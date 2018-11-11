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Иран отключен от системы СВИФТ – что дальше? - В.Катасонов
12:30 11.11.2018

Если Россия следующая, насколько она готова к отключению?

5 ноября вступила в силу новая серия экономических санкций Вашингтона против Ирана. Она включает блокировку золотовалютных резервов Тегерана, запрет на использование иранских портов и экспорт иранской нефти. Произошло также отключение иранских финансовых организаций от системы передачи платежных сообщений СВИФТ.

Ирану не привыкать: впервые антииранские санкции Вашингтона были введены почти четыре десятилетия назад, в 1979 году. За четыре неполных десятилетий не было ни дня, чтобы санкции отменялись в полном объеме. В 2015 году, после подписания многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, началось поэтапное сворачивание санкций, но оно не было завершено (в частности, так и не были разморожены все арестованные международные резервы Ирана). А сейчас в связи с выходом США из указанного соглашения начался новый раунд санкций.

Хочу остановиться на такой санкции, как блокировка системы СВИФТ. Блокировка охватывает операции 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков. Это вторая блокировка в истории экономических санкций США против Ирана (первая была в 2012 году). Данная санкция является одной из наиболее жестких, и она действовала до 2016 года.

Система СВИФТ не относится к американской юрисдикции, она управляется кооперативным обществом, зарегистрированным в Бельгии. Членами общества и пользователями являются финансовые организации большинства стран мира. На сегодняшний день к СВФИТ подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций (преимущественно банковских) в более чем 200 странах. Вашингтону пришлось приложить немало усилий для того, чтобы общество заблокировало операции Ирана. Действовать пришлось через руководящие органы ЕС и власти Бельгии, которые давали окончательную команду на блокировку.

Когда в мае 2018 года президент США Дональд Трамп обнародовал свой ультиматум в отношении Ирана, его встретили в штыки не только в Тегеране. Категорически против была Европа и другие страны, с которыми у Ирана после заключения ядерного соглашения стали выстраиваться торгово-экономические отношения. К тому же общество СВИФТ неоднократно заявляло, что оно – вне политики, своей репутацией рисковать не будет и на повторное отключение Ирана от системы не пойдет. Ан нет! Пришлось пойти.

В результате Европа еще летом заявила, что будет в срочном порядке создавать альтернативную систему СВИФТ под полным контролем Брюсселя. Глава МИД Германии Хайко Маас в августе заявил, что работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе началась. Это заявление прозвучало несколько странно, поскольку существующая система вообще-то находится в европейской юрисдикции. И если будет создана система СВИФТ-2, где гарантия, что она также не "прогнется" под давлением Вашингтона?

После выступления Хайко Мааса в СМИ появились некоторые подробности. Европейцы договорились о создании Специальной структуры (special purpose vehicle, SPV) для обхода антииранских санкций, через которую проводились бы платежи по экспортно-импортным операциям. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини вместе с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом 24 сентября анонсировали создание SPV. По словам Могерини, план создания SPV "будет означать, что государства-члены ЕС создадут юридическое лицо для облегчения законных финансовых операций с Ираном, и это позволит европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном", несмотря на оппозицию США. Новая многонациональная финансовая посредническая структура, созданная европейскими странами, будет заниматься компаниями, заинтересованными в сделках с иранскими контрагентами. Такие сделки, предположительно в евро и фунтах стерлингов, будут непрозрачны для американских властей. Европейские компании, имеющие дело с государственным посредником, технически не могут быть обвинены Трампом в нарушении санкций США.

На инициативу Евросоюза немедленно отреагировал госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что создание Специальной структуры для обхода санкций является "одним из самых контрпродуктивных решений, какие только можно вообразить с точки зрения глобальной и региональной безопасности".

Россия сразу проявила интерес к созданию Специальной структуры и выразила готовность присоединиться к проекту. "Это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте", – заявил 5 октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Однако ЦБ РФ пока не получал приглашение присоединиться к европейскому аналогу платежной системы СВИФТ. Как выяснилось чуть позднее, присоединяться было не к чему. В конце октября стало понятно, что план создания SPV не будет реализован. СМИ сообщили: ни одна страна ЕС не согласилась разместить в своей юрисдикции Специальную структуру для обхода ограничений в отношении Тегерана.

Европейский бизнес очень болезненно прореагировал на решение Вашингтона о блокировании операций Ирана системой СВИФТ и на провал попыток Брюсселя организовать систему СВИФТ-2. Информационное агентство Блумберг распространило сделанное 9 октября заявление исполнительного директора Немецкой федерации машиностроительной промышленности (VDMA) Тило Бродтмана, по словам которого федерация обеспокоена тем, что Россия может быть следующей страной после Ирана, которую отключат от Международной межбанковской системы передачи данных СВИФТ. "Сегодня Иран, завтра Россия, а в дальнейшем Китай?" – сказал глава VDMA, указавший, что из-за решения SWIFT могут пострадать около 3200 фирм, заключивших международные сделки, в том числе с Россией.

Заявление Тило Бродтмана заставляет еще раз задуматься: насколько вероятно отключение России от системы СВИФТ? Какими могут быть последствия для России? Насколько Россия готова к отключению?

Вероятность отключения России от СВИФТ не так уж мала. Такая опция, как блокирование системы СВИФТ, в планах Минфина США имеется. Отмечу, что первый раз Вашингтону ломать руководство общества СВИФТ было сложнее; второй раз сопротивления почти не было. Так что при желании Вашингтон сможет добиться блокирования России. Побочный отрицательный эффект для США тоже будет, но мне кажется, Вашингтон вообще перестал просчитывать последствия некоторых своих действий.

К отключению системы СВИФТ в Москве стали готовиться с 2014 года. Началось создание российской альтернативы СВИФТ, которая получила название Система передачи финансовых сообщений (СПФС). С конца 2016 года началось ее поэтапное внедрение. Правда, пока СПФС почти исключительно обслуживает платежи и расчеты, которые проходят между российскими организациями, то есть снижены риски отключения системы СВИФТ для внутреннего рынка. Риски, связанные с обслуживанием международных расчетов, остаются высокими. Делаются попытки сделать СПФС международной системой. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в мае 2018 года говорила, что Банк России рассматривает возможность подключения нерезидентов к СПФС. Технически компании и банки-нерезиденты могут подключаться к российской системе уже сейчас; ведутся переговоры с зарубежными центробанками. Планы Центробанка, курирующего СПФС, таковы, чтобы на первом этапе добиваться перехода на обслуживание этой системой компаний и банков ближнего зарубежья, прежде всего из Евразийского экономического союза. На втором этапе планируется превратить СПФС в аналог системы СВИФТ, для обслуживания расчетов России со странами-членами БРИКС. Среди других государств, потенциальных участников СПФС, Банк России называет Иран и Турцию. Однако расширение международной сферы действия СПФС должно происходить быстро. Иначе экономические потери России будут колоссальными, могут быть заблокированы или крайне затруднены сделки по внешней торговле (внешнеторговый оборот России за 2017 год составил 584 млрд. долл., или почти 37% ВВП).

P.S. Дополнительной защитой от блокирования системы СВИФТ для России может быть более широкое использование бартерных схем в торговле (товарообменные сделки). Здесь полезен опыт Ирана, который уже использовал бартерный механизм. Судя по всему, в ближайшее время значительная часть российско-иранской торговли будет осуществляться на бартерной основе, т. е. без использования валюты. Возможность более широкого использования бартерных схем в торговле Москва обсуждает также с такими своими торговыми партнерами, как Китай и Турция.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.11.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541928600
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