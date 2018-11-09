На трассе Алматы-Ташкент обстрелян пассажирский автобус. Басмачи?

11:27 11.11.2018

На трассе Алматы - Ташкент стреляли в пассажирский автобус. Правоохранители Шымкента задержали по подозрению в обстреле нескольких жителей Туркестанской области.



В департаменте полиции Шымкента сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, передает Sputnik Казахстан.



Несколько жителей Туркестанской области, находясь в автомашине, обстреляли из травматического пистолета пассажирский автобус, ехавший с ними в попутном направлении.



Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Сейчас в их отношении начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК "Хулиганство".



Также полицейским предстоит выяснить, каким образом к задержанным попало травматическое оружие, которое было изъято из гражданского оборота несколько лет назад и разрешено для ношения и применения лишь сотрудникам охранных компаний.