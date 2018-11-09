Экс-министр соцразвития Киргизии Алымкулов установил памятник... самому себе

19:44 11.11.2018

Экс-министр соцразвития Алиясбек Алымкулов сам себе поставил памятник?



Герой апрельской революции и экс-министр труда и социального развития Алиясбек Алымкулов вчера принял участие в открытии памятника самому себе и другим деятелям Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ и пользователи интернета в соцсетях.



По данным СМИ, торжественное мероприятие прошло в Бакай-Атинском районе Таласской области. Бюсты были поставлены 20 известным людям. При этом при жизни такой чести удостоились герой соцтруда Корчубек Акназаров, заслуженный авиатор Кубанычбек Козубеков и герой апрельской революции Алиясбек Алымкулов.



Сообщается, что средства на памятники выделили сами герои, а также близкие деятелей, кому посмертно установили бюсты.



В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев и экс-глава Таласской области Даир Кенекеев.



Бакыт Стамов

Фото Азамата Каработоева.