 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США смогли наклонить SWIFT. Международная платежная система накануне распада
11:55 11.11.2018

ПИРРОВА ПОБЕДА: США СМОГЛИ НАКЛОНИТЬ SWIFT
И нанесли удар по доллару: Международная платежная система накануне распада

Агентство Reuters распространило официальное заявление руководителя SWIFT Готфрида Лейбрандта о согласии отключить входящие в санкционный список США иранские банки от системы межбанковской связи. На такой шаг международная организация пошла якобы "в интересах сохранения стабильности работы механизма глобальных финансов".

И хотя сам Лейбрандт называет результат прискорбным, оправдывая его действиями американских властей, не позволивших SWIFT "сохранить нейтралитет", в действительности мир стал свидетелем очередного этапа дележа наследства эры глобализма.

Сказку про общий единый мир экономики, принципиально отделенной от политического влияния, с этого момента можно окончательно забыть. Ради исключительно собственных эгоистических политических интересов, США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения "по иранской ядерной сделке", прямо проигнорировав как международное право, так и интересы всех остальных союзников по коллективному Западу. Как, впрочем, наплевав и на весь механизм международной безопасности. Показав всем, что Америка сделала это, потому что смогла.

В интервью телеканалу Fox News Госсекретарь США открытым текстом обозначил цель действий администрации Белого дома – изменить поведение тегеранского режима. Но вместе с тем он указал на вторую задачу санкций – принудить к подчинению воле американской правящей элиты правительства и бизнес всех прочих стран, так сказать, невзирая на лица, статусы и былые заслуги. Точно также, как в Иране, если Соединенные Штаты сочтут нужным, наказаны могут стать банки любых других стран.

Исключение пока сделано только для восьми: Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи. Правда, аналитики отмечают, что минимум пять из них получили преференцию не по доброй воле гегемона, а вопреки ей, ввиду очевидной невозможности перекрыть им кислород "по иранской схеме". Как минимум потому, что наглое блокирование китайских банков резко негативно ударит по американскому бизнесу. Индия, Япония, Южная Корея и, особенно, Тайвань остро необходимы Вашингтону для формирования противовеса в глобальном противостоянии с Пекином, а Турция рассматривается новым проводником американского влияния на Ближнем Востоке и, особенно, в Сирии.

Но как бы там ни было в деталях, надо признать, что Трампу удалось добиться локального успеха, на текущем этапе взнуздав формально независимую международную организацию, как считалось, обладавшую достаточным глобальным влиянием для успешного противостояния любому внешнему давлению со стороны отдельных государств.

Однако есть у этой победы и серьезная обратная сторона. Даже находящаяся под сильным внешним американским управлением Европа встретила результат сильно негативно. Еще в августе текущего года Еврокомиссия приняла "закон о блокировке", прямо запрещающий организациям и компания соблюдать на территории Евросоюза санкционные требования США. А так как SWIFT юридически является частной компанией, зарегистрированной в Бельгии и действующей в рамках бельгийского и европейского законодательства, то тем самым SWIFT "закон о блокировке" явным образом нарушил. Что дает основания уже властям ЕС его наказать "по всей строгости". Теперь этот момент становится ключевым в конкретизации ответа на логичный вопрос "кто же в доме хозяин".

Вряд ли стоит ожидать "классической" реакции с блокированием активов и изъятием цифровых носителей. Однако каким-то явным образом Еврокомиссия отреагировать обязана хотя бы под угрозой возникновения негативного прецедента, показывающего, что "если так получилось", законы ЕС можно и не соблюдать. Какими конкретно окажутся меры ЕС – покажет ближайшее будущее, но что озвученная властями ФРГ программа формирования собственной отдельной полностью европейской системы межбанковских расчетов резко ускорится – уже можно говорить наверняка.

Политика США просто не оставляет Брюсселю иного выбора. И не ему одному. Результат сильно стимулирует формирование собственных независимых систем у всех сколько-нибудь значимых игроков, а также ускорение процесса перехода на прямые расчеты в национальных валютах без участия доллара и американских банков. И вот уже сможет ли Америка противостоять этим последствиям, когда мир начнет игнорировать доллар и работать без него – очень и очень большой вопрос.

Но пока в Вашингтоне празднуют победу.

10.11.18
Александр Запольскис

Источник - iarex.ru
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