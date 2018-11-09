Закат национального государства, - Мих.Лунин

08:29 12.11.2018 Михаил Лунин, 11 ноября 18



Если в начале 20 века на Земле существовало лишь 57 государств, то в начале 21 века их количество составило уже 192 страны. Появление новых государств было вызвано демонтажем колониальных империй и распространением идеологии национализма.

Демонтаж колониальных империй был осуществлен во многом самими метрополиями, так как стало невозможно удержать в подчинении народы с помощью прежних методов прямого военного диктата. Причиной этого явилось выравнивание материально-технологических условий существования покоренных народов и народов метрополий, распространение идей освобождения от колониального господства среди населения империй, появление альтернативного капитализму кластера индустриальной формации.

Выравнивание технологических условий между метрополией и колониями позволило получить покоренным народам в руки оружие способное нанести армии и администрации метрополии значительный урон, что многократно увеличило расходы на поддержание целостности империй.

Распространение национализма позволило лидерам антиколониальных движений мобилизовать народные массы колоний на борьбу с оккупацией, что сразу же обусловило неизбежность стратегического поражения метрополий. Даже затратив огромные ресурсы на сохранение империй, метрополии все равно проиграли бы в силу необходимости противостояния народам колоний.

Еще одним фактором стало появление альтернативного социального строя, что создало серьезную угрозу для существования капиталистической системы. Противостояние двух систем и поддержка СССР намного облегчили народам колоний обретение независимости, так как советский лагерь всегда был готов помочь освободительным движениям.

В этих условиях элита капиталистической системы была вынуждена пойти на демонтаж колониальных империй и предоставить покоренным народам формальную политическую самостоятельность. В результате мир империй превратился в мир национальных государств, которые попытались добиться процветания и развития своих наций. В период противостояния двух общественных систем некоторым государствам действительно удавалась добиться этой цели за счет собственных усилий и политической игры на противоречиях противостоящих лагерей.

Развал советского блока резко изменил ситуацию в мире. Запад после победы в холодной войне тут же интенсифицировал процесс грабежа периферии и постарался лишить слабые государства политического суверенитета. Наиболее наглядно этот процесс можно отследить на примере Восточной Европы.

После победы во второй мировой войне перед СССР встал вопрос, что делать со странами Восточной Европы. Во время образования СССР лидеры большевиков считали построение страны в виде конгломерата национальных республик необходимым для присоединения новых стран, где победит пролетарская революция. В тот период времени этим планам не суждено было осуществиться. Только после мировой войны появилась возможность расширения Советского Союза. Причем руководство некоторых стран само просило руководство СССР о присоединении. Тем не менее, Сталин так и не решился присоединить страны Восточной Европы к СССР. Причинами такого решения были военная угроза со стороны Запада, стремление избежать обвинений в империализме, подъем национальных движений в мире. Поэтому государства народам Восточной Европы были сохранены, но им пришлось стать вассалами СССР. В свою очередь страны Западной Европы превратились в вассалов США. В условиях противостояния двух блоков гегемоны для укрепления своего лидерства давали вассалам различные преференции. США с помощью плана Маршала способствовали восстановлению промышленности Западной Европы и открыли рынок для товаров из Европы. СССР напрямую субсидировал экономики стран Восточной Европы и способствовал формированию собственной промышленности в этих странах. Противостояние этих двух вассальных систем в Европе было главной сутью всей холодной войны.

Затем в ходе перестройки произошло невиданное ранее в истории явление. СССР добровольно отказался от своей власти над вассалами. В результате этого благородного поступка страны Восточной Европы стали независимыми государствами, но пришедшие к власти постсоветские элиты продали свои народы. Почти все государства Восточной Европы и Прибалтика превратились в сателлитов США.

