева, который хранит его картины, Национальная библиотека РК, где собрана большая часть книг П. Мариковского, Музей истории науки РГП "?ылым ордасы" и Архив Президента РК.



Сарсенова Гуляйхан Саматовна – директор Центрального государственного архива научно-технической документации РК



Центральный государственный архив научно-технической документации принимал активное участие в подготовке издания мемуаров П.И.Мариковского и презентации книги. Уникальная выставка из материалов личного фонда известного ученого, исследователя писателя, художника, представившая на презентации и круглом столе весь диапазон его многогранной жизни, стала наглядной иллюстрацией событий, описанных в книге "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя".

Архив, созданный в 1974 году, хранит документы по истории науки, техники, архитектуры Казахстана. Его источниками комплектования являются научно- исследовательские, проектные организации и лица, занимающиеся научной деятельностью. Их документы существенно дополняют фонды юридических лиц. Например, в семейном фонде выдающегося химика, автора обобщенной теории кислот и оснований академика Академии наук Каз.ССР М.И. Усановича и его жены, доктора химических наук Т.И. Сумароковой, сохранилась переписка с академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук В.И. Вернадским. Среди существующих фондов достойное место занимает личный фонд Павла Иустиновича Мариковского, первая часть которого – 74 дела, переданные им самим, поступили в ЦГА НТД в 1995 году. Следующие поступления относятся к 2009 и 2010 годам. Это уже дар его потомков.

Фонд Мариковского, в силу разносторонних талантов Павла Иустиновича, существенно отличается от документального наследия других ученых. Если в опись №1 традиционно вошли документы научной деятельности, представленные диссертациями и журнальными статьями, творческой деятельности, среди которых рукописи популярных изданий и статей, в том числе и сказок, служебной и общественной деятельности, материалы к биографии Мариковского и фотографии. То последующие описи, со 2-й по 5-ую, составляют, помимо рукописей его многочисленных книг, картины, копии снятых им наскальных изображений и описание археологических находок, коллекция поделочных каменных пластин с изображением петроглифов, графические рисунки и книжные иллюстрации. Всего в фонде 383 единицы хранения.

Фонд востребован. К 100-летию со дня рождения в 2012 году Архив издал книгу "Истоки жизни. Документы из личного фонда П.И. Мариковского". В ней 3 части "Документы к биографии П.И. Мариковского", "Рукопись Мариковского "Истоки жизни (брачная биология насекомых)", "Список, составленный П.И. Мариковским, опубликованных им и о нем научных работ", а также приложения. Книга была презентована на мероприятии, посвященном его юбилею. Фонд стал основой выставки, где были представлены редкие документы, фотографии, картины и часть коллекции копий наскальных рисунков, собранная Мариковским. Предисловие этой книги повествует и об истории личного архива Мариковского, который в своем отношении к документальному наследию может служить образцом и для профессиональных архивистов. Он бережно хранил архив и грамотно его использовал.

В Архив Президента мемуары попали неслучайно. Там работала, ныне покойная, Галина Николаевна Яндульская. До прихода в Архив Президента она была сотрудником Архива научно-технической документации и в 1995 году занималась научной обработкой фонда Павла Иустиновича. Ее коллега Елена Михайловна Грибанова обратилась к ней с просьбой оказать содействие в поиске рукописей лиц, переживших репрессивную политику государства, и Галина Николаевна познакомила ее с Павлом Иустиновичем, выразившим желание передать свою автобиографическую рукопись в Архив Президента.

Римма Альбертовна Артемьева, благодаря активному участию которой на государственное хранение, после смерти Павла Иустиновича, внук, Сергей Мариковский, передал оставшийся архив, в предисловии к новой книге отмечает, что интерес к этому неординарному человеку очевиден: "И читателю, и исследователю будет интересно узнать, как мальчик из далекой глубинки сформировался в личность, изменившую картину мира".

Личный фонд П. Мариковского решением держателя, Сергея Мариковского, сегодня открыт для всех, исключая семейную переписку, которая станет доступной только через полвека. Фонд Мариковского продолжает пополняться новыми документами. В мае 2013 года директором ТОО "Тенгри-Умай" были переданы на государственное хранение 3 картины Павла Иустиновича: "Балхаш отступает – соль наступает", "В горах Тянь-Шаня", "Ущелье Плохого дома", пополнили его фонд многочисленные статьи и публикации. Увидевшая свет книга "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя", подготовленная по рукописи автора и любезно подаренная нашему архиву ее создателями, также принята на хранение, поставлена на государственный учет и доступна пользователям для работы в читальном зале ЦГА НТД РК.

История архива Мариковского, использование его творческого наследия – свидетельство эффективных партнерских отношений людей разных профессий и увлечений, разной этнической принадлежности, людей, осознающих, что у нас у всех общий дом – Казахстан и общая история, слагаемая из частиц, одна из которых – Павел Иустинович Мариковский.



Диапазон исследований биолога П.И.Мариковского не перестает восхищать! "Тарантул и каракурт", "Муравьи пустынь Семиречья" – названия самых известных тем монографий ученого. Но есть исследования, малоизвестные широкому кругу. Сегодня специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывают технологию стерилизации насекомых, которые переносят опасные вирусы Зика, Денге, лихорадки Эбола. Разработками по технологии стерилизации Павел Иустинович Мариковский занимался еще 50 лет назад, возглавляя лабораторию Изотопов в Казахском НИИ защиты растений.



Исмухамбетов Жумабай Дильмагамбетович – академик НАН РК, доктор сельскохозяйственных наук, ученик П. Мариковского



Павел Иустинович много времени и сил отдавал подготовке научных кадров. С 1962 по 1964 годы я обучался в очной аспирантуре Казахского Института защиты растений, имея двухлетний стаж работы младшим научным сотрудником. Научным руководителем был Павел Иустинович. Тема исследований – "Вредители тянь-шаньской ели и разработка мер борьбы с ними".

Одной из задач диссертации был вопрос о поступлении в еловые леса зараженной вредителями древесины из Сибири, для строительства (селезащитной плотины) и топлива пионерских лагерей, домов отдыха, санаториев. Работу по этому вопросу проводил в Большом, Малом алматинском, Талгарском ущельях. Здесь были расположены пилорама, склады для лесоматериалов. На этой древесине под корой нами было собрано более 20 видов живых стволовых вредителей: короедов, дровосеков и рогохвостов. Учитывая эти обстоятельства, было издано специальное постановление Совета Министров Казахской ССР о запрещении завоза в зону еловых лесов неокоренной древесины.

Спустя почти пятьдесят лет, в 2010 г. мы, изучая ветровал в заповеднике, оказались свидетелями того, как сибирские вредители – шестизубчатый короед, дровосек рагий – прижились на тянь-шаньской ели и посадках сосны обыкновенной. Прогнозы Павла Иустиновича подтвердились. Об этой опасности он предупреждал в журнале "Лесное хозяйство" еще в 1962 г.

Возглавляя в нашем институте изотопную лабораторию, он с учениками занимался стерилизацией самцов насекомых-вредителей, в частности, капустной совки.

Павел Иустинович впервые в бывшем СССР предложил вести биологические методы борьбы с сорняками (с помощью насекомых – вредителей сорных растений), в противопоставление небезвредным химическим методам. В Казахстане такие работы проводили его ученики в пойме реки Урал. Затем исследования были приостановлены. Сейчас это направление успешно развивается в России, в Краснодарском крае, ученым-биологом О.В. Ковалевым.

