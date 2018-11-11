В Палермо обсудят будущее Ливии. В конференции не будет участвовать маршал Хафтар, - Р.Мустафин

09:22 12.11.2018

11.11.2018



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.



В понедельник в сицилийском Палермо открывается международная конференция по Ливии. Ожидается, что ее участники обсудят текущую ситуацию в стране с учетом недавнего решения перенести президентские и парламентские выборы с 10 декабря на весну 2019 года, в частности вопросы, связанные с обеспечением безопасности. По замыслу организаторов конференции, она должна собрать первых лиц государств – ключевых международных игроков, а также лидеров основных противоборствующих сил внутри распавшейся страны. Многие эксперты связывают созыв конференции с обострившейся франко-итальянской борьбой за влияние в Ливии и стремлением Рима перехватить инициативу у Парижа.



Итальянцы приглашали в Палермо президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Но те заранее дали знать, что их рабочие графики вряд ли позволят прилететь на Сицилию. По сообщениям РБК, вместо Путина Россию будет представлять глава правительства Дмитрий Медведев, в свое время принявший довольно спорное решение по Ливии. Из США ожидают государственного секретаря Майкла Помпео.



Ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни канцлер Германии Ангела Меркель в Палермо не приедут. Таким образом они выражают свое несогласие с ливийской политикой Рима. Особенно недоволен Макрон, которого явно не устраивает попытка нового популистского правительства Италии перехватить инициативу у Парижа и отодвинуть его на второй план.



Кроме того, приглашены представители соседних с Ливией стран, а также государств, которые довольно активно действуют на территории Ливии, отстаивая свои интересы, прежде всего Турция, Катар, Абу-Даби.



В Палермо должны приехать глава Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиз Сарадж, спикер базирующейся в Киренаике на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Агила Салех, представляющий конкурирующий центр власти, а также председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.



Обещал приехать в Палермо и главком Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Очевидно, далеко не последнюю роль в том, чтобы уговорить Хафтара приехать в Палермо, сыграла Москва. Сам Хафтар примерно за неделю до открытия конференции побывал и в Риме, где встречался с итальянскими руководителями, и в Москве, где провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. Казалось бы, ничто не предвещало его отказа от поездки на Сицилию. И вдруг накануне открытия конференции из Бенгази пришло сообщение о том, что главком ЛНА участвовать в ее работе не будет.



Отсутствие Хафтара – одного из двух наиболее влиятельных ливийских политиков – в Палермо в значительной степени делает форум бессмысленным. Более того, отказ главкома ЛНА может вызвать цепную реакцию среди его сторонников из числа внешних игроков, прежде всего Египта и ОАЭ, которые также не приедут в Палермо и тем самым торпедируют встречу.



Остается только догадываться о подлинных причинах решения Хафтара. Возможно, оно было принято по согласованию с Макроном, также недовольным переносом ливийских выборов на более поздний срок, что, по сути, перечеркнуло инициативу Парижа. Дата 10 декабря была согласована 29 мая в ходе Парижской встречи по Ливии, которая состоялась по инициативе Франции.



Может быть, выборы и состоялись бы вовремя, но в августе в Триполи вспыхнули ожесточенные бои между враждующими криминальными группировками, продолжавшиеся в сентябре. Они испугали Сараджа, практически не имеющего собственных подконтрольных ему вооруженных формирований, и его спонсоров, главным образом итальянцев, а также ООН и ЕС. Но еще больше их испугали воинственные заявления Хафтара, обещавшего двинуть свои войска на Триполи, чтобы навести там порядок, необходимый для проведения выборов. Тем более что, по словам главкома ЛНА, он уже сформировал 10 новых бригад на территории Киренаики.



Сарадж и его зарубежные сторонники, в том числе спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе, начали лихорадочно составлять план безопасности для Триполи. Согласно ему, милицейские формирования должны были выйти из города, прежде всего из густонаселенных районов, а их тяжелые вооружения передавались "совместным силам", создаваемым на основе остатков бывшей армии Муаммара Каддафи и тех же милиций, считающихся лояльными ПНЕ. Очевидно, продолжением "плана безопасности" стало решение перенести парламентские и президентские выборы на весну следующего года.



Формально причины переноса объяснили тем, что в Ливии нет условий, которые бы обеспечили проведение честных и прозрачных выборов, в связи с недавними боями в Триполи. Но если следовать такой логике, то подходящих условий для выборов в Ливии может не быть еще в течение многих лет. Италии во что бы то ни стало надо обеспечить преимущество для своей креатуры Сараджа. Причины этого кроются в том, что, во-первых, основные экономические интересы бывшей ливийской метрополии сосредоточены главным образом на западе страны, в Триполитании, во-вторых, проблема нелегальной миграции для Италии достигла критической величины.



Впрочем, "полной инклюзивности" в Ливии и так быть не может. Слишком много там всевозможных партий, движений, группировок, вооруженных формирований, племен. Незадолго до начала конференции Рим отказал в приезде на Сицилию примерно дюжине партий. Среди них "Альянс национальных сил", партии "Национальный фронт", "Наам" ("Да"), "Аль-Ватан", Партия перемен, "Демократический гражданский блок", движение "Мустакбаль" ("Будущее") и др.



Россия в данном случае оказалась в весьма непростой ситуации. С одной стороны, Путин не мог отказать итальянскому премьеру Джузеппе Конте в просьбе уговорить Хафтара прибыть в Палермо. Все-таки правительство Италии выступает за всестороннее развитие отношений с Москвой и снятие с России санкций. С другой, Москва рискует испортить отношения и с такими весьма перспективными партнерами, как ОАЭ и особенно Египет, с которым выстраивается стратегическое сотрудничество.



Как бы то ни было, очевидно, что теперь ливийский кризис будет развиваться на фоне резко обострившихся франко-итальянских противоречий, которые могут расколоть европейцев и затянуть возрождение страны.