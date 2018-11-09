 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев вставил клизму/раскритиковал систему Узб-здравоохранения
00:27 11.11.2018

Шавкат Мирзиеев раскритиковал систему здравоохранения и определил основные направления реформ в сфере

Отмечалось, что поступление за минувший период текущего года в Виртуальную приемную Президента более 45 тысяч обращений касательно медицины свидетельствует о том, что в сфере имеется еще немало проблем.

Так, не отвечает требованиям уровень материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений первичной медико-санитарной помощи, районных центральных больниц. Вследствие этого пациенты вынуждены нести большие расходы, приезжая в город Ташкент или выезжая за рубеж.

В связи с этим на совещании отмечалась необходимость своевременного выявления и решения проблем в системе медицины, полного повторного изучения состояния дел в регионах, охватив при этом как сельские врачебные пункты и семейные поликлиники, так и центральные медицинские учреждения.

Указано на необходимость усиления взаимодействия между республиканским, областным, районным и сельским звеньями медицинского обслуживания. При этом, прежде всего, будут качественно организованы профилактическая работа и медицинские осмотры в махаллях.

Больные при необходимости будут отправляться в районные и областные центры. А районные медицинские объединения будут лечить собственными силами и направлять тяжелобольных в областные и республиканские учреждения. В свою очередь, республиканские специализированные научно-практические медицинские центры будут осуществлять единую методическую, технологическую, лечебную и профилактическую политику по своему профилю и содействовать укреплению здоровья населения.

На совещании было уделено внимание и вопросам охраны материнства и детства. Поручено глубоко проанализировать факторы материнской и детской смертности, разработать конкретные меры по их устранению.

Отмечалось, что не на должном уровне налажена работа по профилактике неинфекционных заболеваний. Раскритикована деятельность ряда соответствующих специализированных центров. 

В некоторых регионах неудовлетворительна работа по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. В частности, несмотря на снижение за минувший период текущего года по республике показателя заболеваемости гепатитом, туберкулезом легких до 20 процентов, в некоторых районах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей сохраняется неблагоприятная ситуация.

В связи с этим обсуждены меры по решению имеющихся недостатков, изучив состояние материально-технической базы и лечения в республиканских специализированных научно-практических медицинских центрах, профилактике СПИДа, рассмотрен вопрос разработки и внедрения правовых механизмов принудительного обследования лиц, вернувшихся после работы за рубежом.

На совещании уделено внимание дальнейшему расширению сети частных медицинских учреждений. Отмечалось, что в нашей стране имеются большие возможности для развития всех направлений частной медицины, оказания медицинских услуг не только соотечественникам, но и гражданам соседних стран.

Поэтому перед ответственными лицами поставлены задачи по расширению сети частных медицинских учреждений, созданию медицинских хабов в таких крупных городах, как Ташкент, Самарканд, Андижан и других.

Самым малозатратным и эффективным путем предупреждения заболеваний является пропаганда здорового образа жизни и правильного питания. К сожалению, вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление. 

В связи с этим указано на необходимость усиления профилактики заболеваний через пропаганду здорового образа жизни и культуры правильного питания среди населения.

На видеоселекторном совещании обсуждены также направления развития медицины в средне- и долгосрочной перспективе. Президент дал указания по разработке проекта концепции развития системы здравоохранения в Узбекистане до 2025 года.

Отмечалось, что действующий сметный метод финансирования сферы устарел, медицинские учреждения финансируются исходя не из числа прошедших лечение больных, а количества койко-мест. Поэтому поручено, с учетом современных требований и зарубежного опыта, внедрить в качестве эксперимента в одном медицинском объединении каждого региона страны финансирование исходя из количества прошедших лечение в стационарных условиях.

Определены меры по развитию государственно-частного партнерства в медицине, оснащению некоторых лечебных учреждений высокотехнологичным оборудованием на основе этого механизма, предоставлению им полной финансовой независимости.

Особое внимание уделено вопросам реформирования медицинского образования. Даны поручения по открытию филиалов престижных зарубежных образовательных учреждений, усилению интеграции между научно-исследовательскими институтами и специализированными медицинскими центрами.

Источник - nuz.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541885220
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