Мы, его ученики, постоянно поддерживали связь с П.И.Мариковским. Бывали на его юбилеях. Он дарил нам свои книги. По его просьбе я стал автором преди- словия к книге П.И.Мариковского "Кто они такие? Маленькие жители планеты". Во II томе "Зиялы азаматтар" мы опубликовали автобиографию и фото Павла Иустиновича и подарили ему.



В своих воспоминаниях П.Мариковский пишет о том, как с раннего возраста проявилась его тяга к художественному творчеству, как в Художественном музее Хабаровска, будучи старшекурсником Медицинского института, он серьезно увлекся живописью и посещал студию при музее, которой руководил художник Гусак. Но задолго до того, как его самобытные полотна приобрели широкую известность, он обрел международную популярность как художник-график. Известный казахстанский писатель-натуралист Максим Зверев так писал о его даре: "Все свои книги Павел Иустинович иллюстрирует лично. Сам за себя говорит тот факт, что во всех издательствах, российских, зарубежных, его иллюстрации всегда одобрены. Самому писателю оформлять собственные книги – это значит, придавать им еще большую ценность! Павел Иустинович в совершенстве владеет искусством художника-графика". За вклад в казахстанскую культуру П.Мариковский награжден медалью Общественной Академии художеств РК, где ему присвоено почетное звание – академик ОАХ РК.



Имамбек Евфрат – кандидат педагогических наук, социокультуролог, заместитель директора по научной работе Государственного музея искусств Казахстана им. А. Кастеева, член Национального комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, эксперт ЮНЕСКО по художественному образованию в Центральной Азии



Сегодня в коллекции музея Искусств им. А.Кастеева достойное место занимают полотна легенды казахстанской культуры – Павла Мариковского. Он обладал особым даром передавать собственное видение мира, как в литературе, так и в живописи. Его работы неоднократно выставлялись в экспозициях музея и на его персональной выставке, посвященной 100-летию со дня рождения.

1 марта Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева отметил День Благодарности открытием выставки "Мы? та?дыр – бір Ел" ("Тысячи судеб – один народ"), представленной произведениями известных художников–казахстанцев, на которой можно было увидеть и работы Павла Иустиновича. Они вызывают особый интерес, поражают зрителей насыщенностью, темпераментом. А пейзаж в изобразительном искусстве такой жанр, который наиболее точно отражает внутреннюю сущность художника. Палитра П.Мариковского, передающая его особое восприятие, эмоциональность, которую он доверил лишь кисти, цвету, часто метафорична.

Коллекция казахстанских петроглифов, собранная П.И.Мариковским, до сих пор не оставляет равнодушными ни ученых, ни художников, ни искусствоведов. В науке, особенно в археологии, конечно, важна точность, но не менее важно видеть за фактом ожившую реальность. П.Мариковский видел за петроглифом человека, его создавшего, натуру, которую как биолог мог трактовать, опираясь на знание анатомии, и замысел, способность древнего художника к стилизации изображения. Это великий дар!



Ли Камилла Витальевна – руководитель Центра научной экспертизы Государственного музея искусств Казахстана им. А.Кастеева, секретарь Союза художников Казахстана, член Ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО



Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в издании мемуаров. Читая книгу, с первых жестраниц воспоминаний представляешь всю драму жизни этого человека. Вчера в нашем музее открылась выставка "Искусство Страны Советов". Все мы понимаем, что это был период нестандартной политики. С одной стороны материалы "круглого стола" 153 высокие человеческие идеалы, с другой стороны драма в событиях жизни. И в новой книге П.Мариковского очень четко прослеживается эта линия. С одной стороны огромная преданность науке, огромная любовь к природе, к культуре в широком смысле, а с другой драма в его личной жизни, которую он постоянно преодолевал, поднимаясь к своим вершинам.



Возвращаясь к коллекции картин П.И.Мариковского в нашем музее, хочется отметить, что наших искусствоведов поразили явно прослеживающиеся параллели творчества Павла Мариковского и Николая Рериха, которые неслучайны. Эти два великих человека сформированы горами, они впитали в себя их сущность. Влияние гор на творчество проявило их родственность и в художественном подходе к работе. Таким образом, можно говорить об особом направлении в живописи, связанном с наукой, философией, природой, горами. Придет такое время, когда художественные произведения П.Мариковского будут собраны в единый альбом с широкой характеристикой его творчества как художника, как человека ренессансного плана.



Дуйсембаева Назира Бакировна – заведующая Музеем истории казахстанской науки РГП "Ғылым ордасы"



Музей истории казахстанской науки РГП "?ылым ордасы" был организован решением правительства РК в 2010 году. Сегодня история казахстанской науки частично отражена в различных исторических и мемориальных музеях, общая же картина развития науки независимого Казахстана пока нигде не представлена. Поэтому наш музей является первым, созданным с целью изучения и популяризации многовековой истории науки нашего государства. Музей занимается экспозиционно-выставочной, научно-образовательной и культурно- просветительской деятельностью, регулярно проводит экскурсии, лекции, тематические встречи для учащихся школ и студентов колледжей и ВУЗов. Он стал средоточием многовековых научных знаний, центром, отражающим величие и масштабы научной мысли.

В фонде музея около 10 000 экспонатов, в том числе 70 личных фондов. Среди них достойное место занимает фонд Павла Иустиновича Мариковского (1912-2008 гг.), сформированный в 2013 году, благодаря участию поэта, прозаика, журналиста Артемьевой Риммы Альбертовны и директора проекта "Артавтограф" Мосина Владимира Николаевича. В фонд вошли: книги, фотографии, личные вещи ученого, каменные пластины с изображением казахстанских петроглифов, которые на протяжении всей жизни собирал, исследовал, описывал, систематизировал ученый, став обладателем самой большой в мире коллекции казахстанских на- скальных рисунков.

Сотрудники Музея истории казахстанской науки через музейную экспозицию поэтапно исследуют становление научной жизни в Казахстане, начиная с древних времен, выделяя важные моменты, подчеркнув основные научные достижения, выставив опубликованные письменные и документальные источники, фотодокументы, научные труды, различные личные вещи ученых, внесших существенный вклад в становление казахстанской науки. Экспозиция музея включают более 1000 экспонатов и представлена она в трех залах.

Первый зал "Истоки казахстанской науки с древних времен. Зарождение казахстанской науки. Ученые-просветители XIX века" знакомит с историей зарождения казахстанской науки, начиная с древних времен и до конца XIX века.

Во втором зале "Развитие и становление казахстанской науки в советский период" представлен важный этап становления и расцвета отечественной науки. Именно в эти годы были заложены новые научные школы, получившие свое поступательное развитие на современном этапе, были сделаны научные открытия. В этом зале и представлена экспозиция Павла Мариковского, который после войны, имея ученое звание кандидата биологических наук, был приглашен в только что созданный Институт Зоологии АН КазССР.

Третий зал "Наука независимого Казахстана" посвящен основным научным достижениям страны за годы суверенитета. В 1991 году Республика Казахстан объявила о своей государственной независимости. С этого времени начался новый отсчет в отечественной истории. В 2015 году к 70-летию Великой Победы Музей истории казахстанской науки совместно с Музеем имени Н.Ундасынова Южно-Казахстанского областного историко-культурно-этнографического центра подготовили и провели выставку. Ее целью было воздать дань уважения поколению победителей, людям, которые показали всему миру беспрецедентный пример героизма и беззаветного служения Отечеству; популяризация научного и творческого наследия легендарных личностей, явившихся эталоном высоких нравственных ценностей; воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма; укрепление памяти о цене Победы.

