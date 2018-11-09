 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель верблюдов в Туркменистане объяснили голодом
12:15 11.11.2018

В Туркменистане комиссия, проверявшая информацию о вспышке оспы среди верблюдов в Балканском велаяте (области), заявила, что причиной смерти животных стал голод. Об этом сообщает "Азатлык" со ссылкой на местных жителей.

Ранее жители региона рассказали, что в селах Этрекского этрапа (района), расположенных неподалеку от границы с Ираном, начали болеть верблюды. После того как несколько животных пали, люди обратились к ветеринарам. Те сказали, что речь идет об оспе. По словам источников, болезнь распространилась среди верблюдов во всех районах Балканского велаята.

В начале ноября специальная группа, в которую входили представители республиканских и региональных ветеринарных служб, посетила село Мадов, откуда также поступали сообщения о болезни среди животных (ранее сообщалось, что там был введен карантин и для людей, село было закрыто для въезда и выезда и помещено под охрану полиции).

После проверки, продолжавшейся несколько дней, участники группы заявили, что животные там "умерли от голода". Они также потребовали от местных жителей "не поднимать по этому поводу шумихи". При этом они все же взяли пробы для проверки в лаборатории в Ашхабаде.

Жители села сомневаются, что проверка на месте была достаточно тщательной. Они также рассказали, что местной администрации было поручено проявить гостеприимство, так что ветеринаров "несколько дней угощали".

В то же время в регионе, по данным "Азатлыка", сохраняется запрет на продажу верблюжьего мяса, введенный на фоне слухов о вспышке оспы. Он действует, в частности, в городах Балканабат и Туркменбаши, а также в этрапах Берекет и Сердар. Местным жителям, которые обращаются за разъяснениями в районные администрации, не дают вразумительных ответов. Официальные СМИ ситуацию также не комментируют.

В Балканском велаяте распространено разведение верблюдов. На местных рынках мясо этих животных продается дешевле говядины.

По неофициальным данным, последний крупный падеж верблюдов в Туркменистане произошел около 20 лет назад. Тогда запрет на продажу верблюжатины был введен по всей стране.

Вирус собственно оспы верблюдов не передается человеку. Среди животных он может привести к гибели 4-7% популяции. В то же время верблюды восприимчивы к вирусу оспы коров, которая может передаваться человеку.

Источник - Фергана
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