 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глобальный конфликт неизбежен, - Диана Кади
15:11 11.11.2018

Глобальный конфликт неизбежен

Столетие окончания Первой мировой грозит положить начало новой

Ровно сто лет назад было заключено Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую. А сегодня первые мировые лидеры собрались в той же Франции, чтобы почтить приятную дату. Казалось бы: все уроки истории усвоены, повторения быть не может. Но при этом - полная уверенность, что мы на пороге нового глобального противостояния. И совсем необязательно интересоваться политикой, чтобы чувствовать: новое мировое побоище прямо-таки витает в воздухе.

Как показывает история, войны происходят в начале каждого века. А согласно теории немецкого философа Освальда Шпенглера, для этого должно родиться и вырасти поколение, не помнящее предыдущей войны. После развала СССР как раз прошло двадцать семь лет, и мы имеем армию молодых людей, воспринимающих события Второй мировой как нечто эфемерное - то, что было когда-то с другими людьми и в другом государстве.

В 2011 году в возрасте 110 лет скончался последний солдат Первой мировой. По данным Пенсионного фонда, ветеранов Великой Отечественной войны по состоянию на 2018 год осталось в живых меньше ста тысяч человек, и их средний возраст - 90 лет. Умирают участники войны ежедневно, а с ними - и память об ужасах и потерях, которые понесло человечество. И последний ветеран еще даже не умер - а политики в сопредельных странах крадут его духовное наследие, пытаясь выставить СССР-Россию не освободителем от нацизма, а захватчиком. С тем, чтобы оболванить народ и удержаться у власти. Итог - сотни тысяч не помнящих горького опыта и агрессивно настроенных бойцов призывного возраста у границ России.

Еще одним тревожным звонком является тренд последних месяцев - шпиономания. Информационные поводы, где фигурируют наши соотечественники, якобы уличенные в "подрывной деятельности", идут один за одним. Шпионская истерия - один из главных атрибутов предвоенной лихорадки. Самый известный пример - дело Дрейфуса, когда французы обвинили в шпионаже на немцев ни в чем не повинного человека на том лишь основании, что тот был "неправильной" национальности. А настоящая война уже дышала в лицо. Или 1937 год в СССР, многим жертвам которого "шили" сотрудничество с иностранными разведками (за два года до Второй мировой и за четыре - до Великой Отечественной).

Так что очередная драка между главными державами неизбежна. В новой форме и с учетом современных реалий. Все, кто заявляет, что "война уже идет, а санкции одно из ее проявлений", - лукавят. Настоящих санкций еще не было. Все ограничительные меры, введенные против нашей страны до сего момента - просто пыль по сравнению с тем, что могут продемонстрировать наши оппоненты в борьбе за мировое господство.

Для того, чтобы наша экономика почувствовала серьезный удар, мало прекратить поставки хамона и пармезана. Бить тревогу нужно будет, когда наши идеологические противники отключат нас от международной системы банковских платежей SWIFT или запретят российским компаниям торговать ценными бумагами на западных биржах. Перестанут продавать нам свои самолеты большой вместимости: ничего крупнее стоместного регионального лайнера "Суперджет" мы за 18 лет не сделали. Или наоборот, заблокируют сделки с импортом в Россию высокотехнологичной продукции, как с французскими вертолетоносцами "Мистраль". Добавьте к этому табу на покупку наших нефти и газа по модели новых санкций против Ирана - и действительно, полная изоляция РФ в действии.

Вот когда наши так называемые партнеры перейдут к реальным санкциям - это и будет началом Третьей мировой войны нового типа. Но не нужно бояться этого как конца света. Хотя бы потому, что война -катализатор развития общества, экономики каждой отдельной страны и мира в целом. Во время Второй мировой начались работы по созданию ядерного оружия, и благодаря этому вскоре после ее окончания в Калужской области впервые был осуществлен пуск атомной электростанции. Мирный атом - далеко не единственный плюс "перезагрузки войной".

Первым врачом, применившим наркоз на поле брани, в 1847 году стал знаменитый хирург Николай Пирогов. А не будь Крымской войны, гипсовой повязки и эфирного обезболивания, возможно, и не было бы.

Благодаря Первой мировой был основан город Мурманск (тогда - Романов-на-Мурмане). Создание порта, с которого началось становление города, было вызвано стремлением России иметь незамерзающий выход к северным морям для поставок оружия из стран Антанты. Война прошла, город стоит до сих пор.

Ну и после победы в Наполеоновских войнах Россия на 40 лет стала сильнейшей державой Европы, начался Золотой век русской поэзии: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов…

В общем, сомнений в том, что Третья мировая случится, - нет. Можем ли мы этого избежать? Ответ отрицательный. А вот трезво оценить ситуацию, извлечь пользу для нашего государства стоит. Да и лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И как подсказывает мой внутренний Энтони Роббинс-Кличко: конец одного - всегда начало нового пути.

Диана Кади

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541938260
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