Из фонда музея на выставке были представлены уникальные экспонаты: личные вещи, фотографии, рукописи, научные труды из личных архивов академиков – участников Великой Отечественной войны – легендарных личностей, внесших неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне: Нуртаса Ундасынова, возглавлявшего Правительство Казахской ССР в годы ВОВ; выдающегося организатора науки Каныша Сатпаева; участников войны, вернувшихся с фронтов и добившихся больших успехов в области казахстанской науки, Абдуали Кайдара, Журымбека Сыдыкова, Туймебая Ашимбаева, Айтжана Абдулина, Евгения Гвоздева, Павла Мариковского и других. Документы, книги, репродукции картин, каменные пластины с петроглифами, печатная машинка П.И. Мариковского были представлены на юбилейной выставке. Как и многие фронтовики, Павел Иустинович скупо рассказывал о суровых военных годах. Наиболее полно события своей военной жизни, он описал в мемуарах "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя".

Из новой книги Павла Мариковского, ставшей уже экспонатом его личного фонда в нашем музее, мы узнаем, что война застигла кандидата биологических наук Павла Мариковского в Ташкенте, куда он вместе с семьей и родителями переехал с Дальнего Востока. "Судьбе было угодно распорядиться так, что всех нас, ташкентцев, призванных в этот день, до предела набитым "новобранцами" эшелоном направили в Новосибирск, а оттуда на Дальний Восток, – вспоминает Павел Иустинович. – Остановился наш эшелон в городе Хабаровске. Так, по удивительному совпадению, я попал в город, в котором родился. Где меня назначили начальником Дезинструкторского отряда Дальневосточного Фронта". Позже по ходатайству академика Е.Н.Павловского его перевели в Уссурийск в Вирусную лабораторию ДВ Фронта.

Из фондов Центрального Архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО) стало известно, что "Приказом ВС 1-го Дальневосточного фронта от 25 сентября 1945года майор медицинской службы врач-вирусолог вирусной лаборатории фронта Павел Иустинович Мариковский награжден орденом " Красной Звезды". В наградном листе значится: "Своей практической работой т. Мариковский сделал большой вклад в дело противоэпидемической защиты войск от энцефалитов. Им же предложен метод защиты от клещей путем нанесения отпугивающих полос на обмундирование. Осуществил использование местных отходов промышленности как заменителей, отпугивающих комаров веществ, в целях экономии марли, предложил оригинальный метод защиты от комаров".

Войну военврач П. Мариковский закончил в Маньчжурии, где советские войска разгромили Квантунскую армию Японии, побывав в городах Харбин, Мукден, Чанчун. В 1946 году он демобилизовался в звании майора медицинской службы. В его наградном списке медали "За победу над Германией в ВОВ 1945-45гг", "За победу над Японией". Позже П.И.Мариковский будет награжден орденами: "Знак Почета", "Отечественной войны" 2-й ст., одиннадцатью юбилейными медалями, в том числе медалью Жукова. С военного учета по возрасту, он был снят в чине полковника медицинской службы.

"Уезжая из Харбина, я вез с собой в рюкзаке в СССР купленную почти на все полученные деньги старую пишущую машинку, о которой давно мечтал, и офицерскую полевую сумку, выданную еще в 1941 году", – пишет в своих воспоминаниях П. Мариковский. На этой машинке, долгие годы, он печатал свои научные и литературные труды. А со знаменитой полевой сумкой Павел Иустинович прошагал нехожеными тропами практически весь Казахстан, оборудовав ее как мини – лабораторию для исследования насекомых в полевых условиях.

П.И. Мариковский никогда не искал наград – он был очень скромным человеком. Но к его боевым орденам и медалям добавились и мирные: "Ветеран труда", медаль Общественной Академии художеств РК, где ему присвоили почетное звание академика. Он первым из ученых стран СНГ за вклад в мировую науку, изменивший картину мира, был награжден Центрально-Азиатским филиалом Всемирного географического общества золотой медалью "Полярная звезда" (№ 1).

Выставка вызвала особенный интерес не только у школьников и студенческой молодежи, но и у взрослого населения города и гостей Алматы. Это является ярким свидетельством того, что фонды музея востребованы и, продолжая пополняться, служат сохранению истории нашего государства. Государства с развитой экономикой и сильной интеллектуальной нацией, где роль науки огромна.



Ахметова Роза Сабировна – начальник отдела Автоматизации Научной библиотеки РГП "Ғылым ордасы"



Книга издана небольшим тиражом, но широкому кругу читателей она может быть доступна в электронной версии, размещенной на официальном сайте РГП "?ылым ордасы" Комитета науки Министерства образования и науки РК: www.library.kz . Искать книгу можно в двух рубриках: "Труды ученых Казахстана" оживший автограф эпохи 156 (подрубрика "Биологические науки") и "Современные книги". Сегодня книгу воспоминаний Мариковского можно открывать на любом гаджете – компьютере, планшете, мобильном телефоне, но без скачивания и печати.



П.И. Мариковский уделял особое внимание написанию книг для детей. Это были не только научно-популярные издания о природе, которые он иллюстрировал собственными рисунками и фотографиями, но и сказки. Его книги, написанные в разные годы, издавались и переиздавались в 60-е и 70-е, 80-е и 90-е годы прошлого века и всегда пользовались огромной популярностью, как и последние, увидевшие свет уже в начале 21 века, необыкновенные сказки о природе для детей и взрослых.

Когда-то сочиняя сказки для своих детей, Павел Иустинович собрал их в сборник "Наши бисмаляшки", весь тираж которого раздал в детские дома. Книга вышла с рисунками другого художника, хотя он ее планировал иллюстрировать сам. К счастью, рисунки автора сохранились в его личном фонде, и ЦГА НТД представил их на выставке, подготовленной к круглому столу.



Оразбекова Майра Койлыбаевна – заведующая отделом Библиографии Республиканской детской библиотеки им. С. Бегалина



Книги, написанные П.И. Мариковским для детей, являются волшебным "ключом-светильником, экраном-монитором", открывающим перед юными читателями удивительный мир природы Казахстана и планеты Земля. Они стали самым лучшим, самым интересным, захватывающим "учебником" по воспитанию патриотизма, который заключается, прежде всего, в интересе, любви, заботе и благоговении перед природой родного края. Книги П.И. Мариковского учат основам экологии – экологии природы, культуры, человеческой души.

Его рассказы читаются детьми запоем, на одном дыхании. Писатель-натуралист открывает им заповедные уголки нашей родины, удивительный мир насекомых на фоне описания местных ландшафтов, фауны и флоры, увлекательных научных сведений и фактов из палеогеологии, географии, истории, этнографии и археологии. На книги Мариковского всегда есть спрос – это очень богатый материал. Но в основном они были выпущены в советские времена, и сейчас книжки ветшают, поэтому назрела острая необходимость их переиздать.

Широко известны книги писателя, опубликованные еще в советское время в Москве, Ленинграде, Красноярске: "Муравей-путешественник", "Юному натуралисту", "Друзья насекомые", в Ленинграде "Шестиногие музыканты", в Алматы "С магнитофоном в природу", "В мире насекомых с фотоаппаратом", его удивительные сказки о природе.

Вот лишь краткий обзор книг, написанных П.И. Мариковским для детей:



Мариковский П. Неутомимые охотники: Рассказы энтомолога / Художник Г.Симкин. – Алма-Ата: Казахское гос.изд-во художественной литературы,1955.– 69 с.



Детская книжка, которая может стать для юного читателя "вратами" в прекрасный мир природы родного Казахстана. Мир путешествий и приключений, этот мир можно познавать, исследовать, рассматривать, обонять, осязать, стать реальным первооткрывателем, путешественником.



