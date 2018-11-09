Новая миграционная политика РФ: приведет ли она к росту переселенческих настроений в Казахстане?

00:53 11.11.2018 На прошлой неделе Владимир Путин утвердил новую концепцию миграционной политики РФ. Она касается тех, кто готов "органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества". Ею предусмотрены еще более комфортные условия для переселения, а также преференции при трудоустройстве и получении российского гражданства не только для соотечественников, проживающих за рубежом, но и для граждан всех национальностей, "рассматривающих Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих потребностей". Как новый механизм "сбора человеческого капитала" отразится на миграционных настроениях, и станет ли исход русскоязычных из Казахстана "летальным"? Попытаемся разобраться.



Нуртай Мустафаев, историк, демограф: "Прогнозировать вал эмиграции и массовый исход русских из Казахстана не стоит"



– На ваш взгляд, спровоцирует ли принятие новой концепции рост миграционных настроений в Казахстане?



– Обращает на себя внимание следующий момент. Концепция миграционной политики России, рассчитанная до 2025 года, была принята еще шесть лет назад, когда после победы на президентских выборах Владимир Путин в продолжение своих майских указов утвердил концептуальный миграционный акт. Казалось бы, зачем сегодня, задолго до завершения сроков исполнения той концепции, принимать новую? Безусловно, здесь сыграли свою роль события в Украине.



Согласно данным МВД РФ, в Россию прибыли и ныне находятся в неопределенном статусе 2,3 миллиона беженцев из Украины, причем не только из Донбасса, но и из других регионов. Вооруженный конфликт на юго-востоке страны принял затяжной характер, Минские соглашения не выполняются, процесс урегулирования зашел в тупик. Несмотря на патриотическую риторику Путина и в целом российского руководства, значительная часть беженцев из Украины столкнулась со множеством бюрократических преград и не смогла получить российское гражданство. То самое "путинское большинство", которое составляет основную массу россиян, не может понять, какую политику проводит Россия в отношении ДНР и ЛНР (настолько она невнятна), а также то, почему на протяжении уже четырех лет свыше двух миллионов российских "соотечественников", бежавших из Украины в РФ, мыкаются и не могут стать полноценными гражданами. К тому же недавнее решение повысить пенсионный возраст привело к падению уровня поддержки Путина населением, что подтверждают результаты опросов, проведенных ведущими социологическими службами.



О новой концепции миграционной политики российский президент заявил 31 октября с.г. в своем выступлении на VI Всемирном конгрессе соотечественников. Очевидно, что она адресована общественному мнению в России и призвана как-то разрешить сложившуюся тупиковую ситуацию с предоставлением гражданства беженцам из Украины. Поэтому ее принятие, возможно, и приведет к некоторому росту миграционного оттока из Казахстана, но какого-то резкого, массового исхода не будет. Все же это больше "украинская история".



– "Украинская история", конечно же, не имеет к нам отношения. Но факт остается фактом: в последние несколько лет в Казахстане наблюдается усиление "чемоданных настроений". Как будет складываться ситуация в ближайшей перспективе?



– В наших СМИ преобладает алармистская оценка трендов последних лет. Да, эмиграция из Казахстана растет. Причем именно после переворота и смены власти в Украине в феврале 2014 года. Динамика следующая: 2013 год – 24 384 человек; 2014-й – 28 946; 2015-й – 30 047; 2016-й – 34 900; 2017-й – 37 725 человек. Но прогнозировать "вал эмиграции", "массовый исход русских из Казахстана" не стоит. Огромные, беспрецедентные масштабы эмиграции были в 1990-х. Согласно данным статистики, за десять лет (1990-1999) из Казахстана уехали 2 миллиона 873 тысячи человек. Пик исхода пришелся на 1994-й, когда из страны эмигрировали 477 тысяч.



На начало прошлого года количество русских в Казахстане составляло 3 миллиона 619 тысяч человек, или 20,2 процента общей численности населения страны. Это весьма значительная доля. Отдельные публицисты, а иногда даже эксперты аналитических центров заявляют о нарастающей как снежный ком эмиграции русских из Казахстана, об уже наступившей моноэтничности в нашей республике. Но это не так. Общепринятый в современной этносоциологии критерий полиэтничного государства обоснован аналитиком Дэвидом Уилшем, социологом Леокадией Дробижевой, многими другими исследователями. Согласно их выводам, полиэтничным является государство, в котором этнические меньшинства составляют менее пяти процентов от всего населения. Из 193-х современных государств-членов ООН лишь 15 соответствуют этому критерию. Да и то большей частью географически изолированные, островные государства, придерживавшиеся на протяжении веков изоляционистской политики. Очевидно, что в обозримой перспективе моноэтничность Казахстану не грозит.



