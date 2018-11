Иордания: идеал для исламистов, - А.Карпов

15:19 11.11.2018 Иордания: идеал для исламистов



Экономические проблемы, участившиеся теракты и находящиеся на территории королевства свыше миллиона беженцев могут стать фактором дестабилизации страны, превратив ее в новый плацдарм для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)



Благодаря своему геополитическому положению, Иордания представляет собой уникальное государство арабского мира. Даже одного взгляда на карту будет достаточно для того, чтобы понять, что страна, граничащая одновременно с Израилем, Палестиной, Саудовской Аравией, Египтом, Сирией и Ираком, находится на пересечении почти всех основных проблемных точек современного Ближнего Востока. Будучи изначально искусственным территориальным образованием, Иордания получила независимость в 1946 году в процессе распада британской колониальной системы и за время своего существования смогла стать крайне важным игроком в ближневосточной политике.



"Искусственность" Иордании как государства часто связывают с англо-французским соглашением Сайкса-Пико от 16 мая 1916 года, при юридической поддержке Лиги Наций, в результате которого Британия получила мандат на ряд бывших владений Османской империи, включая Палестину. В рамках Палестинского мандата территория к Востоку от реки Иордан получила автономию под верховным правлением Лондона.



В марте 1921 года был создан Эмират Трансиордания, руководить которым стал Абдалла бин Хусейн, основатель династии Хашимитов. Абдалле I тогда вряд ли бы мог позавидовать любой политик. Под руководством эмира оказалась территория, считавшаяся далекими задворками некогда блистательной Порты, лишенная каких-либо сырьевых ресурсов и населенная весьма неоднородным населением, преимущественно бедуинами-кочевниками и переселившимися сюда в XIX веке северо-кавказскими мусульманскими народами. Тем не менее даже в таких непростых условиях Абдалла I смог заложить основы конституционного правления, а в 1929 году даже провел парламентские выборы. За 30 лет правления Трансиордания по арабским меркам стала довольно крепким и жизнеспособным государством и в 1946 году добилась от Лондона полной независимости, получив официальный статус Хашимитского королевства Трансиордании.



После поражения арабской коалиции в ходе первой арабо-израильской войны, Трансиордания в процессе длительных переговоров с Израилем заключила перемирие в 1949 году в Иерихоне и получила под свое управление Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим, реализовав тем самым свои давние геополитические чаяния. С этого же года Национальная Ассамблея объявила о смене официального названия страны с Трансиордании на Иорданию, подчеркнув таким образом, что под властью Хашимитов теперь находятся земли по обе стороны реки Иордан и мусульманские святыни Восточного Иерусалима. Большинство арабских государств это не признали и не одобрили.



Всю вторую половину ХХ века Амман находится между молотом и наковальней всевозможных политических сил Ближнего Востока и великих мировых держав. Пытаясь выжить и укрепить свою безопасность в столь взрывоопасном регионе, Иордании приходилось проводить очень гибкую и взвешенную внешнюю политику. Королевство смогло установить достаточно благоприятные отношения с Израилем, при этом не испортив серьезно своих связей с арабскими странами. В то время, как Сирия, Ирак, Египет, Ливан испытали на себе по несколько государственных переворотов или гражданских войн, Иордания смотрится по истине оазисом спокойствия, ведь страной по сей день руководят Хашимиты.



Стабильность государства - во многом заслуга весьма эффективных иорданских спецслужб и вооруженных сил. Важнейшую роль в системе национальной безопасности страны выполняет Управление общей разведки или, сокращенно, Мухабарат (араб. - разведка). Созданный в 1956 году не без помощи британских советников, за годы своей деятельности иорданский Мухабарат показал себя довольно профессиональной и прекрасно оснащенной в техническом плане спецслужбой, выполняющей функции разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом как в стране, так и за ее пределами.