Мариковский П. Чудесная пестрокрылка: Рассказы энтомолога / Рис. Э. Визина.–М.: Гос. изд-во детской литературы, 1955. – 126 с.

Эта чудесная книжка, как и все другие книги писателя-натуралиста, основана на реальных научных фактах, но написана так живо, интересно о мире насекомых, с элементами приключений и детективных историй, что оторваться от книжки просто невозможно.

В книге 27 небольших историй-расследований о поведении насекомых. А какие удивительной красоты места Казахстана описываются в этих рассказах. Герои книжки – насекомые. Оказывается, от укуса ядовитого паука каракурта спасает незамедлительное прижигание ранки спичкой; скорпион, оказавшись в огненном кольце, не убивает себя (его собственный яд не действует на него), а просто умирает от перегрева и ожогов; черная оса, называемая казахами "камбас", истребляет каракуртов, уколом парализуя пауков и занося свои личинки в их тело; страшный на вид паук фаланга не является ядовитым...



Мариковский П.И. Капелька росы: Рассказы энтомолога / Оформление художника Г. Симкина / Рисунки автора. – Алма-Ата: Казахское гос. изд-во художественной литературы, 1956 . – 60 с.



В этой книжке собрано 15 историй. Первый рассказ, давший название всей книжке, так и называется "Капелька росы". Что же это за капелька? Оказывается, иногда в пустыне человек видит, как что-то блеснет, как росинка, при ярком солнце на сухом кустике. Откуда же в жаркий полдень, в знойной пустыне – и вдруг роса...".



Мариковский П.И. Муравей-путешественник / Рисунки автора / Обложка и титул Н. Левинской . – М.: Детгиз, 1957. – 88 с. – (Для среднего школьного возраста).



Эту книгу можно назвать "Энциклопедией жизни муравьев". Строго научно и, в то же время, увлекательно, в стиле современного документального фильма телеканалов-компаний "AnimalPlanet" или "DiscoveryChannel", рассказывает писатель-натуралист, энтомолог о симпатичных представителях царства насекомых – разнообразных муравьях, чьи опоэтизированные человеком "качества" – трудолюбие, сплоченность, дисциплина, сила и выносливость отражены в пословицах и сказках многих народов мира.



Мариковский П.И. Муравей-жнец: Рассказы энтомолога / обложка и титул художника Г. Симкина / Иллюстрации автора. – Алма-Ата: Казахское гос. изд-во художественной литературы, 1959. – 68 с.



В книге 16 рассказов, один другого интереснее. Названия рассказов говорят сами за себя: "Муравей-жнец", "Муравьиные солярии", "Белоголовая неместрида", "Оса-полист", "Красноголовая шпанка", "Наездник-рисса" и др., повествующие о жизни и повадках пустынных насекомых Жетысу.



Мариковский П.И. Муравей-амазонка: Записки натуралиста.– Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1964. – 76 с. – (Для среднего школьного возраста).



Один из героев этой книги – муравей-амазонка, также и многие другие насекомые: бабочки, пауки, кузнечики. Что касается муравья-амазонки, то его открыл энтомолог Латрейл около 200 лет тому назад. Но именно П.И. Мариковскому удалось найти этот вид муравьев в горных еловых лесах Тянь-Шаня в Жетысу (!), а также, в ходе данной сибирской экспедиции, в полосе таежных лесов, недалеко от города Томска.



Мариковский П.И. Памятные встречи: Рассказы о природе / Художник С. Макаренко / Иллюстрации автора – Алматы: Жалын, 1989. – 152 с. – (Для старшего школьного возраста).



Эта книга включает 42 рассказа. И что примечательно, в стиле настоящего ученого, автор упоминает названия мест (топонимы) где он встречал тех или иных животных. Юные читатели могут сразу же найти на карте это место – хребет, гору, ущелье, пустыню, реку и т.д., посмотреть в Интернете, прочитать дополнительную информацию, и, наконец, самим пройти по тропам нашего великого земляка. Каждый рассказ-очерк запечатлел живые, объемные образы прекрасных диких животных Жетысу.



Мариковский П. Два лика пустыни / В книге использованы фотографии автора, А. Гражданкина, С. Кочетова, Г. Сакалаускаса / Оформление В. Бори- сова. – М.: Детская литература, 1987. – 192 с., ил.– (Для среднего и старшего школьного возраста).



Известный ученый-натуралист, энтомолог П.И. Мариковский продолжает рассказ-"песню" о своей самой любимой природной зоне Казахстана – пустыне, и о ее фауне, точнее – мире пустынных насекомых. О двух ликах пустыни, омытой дождями и опаленной солнцем, о жизни ее маленьких обитателей рассказывается в этой книге.



Мариковский П. Загадки шестиногих: По реке Или / Художники Д. Безруков, П. Мариковский. – Алма-Ата: Казахское гос. изд-во художественной литературы, 1963.–100 с. – (Для среднего и старшего школьного возраста).



"Шестиногие герои" книжки – это муравьи, бабочки, пчелы. Но также и любование цаплями, джейранами, ящерицами, орланом-белохвостом, сусликом- песчанкой, бело-красной уткой атайкой, и удивительным пустынным деревом каратуранга встретит читатель в этой книге.



Мариковский П. Юному энтомологу: Научно-популярная литература / Рисунки В. Гребенникова. – 2-е изд . – М.:Детская литература, 1978. – 208 с., ил.



Это не сухое, скучное учебное пособие, а увлекательнейшее "Введение" в мир Природы, в мир насекомых. Здесь представлены в рисунках и схемах основные классы насекомых, научное полевое снаряжение ученого-энтомолога, методика наблюдения, изучения насекомых, текстовая, фото- и иллюстративная обработка полевого материала и т.п. И мастерски написанные рассказы из опыта многолетней экспедиционно-полевой практики ученого-писателя.



Мариковский П.И. Розовая долина. – Алма-Ата: Казахское гос. изд-во, 1962. – 84 с.



В руках читателя увлекательнейшие рассказы о мире насекомых. Природа Южного Казахстана и Жетысу уникальна даже для столь богатейшего на просторы и разные природно-климатические условия Казахстана. Здесь в пределах одного дня-суток можно пройти от зоны пустынь Прибалхашья и Муюнкумов, через степи, предгорья, плато до вечно-снежных вершин трех-четырех-пятитысячников Тянь-Шаня и Таласского Алатау.



Мариковский П.И. Наши бисмаляшки: Сказки / Иллюстрации Екатерины и Светланы Ополониных. – Алматы, 2004. – 144 с.



Книга "Наши бисмаляшки" является сказками, которые автор экспромтом рассказывал своим детям, когда они были маленькими. "Вечерние сказки записывались на магнитофон. К сожалению, не все пленки сохранились. Но из тех сказок, что уцелели, получилась целая книжка.

Героями сказок стали смешные человечки-бисмаляшки, шалуны и проказники – Ушаха, Глазаха, Носаха, Хаха, Волосаха, Рогаха. Их приключения происходят в городе Алматы и вокруг него; в разных природных зонах Земли, в Африке. И, конечно, эти любопытные человечки в ходе своих странствий знакомятся с миром животных и растений, посещают любимые природные места рассказчика П.И. Мариковского (например, Бектау-Ата). Сказочные персонажи в своих странствиях знакомят читателя с таинственным, прекрасным, разнообразным миром Природы.



Мариковский П.И. Сказки, рассказы и очерки о животных Средней Азии: сказки, рассказы, очерки. – Алматы: "ДОИВА Медеуского района г. Алматы", 2006 .– 174 с.