В течение трех последних лет (2015-2017) эмиграция из нашей страны росла в среднем на 3 тысячи 800 человек ежегодно. Исходя из этой динамики, можно сделать вывод: она может несколько увеличиться и по итогам нынешнего года составить 41-42 тысячи человек.



– Какие категории казахстанцев вы бы отнесли к потенциальным переселенцам в РФ? Что сегодня может спровоцировать на переезд состоявшихся профессионалов, имеющих работу в нашей стране?



– Повторюсь: потенциал масштабной эмиграции в основном был исчерпан в 1990-е годы. Но пример Украины показывает, что серьезный конфликт может привести к новой ее волне. Подобный сценарий возможен в любом постсоветском государстве, если власти попытаются разыграть "национальную (этническую) карту".



Многие профессионалы своего дела – актеры, писатели, инженеры, военные, спортсмены и другие – не видели здесь для себя перспектив, возможностей в плане самореализации и карьерного продвижения, поэтому эмигрировали. Если внимательно проанализировать биографии известных российских бизнесменов, писателей, ученых, певцов, актеров, спортсменов, то обнаруживаешь, что многие из них родом отсюда, из Казахстана. Режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Сергей Лукьяненко, музыканты, композиторы, продюсеры Бари Алибасов, Юрий Лоза, Кай Метов, Мурат Насыров, Батырхан Шукенов, группа "А`Студио", восходящая звезда российской эстрады Анастасия Спиридонова, дизайнер-модельер Ульяна Устименко, актриса Екатерина Тарасова (сериал "Шаман"), актер Александр Устюгов (сериал "Ментовские войны"), боксер Олег Маскаев и множество других, коих не счесть, сумели реализовать себя в России.



Решиться сменить место жительства и переехать в другую страну на ПМЖ могут немногие. Старшее поколение не станет эмигрировать ни в Россию, ни в какую-либо другую страну. А вот значительная часть русской и русскоязычной молодежи не видит перспектив в Казахстане. Русские отделения в вузах сокращаются, возможности карьерного роста по линии госслужбы, в бюджетных организациях для русскоязычных граждан все более сужаются. Поэтому многие выпускники русских школ нацелены на поступление в российские вузы.



Казахстанское студенческое землячество в РФ – одно из самых многочисленных. Согласно статистике, большинство иностранных студентов в российских вузах составляет молодежь из нашей страны. В 2016/2017 учебном году там обучались 39 тысяч 757 казахстанцев. На втором месте китайцы – 26 тысяч 775 студентов. Всего в упомянутом учебном году в России обучались 229,3 тысячи иностранных студентов. А к 2025-му власти РФ планируют увеличить их численность до 710 тысяч, или более чем в три раза. При этом стоит отметить, что около 40 процентов иностранных студентов проходят обучение на бюджетных отделениях. Кроме того, "Россотрудничество" ежегодно оплачивает 15 тысяч мест для студентов из-за рубежа по специальной квоте. А для абитуриентов из Казахстана немаловажным является и то, что им не надо проходить процедуру нострификации – признания аттестата о среднем образовании.



За пять лет учебы многие иностранные студенты могут получить вид на жительство. Кроме того, для них предусмотрен особый, сокращенный до трех лет, срок, по истечении которого они без проволочек могут стать гражданами РФ. А поскольку подавляющее большинство студентов там – граждане России, то неудивительно, что юноши женятся на россиянках, девушки выходят замуж за россиян, после чего опять же без проблем получают гражданство. Это естественный, не столь длительный, как для других категорий иностранцев, и беспроблемный в плане всяких административных процедур процесс натурализации. А российские власти, судя по всему, прекрасно понимают пользу для государства и общества от притока десятков, сотен тысяч неглупых людей, только вступающих во взрослую жизнь. Тем более что это либо этнические русские, либо юноши и девушки, хорошо знающие русский язык и русскую культуру.



– Что, на ваш взгляд, способен дать казахстанцам переезд в РФ? Возьмем для примера семью молодых врачей или учителей с детьми. Что они имеют здесь, в Казахстане, а что будут иметь там?



– Переезд в Россию привлекателен для казахстанцев. Особенно для семей молодых врачей и учителей. РФ является в разы более социальным государством, чем Казахстан. Имеются в виду практически все жизненно важные сферы – доступность жилья, получение бесплатного и качественного образования, возможность трудоустройства, социальная поддержка... В отличие от Казахстана, в России сохранили право на бесплатное жилье для военнослужащих, многих других категорий граждан. Там значительно больше возможностей получить бесплатное высшее образование. И даже платное обходится относительно недорого. При рождении второго, третьего и последующего детей семья имеет право на материнский капитал – сумму, эквивалентную (на начало реализации этой программы) 10 тысячам долларов. С точки зрения занятости весомый плюс заключается и в том, что реальный сектор экономики в "лихие 90-е" там не подвергся тотальному разрушению и продолжает функционировать.