Благодаря агентурной работе иорданскому Мухабарату удалось развалить изнутри палестинскую радикальную организацию Абу-Нидаль. Также именно Управление общей разведки добыло данные, позволившие ЦРУ ликвидировать одного из руководителей Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абу-Мусаба Аз-Заркави. В 2000 году иорданские разведчики предотвратили серию терактов, целями которых являлись корабль ВМС США в Аденском проливе, Лос-Анджелесский аэропорт и несколько гостиниц в Иордании. Известно и о таком факте, что Амман в 2001 году неоднократно предупреждал Вашингтон о готовящейся "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) операции против крупных объектов в США. Тогда в ЦРУ к этому не прислушались, и мир в том году стал свидетелем событий 11 сентября.



Безусловно, подобная помощь иорданцев в адрес США не оставалась без ответа. Уже более века Вашингтон является главным источником финансовой помощи для Хашимитов. В годы Холодной войны королевство было выгодно американцам как форпост против коммунистов на Ближнем Востоке. Сегодня Иордания играет ту же роль, но уже в противостоянии с исламистским фундаментализмом. Для Аммана помощь Вашингтона крайне важна, ведь в отличие от большинства своих арабских соседей, Иордания практически лишена сырьевых ресурсов, что создает подчас крайне неустойчивую экономическую ситуацию в стране.



С начала 2017 года королевство столкнулось с довольно сильными народными волнениями. Причинами их стали меры жесткой экономии, которые ввело правительство в 2016 году с целью сокращения госдолга по плану, предложенному МВФ. В результате жители столкнулись с резким ростом цен на хлеб, бензин и электроэнергию. Все началось с забастовок профсоюзов и фермеров, а когда правительство повысило и налоги (в частности НДС до 16%)? то не заставили себя ждать уже общенародные акции протеста в большинстве иорданских городов.



Масла в огонь подливает высокий уровень коррупции и непотизма в стране. В связи с чем экономия и повышение налогов бьет, в первую очередь, по бедным слоям населения. Король пошел на ряд мер, благодаря которым удалось частично снять социальную напряженность - отправил в отставку кабинет министров, заморозил цены на топливо и приостановил налоговую реформу.



Также в июне этого года Абдалла II совершил хадж в Мекку, где также провел встречу с королем Саудовской Аравии, главой правительства Объединенных Арабских Эмиратов и эмиром Кувейта, по результатам которой было принято решение о выделении Хашимитскому королевству финансовой помощи в размере 2,5 млрд долларов. Тем не менее это будет иметь лишь временный эффект, и через какое-то время глубинные социальные проблемы вновь дадут о себе знать.



В то же время, жесткая и бескомпромиссная борьба с непотизмом и отстранением ряда членов влиятельных семей от богатства и власти может резко снизить лояльность этих семей в отношении короля, что, в свою очередь, сильно подорвет единство власти и политическую стабильность.



Еще одна острая проблема, не теряющая для Иордании своей актуальности - это проживающие на ее территории палестинцы. Из 95% арабского населения страны палестинцы составляют около 55% при 35% коренных иорданских арабов. Большая часть палестинского населения иммигрировала во время арабо-израильских войн в 40-х и 60-х годах прошлого века. Большинство из них давно стали полноправными гражданами Иордании. Тем не менее, около 370 тысяч палестинцев, которые уехали из Сектора Газа или Западного берега реки Иордан в последние десятилетия, на данный момент проживают в лагерях для беженцев в очень непростых условиях, часто ниже уровня бедности.



Нынешние меры жесткой экономии сильно влияют на доступ беженцев к социальным благам, здравоохранению, образованию и сокращают объем гуманитарной помощи. Что подрывает доверие к властям и у иорданцев палестинского происхождения, остро чувствующих и выражающих солидарность со своими собратьями в лагерях беженцев.



Стоит отметить, что палестинцы на протяжении второй половины ХХ века активно влияли на иорданскую политику. После аннексии в 1950 году Хашимитским королевством Западного берега Иордана и Восточного Иерусалима, в 1951 году палестинский националист убил короля Абдаллу I в мечети. В 60-х годах ООП создавали в Иордании лагеря подготовки для атак на Израиль. В 1970 году боевиками Национального фронта освобождения Палестины были захвачены четыре гражданских самолета, три из которых были взорваны на территории Иордании. Ввиду этого король Хусейн ввел военное положение, что послужило даже началу военного конфликта, известному как "Черный сентябрь". Впоследствии конфликт был урегулирован, а палестинские радикалы прекратили свою деятельность в королевстве.