Как и всегда, эти рассказы написаны живым "приключенческим" языком. Героями этих увлекательных сказок, где персонажи разговаривают друг с другом и переживают удивительные события, являются животные. По названиям сказок сразу ясно, о ком пойдет речь: "Жук и муха", "Змея и черепаха", "Ласточка и синичка", "Журавли", "Воробей и соловей", "Заяц-хвастунишка".



Мариковский П.Целебный огонь/ Рисунки Е. Ванюкова, Н. Кондакова. – М.: Детгиз, 1963. – 128 с. – (Для среднего школьного возраста).



Известный писатель-натуралист, энтомолог П.И. Мариковский в сборнике рассказов о жизни насекомых представляет 34 увлекательных истории о жизни насекомых. Они поделены поровну на два раздела-главы "В пустынях" и "В горах и предгорьях". Мы, казахстанцы, знаем, что такие регионы нашей страны, как Жетысу и Южный Казахстан, примечательны тем, что и пустыни, и горы расположены относительно недалеко друг от друга.



Мариковский П.И. В мире насекомых с фотоаппаратом / Фото автора. – Алма-Ата: Изд-во "Кайнар", 1983. – 136 с.



Объекты наблюдения и исследования писателя крайне малы в размерах, часть жизни проводят под землей, летают, порхают, ползают, плавают... П.И. Мариковский, исследуя мир насекомых, всегда делал записи, зарисовки, схемы и всегда, по возможности, фотографировал своих "фотозвезд и супермоделей". Эта чудесная книга-фотоальбом является уникальным изданием.



При организации и проведении книжно-иллюстративных выставок, информационных часов по творчеству П. У. Мариковского наблюдается неподдельный интерес детей к познанию родного края, к путешествиям, к наукам, которые изучают животных, насекомых, растительность. Книги П.И. Мариковского побуждают своими глазами увидеть, побывать в тех же заповедных местах природы, о которых пишет автор, самому внимательно наблюдать за жизнью представителей животного мира, всех проявлений природы – солнцем, небом, степью, пустыней, горами, рекой, ощущать дуновение ветра, слышать птичий "разговор", вдыхать запахи вольной природы. Его рассказы и сказки помогают ребенку учиться познавать и любить природу, беречь ее.

Книги П. И. Мариковского всегда пользуются большим спросом у юных читателей Бегалинки, но в основном они были выпущены в советское время, и сейчас книжки ветшают, поэтому назрела необходимость их переиздать.

Благодаря своему литературному дару выражать на бумаге восхищение миром Природы, доступно, понятно и увлекательно объяснять научные факты и открытия в области энтомологии, зоологии, экологии – великий казахстанский натуралист П.И. Мариковский сумел отразить в своих замечательных книгах чувство природно-вселенской гармонии и красоты.



Написав свою последнюю книгу, – философский трактат "Во власти инстинктов и разума" (так называется ее четвертое, последнее издание) – П. Мариковский назвал ее своей лебединой песней. "В этой книге я пытаюсь рассказать о громаднейшей теме человекознания, – пишет он в воспоминаниях – На склоне жизни, завершая девятый десяток лет, с искренним намерением пытаюсь, хотя бы в малой степени, задуматься об ответственности перед будущностью человека". И как всегда, ставя во главу угла заботу о природе, он предупреждает человечество: "Оскудение животного мира происходит повсеместно и быстрыми темпами. Природа Земли потеряла сто сорок видов птиц и сто десять видов зверей, а под угрозой исчезновения находится сто видов птиц и около шестисот видов зверей... Ни один вид животного или растения, вымершего или уничтоженного человеком, уже никогда не возродится и не появится на Земле".



Останина Елена Витальевна – аналитик Методологического центра "Цивилизационные стратегии" при Российской Академии государственных служащих, член Ассоциации "Аналитика" при Общественной палате РФ



Философы видят предназначение человека искусства в способности считывания, только им присущими способами, красоты и передачи ее в своих произведениях. Красота, в первую очередь, выражается в гармонии противоположностей – добра и зла, теплых и холодных красок, бытия и небытия, хаоса и порядка...

Павел Иустинович, как натуралист, утверждал, что красоту могут чувствовать и животные. "Красота – особенный инстинкт ощущения радости жизни, ее глубокого и высокого содержания. Искусство обогащает жизнь красотой, добром".

Объектом научного исследования П. Мариковского являлась "природа – красота в своем ослепительном многообразии, гармонии". Гармония природы не могла не повлиять на Павла Иустиновича и сделала его гармоничным, глубоким, возвышенным. Уверена, что именно в этом кроется секрет его книг, которые много лет назад заставили двух маленьких сестер холодной ночью в зимнем саду на свежевыпавшем снегу "исследовать" следы волка, лисы и даже рыси! И их нисколько не смущало то, что это были следы соседских собак и кошек. В этих приключениях любимая книга-подружка "Юный следопыт" лишилась обложки, "слегка" пострадала от снега и хранения под подушкой. А как увлекательны затем были рассказы Павла Иустиновича о муравьях, кобылках, богомолах и других друзьях насекомых – неутомимых истребителях вредных насекомых и сорных растений. В путешествиях с его книгами можно любоваться закатом солнца, слушать звуки начинающего дождя, ощущать пряный запах степей, свежий воздух гор и высоту неба на высокогорном плато Ассы – потрясающем чуде природы, где реки берут свое начало.

Много лет спустя, когда судьба подарила мне знакомство с Павлом Иустиновичем, я узнала о том, что в канун своего девяностолетия обеспокоенный судьбами человечества он написал свою последнюю книгу "Во власти инстинктов и разума". В ней он привел философское осмысление многих инстинктов человека и животных. Книга неожиданно для меня заставила заглянуть внутрь себя, и я обнаружила там много того, о чем раньше и не задумывалась. Только Павел Иустинович с его искусством говорить просто о сложных философских вещах смог помочь обнаружить "и блеск, и нищету" моих неосознаваемых ранее инстинктов, источников радости и проблем.

В способе рассуждения П.И.Мариковский вплотную подошел к диалектике. "В мире познания лежит простейший принцип двузначной оценки, когда обо всем можно вывести два суждения, ДА или НЕТ. Противоположности – всюду, во всем, везде взаимозависимые и взаимосвязанные друг с другом, определяющие и исключающие друг друга. Природа не существует без борьбы противоположностей и постоянно развивается в ее обстановке.

В наше время редко даже представитель науки имеет подобный взгляд на вещи. Чаще всего они категоричны в своих утверждениях. Либо черное, либо белое. Трудно увидеть в одном и том же объекте – наличие одновременно положительных и отрицательных характеристик. Если экономика, то либо рыночная, капиталистическая, либо плановая, социалистическая. А для Павла Иустиновича – это "простейший принцип двузначной оценки...". По его утверждению: "Существует гармоничное единство, согласование, компромисс, центризм, консенсус между крайностями".

Противоположности Мариковский фиксирует и в природе человека. Главными он считает – инстинкты и разум.

Инстинкты – то, что человек прихватил с собой, отойдя от природы. Они являются величественными достижения жизни на Земле, основой царящей в природе "органической целесообразности", обеспечивают порядок и устойчивость существования, как человека, так и животного.

Разум – это то, что отличает человека от животного. По мнению П. Мариковского, необходимость в нем возникла, когда человек вышел из среды обитания, в которой созрел и когда стал расселяться. Эмоции, связанные с инстинктами, требовали поправки: "путем отбора стал развиваться рациональный подход в оценке окружающего: эмоциональное и рациональное, конфликтующие и содружествующие, взаимосвязанные и взаимозависимые особенности душевного мира человека". Разум дан человеку, чтобы он контролировал свои чувства, как более сложная система управления поведением.

