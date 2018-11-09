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|В Германии раскрыли заговор военных: неонацисты готовили политические убийства
12:26 11.11.2018
О раскрытии "неонацистской фракции" пишут СМИ
Две сотни заговорщиков выявили в вооруженных силах Германии. Рассекреченные федеральным ведомством уголовной полиции военнослужащие планировали массовые политические убийства и собирались устроить хаос на улицах немецких городов в "день Икс". Все они входили в так называемую "неонацистскую фракцию" и должны были "физически уничтожить" политических лидеров и активистов.
Как стало известно изданию Focus, участниками заговора были военные бундесвера и элитные солдаты Uniter. Издание ссылается на материалы расследования. В "день икс" они должны были убить "непопулярных политиков". По сведениям журналистов, главной жертвой заговорщиков должен был стать лидер фракции Левой партии в парламенте Дитмар Бартч. Кроме него в списке также значились глава партии Зеленых Клаудия Рот, действующий глава МИД ФРГ Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук.
Обвинения также предъявлены сотруднику военной контрразведки, который оповещал заговорщиков о ходе расследования и обысках.