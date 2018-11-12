 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раскол в Белом доме осложняет возможность договориться с Китаем, - В.Скосырев
09:13 12.11.2018

Пекин предупредил, что рейды американских кораблей могут привести к мировой войне

Владимир Скосырев
12.11.18

США и КНР готовят встречу лидеров двух стран в Аргентине. Беседы чиновников в формате 2+2 выявили глубокие разногласия. Америка не позволит Китаю опередить себя в сфере высоких технологий, отвергнет его претензии на Южно-Китайское море. Представители Пекина дали понять, что не поддадутся нажиму, но оставили дверь открытой для компромисса по торговле. Перспективы его туманны, тем более что в администрации Дональда Трампа идет борьба между "голубями" и "ястребами".

Переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должны состояться в конце текущего месяца на саммите G20 в Буэнос-Айресе. В преддверии этого события в Вашингтоне прошел диалог по безопасности.

В этом диалоге участвовали госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, а с китайской стороны член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и министр обороны Вэй Фэнхэ (см. "НГ" от 07.11.18). Как утверждает американская пресса, диалог был направлен на то, чтобы способствовать сотрудничеству между двумя державами. Недаром Трамп часто называет Си своим другом.

И Помпео постарался придать позитивную окраску переговорам. "Это был невероятно продуктивный разговор. Ведь США не ведут холодную войну и не осуществляют политику сдерживания Китая. Они хотят, чтобы Китай вел себя ответственно и справедливо", – сказал он.

В чем же заключаются американские претензии к Китаю? Прежде всего Вашингтон не устраивает, как писала "НГ", китайская Стратегия-2025, согласно которой Китай должен стать главной экономической державой мира, обойдя США. Трамп пообещал, что этого не будет. И как следствие этого вызова своей роли как доминирующей глобальной державе США сообщили партнерам по диалогу, что они ждут от Китая уступок по торговле, свободе навигации в Южно-Китайском море (ЮКМ), по вопросу о Тайване.

В экономической области Вашингтон добивается, чтобы Пекин перестал изымать у США интеллектуальную собственность, не принуждал американские компании, работающие в Китае, передавать технологию и создавать СП с китайскими фирмами.

Китайцы на переговорах выдвинули не менее серьезные обвинения в адрес партнеров. Так, китайский министр обороны на пресс-конференции призвал США прекратить посылать военные корабли и самолеты к островам в ЮКМ. Иначе может случиться инцидент, который перерастет в мировую войну. А член политбюро Ян Цзечи заявил, что Китай на своей территории имеет право строить "необходимые оборонительные сооружения".

Так есть ли у Трампа и Си шанс к прийти к компромиссу? В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "Трамп говорил, как сообщалось, что Китай готов на уступки по Программе-2025. Но на самом деле это специфический сюжет. Тут обе стороны могут сделать вид, что они уступили, чтобы сохранить лицо и договориться. Уже после того как развернулась торговая война, китайская пропаганда получила указание не педалировать эту тему. Если посмотреть сообщения китайских СМИ за последние несколько месяцев, то выясняется, что Программа-2025 ушла на задний план".

Это совершенно не значит, что Китай отказался от своих амбиций в области науки и техники, подчеркнул Ломанов. Китай может как бы рассыпать эти программы по отдельности, не говорить о Программе-2025, ведущей к лидерству к середине следующего десятилетия. Он будет заниматься этим по сути, но публично не будет об этом объявлять. Если Трампа устроит то, что Китай сделает вид, будто отказался от этой программы, то договоренность между двумя странами возможна, заключил эксперт.

Но, как пишет Wall Street Journal, по торговле борьба идет не только между США и Китаем, но и внутри американской администрации. Питер Наварро, старший советник Трампа по торговле, "атаковал банк Goldman Sachs и Уолл-стрит. Они играют роль не получающих плату иностранных агентов, которые ослабляют лидера США перед встречей с председателем Китая".

Наварро и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сильно сомневаются, что Китай пойдет на уступки, которых желает администрация Трампа. Эти чиновники призывают ввести дополнительные тарифы.

А другие чиновники, включая министра финансов Стивена Мнучина и директора национального экономического совета Ларри Кадлоу, пытаются устроить сделку. Трамп иногда отдает предпочтение одной группе, иногда – другой.

Наварро не стесняется сильных выражений, отстаивая жесткую линию. "Если Уолл-стрит и Goldman Sachs будут вовлечены в эти переговоры, то любая сделка будет дурно пахнуть, так как на ней будет лежать печать Goldman Sachs и Уолл-стрит", – сказал он.

Советник президента не назвал своих оппонентов по именам. Но комментаторы увидели в его высказываниях намек на Мнучина, который работал раньше в банке Goldman Sachs.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542003180
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