"Разум человека – исторически молодое приобретение в сравнении с инстинктом. Может быть, поэтому, он и менее совершенен, и не всегда органически целесообразен. И вместо контроля инстинктов, он в своей рациональности допускает, что инстинкты нередко проявляются в более жестокой или даже ужасающей форме, чем у животных, так как, с одной стороны, варварское состояние мешает человеку мыслить, с другой – РАЗУМ ПРЕОБРАЖАЕТ ИНСТИНКТЫ, УСИЛИВАЕТ, ИЗВРАЩАЕТ И ВЫВОДИТ ИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ".

Эмоции Павла Иустиновича, пронизывающие текст, выражающиеся не только в больших заглавных буквах, по-иному заставляют прочитать мысли об искаженных инстинктах человека, появившихся по причине создания репрессивной цивилизации. Текст, скорее, чувствуется, чем читается. Неравнодушие автора заставляет по-иному отнестись и к поставленной проблеме несовершенства человечества.

"ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГРУЗИЛОСЬ В СЛОЖНУЮ И ЗАПУТАННУЮ СТИХИЮ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, СОЗДАВ РЕПРЕССИВНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, ПОТОНУЛО В ПУЧИНЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В УЩЕРБ ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ.

Что же делать? Неужели человеческая природа настолько скверна, что требуются многие тысячелетия страданий и горя, чтобы, очнувшись от бед и угрозы самоуничтожения, повести себя разумно и подняться над теми, кто заражен безнравственностью. НЕУЖЕЛИ ПРИРОДА ИЛИ БОГ, КАКИМ БЫ ОН НИ БЫЛ, В ПРЯМОМ ИЛИ ШИРОКО ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ, СОЗДАВ ЧЕЛОВЕКА И СНАБДИВ ЕГО РАЗУМОМ, СОВЕРШИЛИ ТАЛАНТЛИВУЮ, НО ЧУДОВИЩНУЮ ОШИБКУ, так как разум оказался несовместимым с инстинктами и проявил силу, способную разрушить все им сотворенное". Гармоничное сочетание разума и инстинктов не произошло. Наоборот, разум, доставшийся от далекого предка, развиваясь, стал способствовать усилению и извращению инстинктов.

Какой же выход видит Мариковский из создавшего положения? "НЕОБХОДИМОСТЬ ВСЕМЕРНОГО САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, УСИЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫМИ НАУКАМИ, ВОСПИТАНИЯ, ОСОБЕННО У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВСЕГО ПРЕКРАСНОГО И БЛАГОРОДНОГО, СУЩЕСТВУЮЩЕГО В ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА. ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ДАЖЕ ИСКОРЕНЕНИЯ ИНСТИНКТОВ ДАЛЕКОГО ПРЕДКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАСЦВЕТУ ПРИРОДЫ ВЫСШЕГО СУЩЕСТВА, КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК".

Призыв вне контекста жизни самого Павла Иустиновича мог бы прозвучать тривиально и формально. Многие говорят о необходимости воспитания и образования, но его жизнь и творчество являются ярким убеждающим в этом примером.

Осознавая силу искусства, его предназначение, он утверждает, что "ИСКУССТВО ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ИНСТИНКТЫ, возвышает идею добра и гибели зла, развивает высокие чувства. Искусство в значительной мере СВЯЗЫВАЕТ РАЗУМ С ИНСТИНКТАМИ. В этом его великая сила".

В этом разгадка силы воздействия произведений искусства Мариковского на подрастающее поколение. В подтверждение истинности слов в качестве "эмпирического материала" могу привести воспитательное влияние на меня его детских книг. Через особый способ погружения в содержание, который совмещал и чувственно-эмоциональную и интеллектуальную стороны психического целого, его книги не только воспитывали интерес и любовь к прекрасному в природе, они заставляли вписываться в природу, как ее часть. Гармонизация заканчивалась "натурными экспериментами в наблюдении", которые требовали от меня непоседы-ребенка терпения, трудолюбия в непростых полевых условиях походов. Другими словами – произведения Мариковского способствуют настройке особого инструмента познания, свойственного, в первую очередь, детскому восприятию мира, и сохранению его у взрослого, как самого драгоценного дара природы, для преодоления многих проблем будущего.

"Труд, выходящий за пределы интересов личной жизни, но полезный для общества – признак инстинкта высшего порядка", – утверждает Мариковский. Вся его жизнь подтверждает правдивость и ценность его слов. В своей полной трудностями жизни он непрерывно трудился. И считал, что с детства необходимо приучать к труду при любых жизненных обстоятельствах. Тяжесть труда ему удавалось компенсировать присутствием искусства в его жизни – музыка, поэзия живопись. Видимо, этот факт и является секретом его долголетия и успехов в науке.

Еще, чтобы жить, человеку надо знать для чего он живет, верить в цель жизни. Но, говорят, что о смысле жизни может думать только умственно развитый человек. Перегруженные повседневными и суетными заботами мы мало способны к познанию окружающей действительности и общей сущности жизни. Поэтому в обстановке суеты периодически полезно уединиться в одиночество, ради познания смысла жизни и ее высших духовных ценностей. Особенно полезно одиночество на природе. Не поэтому ли выдающиеся деятели древности уходили в пустыни, предаваясь в ее глуши рассуждениям об удовлетворении наивысшей потребности – поискам смысла жизни.

"Один из высоких и главных смыслов жизни – CАМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ради самого себя, своей личной жизни и жизни общества. Смысл жизни в процветании человечества... Реализация смысла жизни лежит в творческой деятельности, К ТОМУ ЖЕ В САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, И ТОЛЬКО В НЕМ, ЗАЛОЖЕНО СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА".

В заключении я бы особо подчеркнула мысль о САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, поскольку гармонизация инстинктов и разума дается большим напряжением сознания. Высший опыт – опыт работы над собой. И философский труд "Во власти инстинктов и разума", и новая книга П. И. Мариковского "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя" могут послужить инструментом для разглядывания "себя внутреннего" и планирования пути преобразования себя. Себя, не других. И это будет наилучшим нашим памятником Павлу Иустиновичу.



Его страстная увлеченность исследователя и защитника природы послужили тому, что у П.Мариковского появились последователи и не только в науке. В Усть-Каменогорске в 2008 году посмертно издана книга лауреата Пушкинской премии, академика Петровской академии наук и искусств, большого русского поэта Евгения Курдакова – "Ак-Баур. Тайны и открытия". Она повествует о памятнике древнейшей письменности, находящемся в казахстанском Алтае. Евгений Васильевич Курдаков, вдохновленный исследованиями П.И.Мариковского, в восьмидесятые годы прошлого века занимался под Усть-Каменогорском изучением каменных курганов и наскальных рисунков. И как человек, обращенный к слову, он пошел дальше в их осмыслении и толковании. Сопоставление с письменами "Влесовой книги" – памятника древнерусской культуры, хранящего тайны праязыка, позволили Курдакову прочитать наскальные рисунки Ак-Баура. Павел Иустинович с одобрением воспринял исследования Курдакова на Алтае и был благодарен за то, что поэт посвятил ему в 1990 году свое стихотворение "Курган-комета" (Урунхай).



ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



Курган-Комета

(Урунхай)

Павлу Мариковскому



Предгорья дремлют, сизые от жара,

И тени мимолетных облаков

Скользят по стенам древнего мазара

И по вершинам выжженных холмов.

Искрится пыль в долине перегретой,

Где возлежит, извечно одинок,

Хвостатой отгоревшею кометой

Двойной курган с грядами на Восток.

