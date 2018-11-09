Выборы в ДНР и ЛНР поразили явкой

19:08 11.11.2018

В ДНР и ЛНР 11 ноября выбрали новых глав и членов парламента. Уже к 14.00 явка донецких избирателей в составила 65,9%, а в Луганске - 56,5%. При этом явка на выборах Президента России в 2018 году была 67,54%. Никакой интриги на выборах не было - с победой Дениса Пушилина и Леонида Пасечника все согласились почти сразу после того, как они стали исполняющими обязанности глав республик. Жители ДНР и ЛНР надеются, что эти люди приведут их к интеграции с Россией, считают наблюдатели.



Задолго до выборов об их непризнании объявили ОБСЕ, Евросоюз, Европарламент, США, Канада и Украина. По их мнению, избрание органов власти в самопровозглашенных республиках противоречит Минским соглашениям. Но в Донецке и Луганске придерживаются иного мнения. В конце концов, убийство Александра Захарченко и "отставка из-за контузии" Игоря Плотницкого тоже не были прописаны в соглашениях, но мир не перевернулся. ДНР и ЛНР остались без относительно легитимного руководства, и обеспечить "восстановление статус-кво", по меткому "минскому" определению Бориса Грызлова, Россия считала себя обязанной.



Результаты голосования тоже были известны заранее. В частности, определились безальтернативные фавориты Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а лояльные им общественные движения выставили закрытые списки будущих депутатов в Народные советы. Впрочем, 11 ноября в Донецке и Луганске все равно работали наблюдатели. В ДНР их было 48 человек из 14 стран, а в ЛНР - "больше 40 человек" из 22 стран.



"Свершилось - кожа меняет цвет. С новой страницей истории вас, дончане и гости столицы!" - охарактеризовал происходящее бывший командир бригады "Восток" Александр Ходаковский. Тем самым он хотел сказать, что в ДНР военных героев поменяли на управляемых "пиджаков", чтобы уйти от риторики войны с Украиной в сторону сосуществования с ней.



В Донецке громко не пустили в избирательные бюллетени не только "Патриотические силы Донбасса" Ходаковского, исчезло общественное движение "Оплот" Александра Захарченко, "отстегнули" от списков всех прежних лидеров в "Свободном Донбассе", который раньше относили к Павлу Губареву, включая его жену Катерину. Да и кто там есть? Сейчас в бюллетенях два названия - "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс" с тройкой лидеров списка, остальное широкой публике знать не обязательно.



Выборы позиционировались как новое голосование "за Россию!". Но зримая явка была главной проблемой на выборах, которые избиратели с долей шутки прозвали "выборами Дениса Пушилина". Если Пасечник имеет репутацию силовика, который разбирается с наследием "вора и жулика" Плотницкого, то Пушилина считают "мошенником из "МММ", который ничего хорошего для ДНР не сделал. Таким образом, на действо с известным исходом в выходной день от дивана и телевизора народ еще надо было поднять.



В воскресенье официальные СМИ опубликовали очередь в 400 человек на избирательном участке в Петровском районе Донецка. Это самый прифронтовой район города, линия соприкосновения начинается в поле у крайних домов, люди на огородах "украинской" Марьинки видны невооруженным глазом, и обстановка на фронте слышна ежечасно и распределяется на три понятных ранга - "тихо", "стрелковое", "минометы пошли". Там, где стреляют, люди по определению активны - они хотят перемен к лучшему особенно остро.



В последние пару недель гремело вокруг всего Донецка, не только на Петровке, и лидеры мнений наперебой заявляли, что выборы крайне важны для легитимности власти, без которой Киев в любой момент может перейти в наступление. Кроме того, Пушилин объявил о ряде повышении зарплат бюджетникам, понижении цен и так далее. Все это должно было поднять его авторитет среди избирателей.



В Донецке после смерти Захарченко произошел слом системы, это чувствуют и понимают все. Причем Пушилин в данном случае играет роль говорящей головы, в то время как ключевые решения принимаются за его спиной. В частности, в самопровозглашенной республике появился полноценный премьер-министр, приехавший из России, крупные предприятия переоформлены на "Внешторгсервис", гораздо меньше стали говорить о войне и все больше об экономике. В новой реальности никто не вспоминает не то что о "походе на Киев", но и о "выходе на довоенные административные границы республик" тоже.



Большинство надеется только на то, что Москва окажет достаточную экономическую помощь, чтобы вытащить людей из нищеты и разрухи. Не случайно депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Козенко, приехавший в Донецк в качестве наблюдателя, заявил, что высокая явка избирателей - это свидетельство их поддержки курса на интеграцию с Россией.



Артур Аваков, Дмитрий Трофименко