Тем не менее, переоценивать роль новой концепции с точки зрения вероятности резкого роста эмиграции из Казахстана в соседнюю страну пока не стоит. Она носит рамочный характер, декларативна, как и все подобного рода документы, и не содержит конкретных мер. Все будет зависеть от плана мероприятий по реализации концепции, других сопряженных с ней программ, законодательных актов, принимаемых правительством визовых и многих других правил. Правоприменительная практика зачастую может сильно отличаться от деклараций...



Максим Крамаренко, председатель ОО "Республиканское славянское движение "Лад": "Россия своих не бросает"



– В чем кардинальное отличие новой концепции от предыдущей?



– Новая концепция миграционной политики РФ неслучайно была подписана президентом Владимиром Путиным 31 октября, в день начала работы VI Всемирного конгресса соотечественников. Тем самым президент России продемонстрировал, что он держит руку на пульсе проблем соотечественников, проживающих за рубежом. Выступая на самом конгрессе, Путин отметил, что основная цель концепции – борьба с забюрократизованностью миграционных процедур, которые зачастую препятствуют возвращению российских соотечественников на историческую родину.



Так, предполагается, что для участников программы содействия добровольному переселению в Россию будет отменена норма, обязывающая их предварительно регистрироваться по месту нахождения, прежде чем они смогут обратиться с заявлением о предоставлении им гражданства в упрощенном порядке. Эта норма действительно создавала трудности, поскольку не каждый собственник жилья, сдавший его в аренду, готов был зарегистрировать в нем переселенца. Теперь данная норма отменяется.



Но при этом следует понимать, что миграционная концепция – это документ, который задает вектор развитию политики в соответствующей сфере. Еще предстоит изменить многие правовые положения, регулирующие порядок переезда на постоянное место жительства в РФ для отдельных категорий иностранных заявление о том, что Россия своих не бросает. Тех, кому неуютно за пределами Родины, она готова забрать к себе.



К этому следует добавить, что буквально за неделю до подписания концепции, 25 октября, Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон "О гражданстве РФ", наделяющие президента страны правом определять отдельные категории граждан, которым может быть предоставлено гражданство РФ в упрощенном порядке.



Понятно, что в данном случае речь идет, прежде всего, о гражданах Украины, принявших решение переселиться в РФ из-за разразившегося у них в стране внутриполитического кризиса. Но не только о них. Волны русофобии, время от времени прокатывающиеся по всей территории постсоветского пространства, могут создать неблагоприятные условия для русских, да и для всех тех, для кого русский язык и наше общее прошлое, в том числе и история советского периода, являются определенной духовной ценностью. С целью оперативного реагирования на появление таких угроз для большого количества людей, разделяющих такие ценности, и были приняты поправки в закон о гражданстве и разработана новая миграционная концепция.



Российская Федерация испытывает демографические трудности в основном на Дальнем Востоке. Поэтому, если говорить о мерах экономического регулирования миграционных потоков, то этот регион является одним из наиболее привлекательных для переселенцев. Там им наравне с гражданами России будут выдавать "дальневосточный гектар". Также предполагается, что в качестве подъемных им выплатят по 1 миллиону рублей.



Кроме того, в этом регионе к 2025 году планируют создать 120 тысяч рабочих мест, которые смогут занять в том числе и переселенцы.



Если рассматривать внесенные ранее коррективы в программы содействия добровольному переселению соотечественников, то можно сделать вывод, что Россия заинтересована в притоке квалифицированных специалистов всех сфер народного хозяйства, а также молодежи, принявшей решение получить высшее и среднее специальное образование в российских учебных заведениях. Исходя из опыта взаимодействия с некоторыми российскими вузами, отмечу, что многие казахстанцы без особых проблем поступают на бюджетные места. Часть их может получить статус "добровольных переселенцев" и соответственно в короткие сроки стать гражданами РФ. Все зависит только от количества квот, которые заявит принимающий регион.



– Стоит ли ожидать того, что принятие новой концепции спровоцирует значительную часть казахстанцев на отъезд?



– Не думаю, что это вызовет резкий рост миграционных настроений среди граждан Казахстана. В первую очередь, это коснется тех, кто уже давно принял решение о переезде, но существовавшие бюрократические препоны мешали его осуществить.



При поиске ответа на данный вопрос следует также понимать причинно-следственную связь: подталкивает к переезду не государство, упрощающее свое миграционное законодательство, а социально-экономические и политические проблемы в стране проживания потенциальных переселенцев. Яркий пример – Украина, где поднявший голову нацизм разрушает в принципе само государство, в результате чего население покидает страну в двух направлениях: уезжает и в Европу, и в Россию.