Два каменных луча, как два прорыва

Неутомимой памяти Земли,

Вещают тяжело и терпеливо

О горном свете, виденном вдали.

Безмолвный слепок древнего горенья,

Чей миф здесь погребен, чья боль и быль,

Какие искры знанья и прозренья

Склубились в эту призрачную пыль?

Не так ли наши камни, наши своды,

Руины наших храмов и могил

Кого-то озадачат через годы

Тоскою тех, кто здесь когда-то жил?

Но будет ли в обломках запыленных

Пусть не сиять, но видеться тот свет,

Что в нас, живых, сияет воспаленно

И мучит нас, как тех, кого уж нет? –

Как тех, кто страшной тайной небосклона

Покорно возложил двойной курган –

Безмолвным темным слепком Фаэтона,

Повергнутого в древний Эридан?

...Предгорья спят, усталы и туманны,

И дремлют в вековом июньском сне

Пустырником поросшие курганы

И облака в белесой вышине.



Волкова Тамара Владимировна – член Союза архитекторов, член Союза художников Казахстана



С работами Павла Иустиновича Мариковского впервые я познакомилась в 1982 году, когда переехала в Алма-Ату. В мои руки попала маленькая книжка Павла Иустиновича "Животные предсказывают землетрясения". Помню, тогда меня поразило новое, для того времени, отношение к "братьям нашим меньшим". Допустить что жизнь животных – не только рефлексы и инстинкты, тогда было, по крайней мере, смело.

Годы спустя, я, уже как художник, вплотную соприкоснулась с трудами П.И.Мариковского о петроглифах Казахстана. В частности "Рисунки на скалах южных и центральных районов Казахстана". Очень интересны его пояснения к рисункам. Простые и ясные. Хотя с некоторыми трактовками можно и поспорить. Но тут, надо сказать, меня больше интересовали не столько пояснения Павла Иустиновича, сколько сами рисунки и их обилие. Они, несмотря на то, что очень мелкие, были хорошо прорисованы и очень близки к оригиналам. Копии наскальных рисунков, представленные в книгах Мариковского, производят огромное впечатление и побуждают к изучению и сохранению огромного наследия, оставленного нам нашими предками. Вот и я не избежала искушения, захотелось отразить в творчестве бесчисленные творения наших предков. Опираясь на рисунки петроглифов из книг Павла Иустиновича, и разработав специальную технику, которую я назвала "террапласт", я создала серию работ под общим названием "Петроглифы Казахстана". С помощью техники "террапласт" удается воспроизвести фактуру камня, с выбитыми на нем петроглифами. Таким образом, любой желающий может любоваться копиями петроглифов у себя дома, при полной сохранности оригиналов.

Очень интересна и производит огромное впечатление живопись П.И.Мариковского. Его пейзажи я бы отнесла, скорее, к наивному искусству, но по силе проникновения они, пожалуй, приближаются к горным пейзажам Николая Рериха. Так широко и мощно представил Мариковский казахстанский пейзаж! И так же, как горные пейзажи и рисунки М.Ю.Лермонтова, помогают нам сегодня ощутить творчество великого поэта в единстве с его временем, живопись П.И.Мариковского поможет нам и следующим поколениям глубже проникнуть в творчество этого гражданина Казахстана и удивительного человека!



Чугаева Валентина Степановна – экскурсовод 1 категории, Отличник просвещения КазССР



Еще когда я училась на курсах экскурсоводов, к нам приглашали П.И. Мариковского, и он рассказывал о своих путешествиях и экспедициях, о своей книге "Во власти инстинктов и разума". При проведении экскурсий я часто использую его книги "Судьбы Чарына", "Красная книга для всех", "Памятники археологии Семиречья и их использование в экскурсиях" и другие.

Позже, работая на станции юных туристов и занимаясь внеклассной работой со школьниками, в феврале 1992 года я организовала встречу с П.И Мариковским, тема которой была "Как спасти озеро "Балхаш". Главной проблемой Балхаша Мариковкий считал Капчагайское водохранилище. "История его создания поучительна и служит образцом дикого глумления над природой. Чтобы спасти Балхаш, нужно спустить Капчагай, но на это никто не решается. А Балхашу нужна помощь! Он не должен повторить судьбу Арала" – делился проблемой с ребятами ученый. Юных туристов очень впечатлила эта встреча. После нее мы с ребятами стали читать его книги.

Потом мы встретились с Павлом Иустиновичем в урочище Тамбалы. Он сказал мне: "Если сидеть в городе и слушать рекомендации врачей, то и жить невозможно. Но стоит только выехать на природу подальше от цивилизации, как все болезни рукой снимает", и это я по себе знаю – в свои годы я в походе, я в пути, провожу экскурсии и у меня все в порядке". Экскурсантам я все время рассказываю о патриотизме П.И. Мариковского. Благодаря этому человеку, воды Чарына не были переброшены в Киргизию в озеро Иссык-Куль. Ученый добился, чтобы прекратили строить канал, и была спасена Ясеневая роща. Чарын продолжает орошать это чудо природы. Когда возобновилось строительство Мойнакской ГЭС в 2005 году, он только и мог сказать "варвары"... И действительно, после введения в строй ГЭС, уровень воды в реке Чарын очень сильно упал.

Сейчас мы читаем замечательные и добрые книги талантливого и мудрого человека. И это самый главный памятник ученому!



Костина Ольга Дмитриевна – экскурсовод 2-й категории КТА (казахской туристской ассоциации)



В городе Алматы Павла Иустиновича Мариковского и его книги знает и помнит, пожалуй, каждый экскурсовод, инструктор по туризму, путешественник и краевед, каждый, кто неравнодушен к природе и достопримечательностям Казахстана. Мое знакомство с Павлом Иустиновичем – всего несколько встреч, но каждая из них – незабываемая! Помню, работая в детском туристическом клубе "Романтик", я приглашала Павла Иустиновича на встречу с детьми или на экскурсию, и он всегда охотно, с радостью соглашался, но с условием, чтобы была непременно большая группа детей, а, если в автобусе, то большом.

Однажды, в поездке ранней весной 1996 года на Тамгалы с учениками 135 алматинской школы, он вел экскурсию все 170 км, и эти долгие изнурительные километры пролетели, как один миг, потому, что Павел Иустинович их заполнил увлекательными историями. Здесь было и восхищение весенней степью, природой; горечь из-за экологических проблем (ЛЭП – из-за которых погибают птицы); это и несколько строк "заклинания уссурийских шаманов". Которые как он говорил, произносятся "ехидным пронзительным" или "громоподобным голосом" и тут же "умиротворенно нараспев", чтобы все неприятности прогнать: "Швандарлям-мандарлям и Чувыль-чувыль-выль и т.д.". Этому заклинанию он научил и меня. С тех пор, проводя экскурсии с любой группой людей, я обязательно ссылаюсь на этого великого ученого-исследователя, который был объявлен Президентом "Человеком года". Мы все вместе разучиваем эту "тарабарщину", что вносит определенный позитив, вызывает улыбку, нескрываемый интерес и огромное уважение к ученому, его чувству юмора.

В поездках на каньоны Чарына, как и он, всматриваемся в рельеф и находим среди "причудливых нагромождений красных гор", то фигуру задумавшегося человека, то чудовище с распростертыми коряжистыми лапами, то громадного зверя с нелепой головой, и лица – лица – лица...