Подобный исход, когда страны Восточной Европы мгновенно отказались от подаренной свободы наглядно показывает, что мечты национальной интеллигенции небольших народов о процветании в случае создания национального государства являются лишь миражами. Более того в современных условиях судьба небольших национальных государств крайне печальна. Они не могут защитить свой суверенитет от посягательств сильных государств или ТНК. В лучшем случае их ждет судьба третьесортных сателлитов. В худшем случае они превращаются в территории, которые подвергаются грабежу со стороны мировой метрополии. В этом отношении страны Восточной Европы соединяют в себе оба этих варианта. Они стали вассалами Запада путем вступления в НАТО и ЕС. Затем Запад провел деиндустриализацию этих стран, так как ему нужны были потребители, а не промышленная продукция из Восточной Европы. В результате начался упадок наций Восточной Европы из-за постоянной миграции трудоспособного населения на Запад. При этом руководство ЕС, стремясь не допустить спонтанного обрушения экономики этих стран, предоставляет субсидии для поддержания стабильности либеральных режимов, что лишь растягивает упадок народов.

Процесс поглощения Западом Восточной Европы также показал полную исчерпанность национализма, как идеологии освобождения от колониального гнета. Из инструмента разрушения систем прямого угнетения он стремительно превращается для небольших народов в средство их грабежа мировой метрополией при посредничестве местной элиты. Националисты почти во всех странах Восточной Европы вместо отстаивания хотя бы относительной независимости своих стран, что можно было добиться за счет нейтрального статуса, активно поддержали присоединение своих стран к НАТО и ЕС. Во многом такое странное поведение для националистов было вызвано двумя факторами. Первым фактором было массовое заблуждение народов Восточной Европы, что в случае присоединения к вассальной системе Запада они автоматически станут частью мировой метрополии, что намного повысит уровень благосостояния большинства граждан. Действительно в условиях холодной войны Запад охотно шел на расширение мировой метрополии для привлечения на свою сторону мирового общественного мнения, но как только холодная война закончилась, то элита метрополии потеряла всякий интерес к подобному методу демонстрации преимущества капиталистической системы. Поэтому надеждам граждан стран Восточной Европы, что они станут богатыми бюргерами, не суждено было осуществиться. Вторым фактором стало стремление элит постсоветских стран войти в состав западной элиты. Ради достижения этой цели они не только пожертвовали интересами своих народов, но и согласились на уничтожение промышленности. При этом во многих странах именно националисты осуществляли политику интеграции с Западом. Итогом такой политики стала ускоренная депопуляция народов Восточной Европы вызванная падением рождаемости и массовой миграцией трудоспособного населения на Запад.

Пример Восточной Европы ясно показывает, что небольшое национальное государство в современных реалиях не может гарантировать существование и развитие нации, то есть его существование бессмысленно даже с точки зрения националистической идеологии. Оно существует в виде товара, который компрадорская элита продает мировой метрополии. Никакие формальные атрибуты независимого существования нации в виде государственного языка, государственных институтов, территории не изменят положения нации в качестве угнетаемой общности.

Единственной возможностью самосохранения для малых наций является либо объединение в федерацию, либо вхождение в состав мощного государства. Оба этих пути содержат в себе существенные изъяны. Объединение нескольких небольших наций в федеративное государство при отсутствии значительного превосходства одной из наций неизбежно приведет к быстрому прогрессированию центробежных процессов, что приведет к распаду такого государства. Второй путь для малых наций опасен тем, что возможен рецидив подавления языка и культуры малых народов. В подавляющем большинстве цивилизаций исторически межнациональные отношения складывались на основе господства самой мощной нации или ассимиляции малых народов. Поэтому хотя в 20 веке были выработаны общие принципы для мирного нахождения нескольких наций в одном государстве, но пока объединения наций не происходит из-за отсутствия исторического опыта иного типа межнациональных отношений. Ведь для успешного сосуществования народов вместе нужны не только юридические гарантии культурных прав наций, но и такая форма отношений, которая позволяла бы вырабатывать комплиментарные связи между народами.