Если говорить о Казахстане, то состоявшихся профессионалов могут подтолкнуть к переезду из страны два фактора. Во-первых, возможность достижения более высокого уровня экономического благополучия в России. То есть, это более высокие заработные платы, социальный пакет, льготные формы приобретения жилья, возможность карьерного роста и прочее. Но пока трудно дать оценку того, насколько сильно в этом плане мы будет отличаться от России. Ну и, во-вторых, отток высококвалифицированных кадров из нашей страны может усилиться в случае резкого падения уровня межнационального и межконфессионального согласия. Но будем надеяться, что этого не случится.



Уразгали Сельтеев, политолог: "Новая миграционная политика России – вызов для северных и восточных областей Казахстана"



– Как вы считаете, зачем России понадобилось обновлять механизм привлечения мигрантов и соотечественников?



– В России продолжается процесс депопуляции, то есть имеют место высокая смертность и низкая рождаемость. Прогнозы на будущее неутешительны. Хотя с 2010 года там наметилось увеличение численности населения. Прирост составил порядка 4 миллионов человек, достигнуто это во многом за счет натурализации мигрантов. Именно поэтому принятие новой концепции миграционной политики и усиление мер по привлечению российских соотечественников является для РФ стратегически важным шагом.



– Несет ли это угрозы для Казахстана?



– В отличие от России, у нас другая ситуация. С 2002 года численность казахстанцев возросла на 3,5 миллиона человек, наблюдается устойчивая динамика положительного естественного прироста. Уровень рождаемости достаточно высокий. В связи с этим не стоит преувеличивать влияние мер, принимаемых в РФ, на социально-демографическую ситуацию в нашей стране. Текущие показатели всем известны. На протяжении последних 16 лет в РФ ежегодно уезжают в среднем 30-40 тысяч казахстанцев. Конечно, свою роль тут сыграли повышение уровня преференций при получении гражданства и трудоустройстве в России, а также вполне естественное стремление самих людей вернуться на историческую родину. С учетом этих факторов можно прогнозировать некоторый рост эмиграции. Но критичных цифр ожидать не стоит. В то же время мы должны обратить более пристальное внимание на вопросы развития наших регионов, поскольку реализация Россией своей миграционной политики – это вызов, прежде всего, для северных и восточных областей Казахстана.



Я проводил исследования по выявлению проблемных аспектов развития ВКО, СКО и Костанайской области, в том числе в контексте приграничного фактора. И могу сказать, что риск обострения дефицита кадрового потенциала в этих регионах также сопряжен с миграцией.



Во-первых, до сих пор активно пропагандируемые российские программы репатриации в Казахстане достаточно действенны. Обусловлено это тем, что в приграничных промышленных регионах РФ социально-экономические пакеты весомее, чем в соседних с ними областях РК. Я имею в



виду уровень зарплат и пенсий, а также наличие в России материнского капитала. Соответственно это привлекает людей со специальными знаниями и навыками. К примеру, в Костанайской области учащаются случаи переезда высококвалифицированных врачей в близлежащую Челябинскую область РФ, где среднемесячная зарплата в этой сфере вдвое выше.



Во-вторых, критический характер приобрели потоки образовательной эмиграции. Значительное число славянской молодежи уезжает на учебу в российские вузы, и очень часто с расчетом на дальнейшую натурализацию. Это объясняется упрощенными условиями поступления в вузы России на бюджетной основе и более низкой стоимостью обучения на платных отделениях.



– Как Казахстан может противостоять этому вызову?



– Следует обращать внимание не на сам факт оттока людей в РФ, а на стратегические вопросы восполнения кадрового дефицита в северных и восточных областях Казахстана. В этих целях у нас разработаны программы переселения граждан из южных регионов, но в ходе их реализации фиксируются серьезные упущения и пробелы. Отсутствует заблаговременная проработка вопросов планирования и прогнозирования данных процессов. В то время как расселение должно осуществляться под конкретные и уже действующие производства и предприятия. Одновременно необходимо учитывать как реальные потребности местного бизнеса в кадрах, так и профессиональную квалификацию самих переселенцев.



В программе "Серпін-2050", о выполнении которой постоянно рапортуют региональные власти, тоже есть серьезные изъяны. Молодежи с юга предоставляют гранты на обучение в СКО, ВКО и Костанайской области. Там же, как предполагается, они пройдут отработку и будут трудоустроены. Однако не берется в учет тот факт, что прибывающие студенты – казахскоязычные, а в учебных заведениях этих областей явно не хватает соответствующей учебной литературы и преподавателей, хорошо владеющих казахским. Как следствие, страдает качество обучения и подготовки специалистов, поэтому местный бизнес неохотно принимает на работу выпускников этой программы. По крайней мере, год назад в двух районах СКО ни один из них по окончании колледжей не остался там жить...



Асель Омирбек

9.11.18 Источник - camonitor.kz

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