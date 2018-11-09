 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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После выборов в Конгресс Трамп скорее жив, чем мертв, - Дм.Минин
12:31 11.11.2018

Решительного сдвига в настроениях избирателей по сравнению с 2016 годом не произошло

На прошедших в США 6 ноября промежуточных выборах обе стороны – и демократы, и республиканцы – провозгласили свою победу. Формально более правы демократы. До сих пор республиканцы контролировали обе палаты – и Сенат, и палату представителей. Последнюю демократы отыграли, но такой итог вполне можно считать их пирровой победой.

Прежде всего, масштабы привлеченных Демократической партией в свою поддержку ресурсов, а также одноголосие антитрамповских СМИ в этой кампании, пожалуй, превзошли размерами даже то, что было на президентских выборах 2016 года. Однако достигнутый результат несоразмерен затраченным усилиям. Решительного сдвига в настроениях избирателей не произошло. А если учитывать, что и сами демократы, и пресловутое экспертное сообщество вновь единодушно пророчили им полную победу в обеих палатах, то усиление республиканского контроля над Сенатом можно и впрямь считать поражением Демократической партии. Так Трамп и заявил: "Оглушительный успех этим вечером. Всем спасибо!" Важно и то, что многие новые сенаторы-республиканцы прошли в верхнюю палату благодаря лично Трампу. Еще одно важное обстоятельство – на этих выборах никто не сумел обнаружить даже намека на пресловутое российское вмешательство. Следовательно, в том, что демократы не могут добиться существенного преимущества над своими соперниками, вмешательство извне вообще ни при чем.

Некоторые американские аналитики полагают, что демократам не следует удивляться, если результаты нынешних выборов приведут к пребыванию Трампа во главе Белого дома еще шесть лет. Этот парадоксальный вывод сделан на основании того, что противостояние более высокого уровня, чем межпартийное, – между левыми и правыми – осталось неразрешенным. То, что либерально настроенные демократы победили на выборах в палату представителей, все равно не позволит им избавиться от Трампа, поскольку Сенат будет налагать вето на любые движения в этом направлении. В то же время консервативно настроенные избиратели как внутри Республиканской партии, так и стоящие вне партий, опасаясь утверждения "либерального царства", могут еще больше консолидироваться вокруг Трампа. Ведь на повестке дня – защита традиционных ценностей американского общества. То, что демократы своим успехом обязаны в значительной степени привлечению разного рода меньшинств, считающихся маргинальными, может "завести" и подхлестнуть молчаливое большинство Америки.

Лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси

С итогами выборов тесно переплелась и другая закрученная Трампом интрига. Он объявил об отставке важной фигуры в политической системе США генпрокурора Джеффа Сешнса, одновременно возглавляющего министерство юстиции (должности генпрокурора и министра юстиции в США совмещены).

Д. Трамп и Дж. Сешнс

Недовольство Трампа Сешнсом, с которым когда-то они были соратниками, определяется тем, что уходящий генпрокурор самоустранился от вмешательства в расследование Р. Мюллера о "российском следе" в американских президентских выборах. Само по себе это расследование, не имеющее никакой серьезной доказательной базы, давно выдохлось и искусственно поддерживалось на плаву демократами как инструмент борьбы против Трампа. Если бы об итогах данного расследования было объявлено перед выборами в Конгресс, то вполне вероятно, что республиканцы убедительно выиграли бы не только сенат, но и палату представителей. А это было бы полным триумфом президента. При этом у Сешнса были все юридические основания прекратить дорогостоящую и высосанную из пальца кампанию Мюллера. Однако он не столько переметнулся в другой лагерь, сколько не смог устоять перед массированным пропагандистским воздействием мейнстримовских медиа США. Для юриста подобного уровня такая зависимость непозволительна. Теперь, похоже, глава Белого дома сосредоточится на продвижении на пост генпрокурора фигуры, которая в первую очередь займется прекращением надоевшего президенту дела о "сговоре с Россией".

Пока надзор над этим делом поручен и. о. генпрокурора, руководителю аппарата министерства юстиции Мэтью Уитакеру. Последний уже заявлял, что расследование было расширено до тем, не имеющих прямого отношения к вмешательству в выборы. Так, по мнению Уитакера, Мюллер занимался среди прочего расследованием дел в Trump Organization, которые прямо не относятся к выборам 2016 года. Однако Уитакер, будучи исполняющим обязанности, вряд ли сможет добиться прекращения расследования. Эта миссия, скорее всего, будет возложена на постоянного генпрокурора. Окончательная кандидатура на этот пост пока не определена.

И.о. генпрокурора США М. Уитакер

Нетрудно предвидеть, что демократы, опираясь на свое новое большинство в палате представителей, будут всячески противиться прекращению деятельности комиссии Р. Мюллера. Уже примерно известно, каким новым содержанием они хотят наполнить выдохшееся расследование. Это обвинение в "отмывании" компаниями Трампа в прошлом "грязных российских денег". Расчет, видимо, строится на том, что сейчас почти любая экономическая активность России на американском рынке считается "токсичной" и "грязными" могут быть провозглашены какие угодно российские инвестици в США. Это, кстати, еще один серьезный звонок в адрес российских хозяйствующих субъектов о том, насколько ненадежны их вложения в американские предприятия и банки. И не известно, захочет ли (и сможет ли) Трамп изменить нынешний курс на российском направлении, даже "расправившись с Мюллером". Слишком далеко зашел американский президент в своих доказательствах того, что он может быть более жестким по отношению к Москве, чем любой другой его предшественник.

В целом потеря одной из палат Конгресса республиканцами не означает большой потери лично для Трампа. Не имея достаточной поддержки среди однопартийцев, он и раньше наталкивался на оппозицию законодательных органов по многим вопросам. А теперь он впервые получил твердое "трамповское" большинство хотя бы в Сенате, ибо многие его новые члены своим попаданием туда обязаны ему. Аналитики предвидят, что, пользуясь этим, Трамп постарается максимально использовать все возможности управления с опорой на полномочия, прежде всего, верхней палаты. Вместо решительного наступления на позиции Трампа демократы в палате представителей могут быть втянуты в бесконечные внутрипарламентские споры по поводу прерогатив каждой из составляющих Конгресс частей. А Трамп тем временем с присущим ему упорством будет продвигать намеченную им линию. Как он это умеет делать, президент США уже продемонстрировал.

ДМИТРИЙ МИНИН | 09.11.2018 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541928660
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