Такой исторически сложившейся формой межнациональных отношений, которая дает возможность создавать подобные связи, обладает русская цивилизация. В ее рамках был создан симбиотический тип межнациональных отношений, который позволил объединить различные народы в общность действующую, как единый организм. Присоединение народов к такому типу цивилизации могло бы обеспечить их существование внутри мощного государства. Проблема заключается в том, что русская цивилизация в настоящее время находится в кризисе после развала СССР, а значит присоединение к ней малых народов на данном этапе исторического развития вряд ли возможно. Между тем других цивилизаций с подобными уникальными характеристиками не существует, что означает крайнюю маловероятность использования малыми этносами для самосохранения путь присоединения к мощному государству. Наиболее похожая по русскую цивилизацию по возможности сосуществования разных этносов индийская цивилизация, но она добилась такого результата путем жесткой кастовой идентификации, которая сделала этнические различия крайне малозначимыми для социальной жизни общества. Скопировать такой тип межнациональных отношений невозможно. К тому же он не обладает значительной привлекательностью в глазах народов других цивилизаций.

Вот почему пока в настоящее время существует лишь один глобальный проект объединения народов - Европейский союз, который продемонстрировал отрицательный результат соединения наций в данном проекте. Главной причиной такого итога стало то, что объединение создано на основе либеральной идеологии, которая считает любую коллективную идентификацию опасной для общества. Поэтому руководители Европейского союза, не обладая историческим опытом органичного сосуществования народов, попытались реализовать три противоречащие друг другу стратегии межнационального сосуществования. Первой стратегией стала политика денационализации, которая была применена для ослабления этнической идентификации у представителей народов вошедших в Европейский союз. В основе применения данной стратегии лежало вполне разумное стремление избежать национальных конфликтов, которые всегда вызывали кровавые войны в рамках франкской цивилизации. Их опасность наглядно продемонстрировала вторая мировая война развязанная нацисткой Германией. Проблема этой стратегии заключалась в том, что ослабляя этническую идентификацию, она не предлагала взамен другую. Ее осуществление привело к процессу превращения народов Европы в массу индивидуалистов не способных к коллективным усилиям и жертвам, что крайне опасно для существования общества. Второй стратегией противоположной по своей направленности денационализации стал мультикультурализм. В рамках этой стратегии все культуры объявлялись равными друг другу вне зависимости от их происхождения. В сочетании с первой стратегией такая политика оказалась очень выгодна для эмигрантских общин, которые получили преимущество перед разобщенной массой коренного населения из-за сохранения и культивирования культурных связей привнесенных из стран происхождения. Для того чтобы ослабить негативное влияние на общество двух предыдущих стратегий западная элита пыталась в рамках третьей стратегии сформировать общую идентичность для граждан Евросоюза. Вот только сформировать такую пусть даже искусственную идентичность возможно только в рамках единого государства, а оно как раз не было создано. Поэтому данная стратегия была наиболее слабо выражена в политике Евросоюза и практически не оказала значительного влияния на граждан этого объединения. В конечном итоге применение этих стратегий привело к тяжелому политическому кризису Европейского союза вызванного миграционной проблемой, что поставило под вопрос его дальнейшее существование.

Такой провальный результат попытки объединения в рамках Евросоюза вновь ставит вопрос для народов о способах самосохранения в условиях глобального мира. Как показывает опыт 20 века, национальное государство вовсе не спасает от включения в неоколониальную систему эксплуатации. Вырваться из капиталистической периферии небольшому национальному государству нереально, а вслед за экономическим порабощением неизбежно следует политическое подчинение. На следующем этапе при отсутствии сопротивления эксплуатации со стороны мировой метрополии следует национальная деградация, которая может выражаться даже в депопуляции нации.

Все это свидетельствует о том, что национальное государство сходит с исторической сцены. Ему на смену неизбежно должны придти более крупные государственные образования, включающие в себя множество наций. Только они смогут обеспечить этносам самосохранение и развитие, так как общее государство сможет защитить их от опасности порабощения. Создавшие такой новый государственный проект цивилизации станут лидерами человечества на длительный исторический период времени. Источник - zavtra.ru

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