Недавние действия США в отношении палестинского вопроса еще больше расшатывают нынешнюю ситуацию. Перенос американского посольства в Иерусалим и прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывают антиамериканские протестные настроения у иорданских палестинцев и их политические претензии к официальному Амману.



Помимо палестинцев в Хашимитском королевстве нашли свой новый дом сотни тысяч иракцев и сирийцев. Ввиду затяжных войн и иностранного вторжения многие граждане Сирии и Ирака видят в Иордании близкое по культуре и языку государство с репутацией "оазиса стабильности" посреди бесконечных войн и гражданских конфликтов Ближнего востока. Пока что эта репутация вполне соответствует действительности. Однако, несмотря на то, что некоторая часть иракских и сирийских иммигрантов - образованные и состоятельные люди, вложившие немалую часть своих финансов и интеллектуальных способностей на благо иорданской экономики, все же абсолютное большинство беженцев живет на грани бедности. Иордания - не Катар и не ОАЭ, и обуздать нищету без внешней финансовой помощи для нее практически невозможно.



К тому же, война в Сирии и Ираке приносит не только потоки беженцев, но и расползающийся по региону исламский фундаментализм, открытым врагом которого выступает и сам король Абдалла II. Идеологические семена агитаторов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) падают на благодатную почву. Основным контингентом для салафитских проповедников выступают проживающие в переполненных лагерях сирийские беженцы, общая численность которых составляет 658 тысяч. Но немало и коренных иорданцев, подверженных пропаганде ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По подсчетам Международного центра исследований насильственного экстремизма (International Center for the Study of Violent Extremism) к 2017 году порядка 3 тысяч иорданцев уехали воевать на стороне "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что поставило Иорданию на третье место стран-поставщиков иностранных боевиков этой организации.



Учитывая поражения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, многие боевики пытаются вернуться на свою историческую родину, чтобы продолжать джихад уже там. И находящаяся в непосредственной близости от зоны боевых действий Иордания не является исключением.



С 2015 года спецслужбы страны отмечают беспрецедентный рост террористической активности. В ноябре 2015 года завербованный исламистами капитан иорданской полиции Анвар Абу Заид убил пятерых и ранил семерых человек в Тренировочном центре полиции близ Аммана. 6 июня 2016 пять офицеров службы безопасности были убиты в палестинском лагере беженцев в Бакаа Махмудом Машарфехом, который впоследствии был арестован и приговорен к смертной казни. 27 июня 2016 года террорист-смертник под видом беженца взорвал себя на военном блокпосту у сирийско-иорданской границы, убито семь и ранено тринадцать иорданских военных. В декабре 2016 года в городе Карак четверо террористов устроили обстрелы нескольких правительственных учреждений и полицейских участков, из-за чего 10 человек были убиты и еще 32 ранены, террористы были убиты. В ноябре 2017 года сотрудниками Управления общей разведки нейтрализованы 17 членов исламистской ячейки, готовивших серию терактов по всей стране. В августе этого года в городе Эс-Салт полиция и жандармерия осуществили рейд в логово исламистов, оказавших вооруженное сопротивление властям. Несколько боевиков были убиты, остальные арестованы.



Несмотря на эффективную деятельность спецслужб, угрозы, перед которыми сейчас стоит Иордания, отнюдь не снижаются. Узел экономических проблем, требующий последовательного реформирования народного хозяйства, противодействия устоявшимся коррупционным схемам и восстановления социальной справедливости в первую очередь для наиболее бедных слоев населения, будет оставаться наиболее питательной средой для вступления все большего числа иорданцев в исламистские организации. В то же время, стратегическое положение Иордании для военного и политического руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает королевство наиболее желанным вариантом для переезда и переноса своей активной военной деятельности. Ведь из Аммана рукой подать и до Иерусалима, и до Мекки, и до выхода к Суэцкому каналу. И остановить потенциальное расползание монстра самопровозглашенного халифата по всему Ближнему Востоку и Африке будет гораздо сложнее, нежели в нынешних условиях.



Александр Карпов Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541938740