И сегодня, практически весь блок экскурсионного рассказа о животном мире и экологии пронизан выдержками из его очерков, книг. Обязательно вспоминаем муравья "с озабоченным лицом" и "блистательную", легкую, с узкой талией – осу, большую песчанку, пауков и т.д. (из книг: "Памятные встречи", "Они должны жить", "Насекомые вокруг нас", "Судьбы Чарына" и многих других). Теперь этот перечень пополнится и "Воспоминаниями натуралиста, зоолога, писателя", потому что, как и все свои книги, П.И.Мариковский сопровождает мемуары описаниями природы и ее обитателей.

Я уже не помню, когда и сколько ему платили за экскурсию, помню – это был мизер, но мне казалось, что, какой бы, ни была цена, он чувствовал себя обязанным. И непременно дарил то наскальные рисунки на листах ватмана в портфель экскурсовода, то обработанные скальные плиточки с нанесенными "ом-ма-ни- пад-ме-хум" – буддийской шестизначной формулой.

Бывая у него дома, у меня было ощущение прикосновения к великому. Всюду картины, книги. Трогательно и приятно было смотреть на пожелтевшую от времени фотографию родителей Павла Иустиновича. Здесь же муравейник, компьютер. И, конечно, его всегда окружали люди, много молодежи. Хотя наши встречи не были частыми, но он моментально узнавал меня в любой аудитории – это мне до сих пор греет душу. Вспоминая о П.И. Мариковском, невольно думаешь: "сколько бы долго такой человек ни жил, кажется, что он умер слишком рано!".



Уже после написания мемуаров в жизни П.Мариковского произошло еще одно очень важное событие – последняя экспедиция на озеро Балхаш, где в конце 50-х годов прошлого столетия Павел Иустинович обнаружил следы Всемирного потопа, которые в связи с отсутствием необходимого оборудования не мог официально зафиксировать. Желание обнародовать открытие и возможность отыскать увиденный тогда же редкий наскальный рисунок динозавра подвигли 94-летнего ученого организовать экспедицию, по материалам которой в 2005 году была издана его книга "В стране каменных курганов и наскальных рисунков", как всегда, полная удивительных рассказов, поэтических цитат, фотографий и рисунков.



Мосин Владимир Николаевич – директор проекта "Артавтограф", участник последней экспедиции



Эта экспедиция была давней мечтой Павла Иустиновича. По его словам, еще несколько десятилетий назад он путешествовал по безлюдной полупустыне Сары-Арка, где и наткнулся на большое скопление наскальных рисунков, которое превосходит уже ставшее известным во всем мире место около Алматы – Тамгалытас.

Но особое его внимание было направлено на несколько петроглифов, которые очень напоминали по своему виду древних вымерших динозавров – диплодоков. Тогда ему не удалось тщательным образом обследовать эти творения древних художников. Именно поэтому он стал искать единомышленников и готовиться к этой экспедиции, чтобы как следует исследовать их. Но когда деньги были накоплены, их украли, и, к великому сожалению всех участников, возможность путешествия оказалась под угрозой. Тогда он и написал свое обращение к спонсорам, с просьбой помочь собрать нужную сумму. Петиция была разослана многим людям и организациям, но на просьбу о помощи откликнулась лишь одна...

К счастью, в руководстве "Тойота центр Жетiсу" есть очень хорошие люди – Чередников Андрей и Литвиненко Игорь. Они и раньше помогали ему в небольших просьбах, а здесь, войдя в положение и искренне желая помочь ученому с мировым именем, решено было не только выделить денежную сумму, но и снарядить экспедицию, по небывалым для того времени техническим меркам. Специалисты автоцентра в течение недели тщательно готовили две машины "Toyota Land Cruiser" и оборудовали их для дальней и непростой экспедиции. В комплект снаряжения, кроме электрогенератора, раций, для безопасности и помощи предоставили даже спутниковый навигатор и спутниковый телефон, бывшие тогда большой редкостью! Бесспорно – это была самая комфортная экспедиция Павла Иустиновича.

Утром, 19 мая 2005 года, научная экспедиция под руководством Мариковского Павла Иустиновича, в составе: Калистратова Андрея, Мосина Владимира, Волошина Александра, Галины и Ольги Коренчук отправилась в это волнующее, неведомое путешествие. В ходе поездки, хотя у нас были топографические карты и навигатор, но Павел Иустинович поражал всех нас идеальной памятью, в свои-то 94 года! Мы отправились в бескрайнюю полупустыню к нашей цели – горам Калмагабель и Калмакэмель.

Даже такая дальняя дорога не была утомительной в компании с этим добродушным и интеллигентным человеком, который называл меня всегда не иначе, как только Володенька. А сколько интересных историй, рассказов, своих наблюдений и открытий поведал нам по пути Павел Иустинович. Удивительный человек! Он любил Природу, а Природа любила и оберегала его, дав ему столько сил и разума понимать ее и быть в гармонии и любви с ней.

Наконец, добравшись до не особо высоких гор под названием Калмагабель, он указал, где нам остановиться. Там мы нашли интересный рисунок лучника на охоте (на козла). По дороге, он просил нас время от времени останавливаться, где считал нужным, фотографировать местность и машины, едущие по дороге. Эти фотографии потом вошли в книгу.

Прибыв на место и получив ксерокопии с рисунками петроглифов, которые Павел Иустинович зарисовал еще много лет назад, и подробные инструкции, как переводить рисунки с камня на пленку, наши команды отправились искать динозавра.

Все рисунки и интересную информацию мы приносили в лагерь, где ее осматривал, зарисовывал и записывал Павел Иустинович. Вечером за ужином он рассказывал что-нибудь интересное и давал комментарии к тем находкам, за прошедший день, которыми мы его снабжали. Но главные рисунки все еще оставались скрытыми от наших глаз. Наше негласное соревнование длилось почти до последнего дня пребывания в горах Калмакэмель. Все искали динозавра! И, наконец, мы услышали:

– Нашел! – это был голос Александра Волошина.

– Где, где, где? – спрашивали мы наперебой. Он махнул рукой в сторону скал, которые находились не так далеко от нашего лагеря. На них были настоящие шедевры, выполненные древними художниками не мягкой кистью или карандашом, а каким-то твердым инструментом, о котором Павел Иустинович делал столько предположений... И даже создавал их рабочие модели, как будто бы оказался в том далеком времени и стоял рядом с этим талантливым ваятелем при создании этих замечательных наскальных картин.

Все были очень рады от того, что наша миссия, хоть и не на сто процентов (ведь другого рисунка мы так и не нашли), но была выполнена. Павел Иустинович сиял от счастья. Как и все другие рисунки, наш диплодок был зарисован и сфотографирован. А Андрей определил его географические координаты.

И так, наша экспедиция подошла к концу. В кожаном портфеле Павла Иустиновича собралась солидная коллекция точных копий наскальных рисунков, которые собрала наша команда, с утра и до вечера карабкаясь по скалам, под палящими лучами солнца пробираясь через непролазные колючие и жесткие кустарники к каменным галереям, созданным тысячи лет назад умелыми и наблюдательными мастерами!

"Тойота центр Жетiсу" выделил значительную сумму и на издательство книги "В стране каменных курганов и наскальных рисунков", которая вышла тысячным тиражом в красивой твердой обложке, где с фотографии на нас смотрит этот неугомонный человек на фоне "загорелой", как он сам говорил, скалы. А рядом изображение древнего художника, благодаря которому объединились столько небезразличных к наскальному искусству и научному труду этого великого человека людей.



Подводя итог своей жизни, в последней главе воспоминаний Павел Мариковский пишет: "Я любил природу больше всего в жизни и был мудр, следуя ей, как лучшей руководительнице и божеству. Любовь к природе и творчество – высшее счастье, приносившее удовлетворение жизнью и служившее лекарством от душевных невзгод моего поколения". Источник - Союз Православных Граждан Казахстана

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