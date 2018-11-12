Первое столкновение ВМС США и КНР: Победа за Пекином

09:30 12.11.2018

Какие слова сказал китайский капитан американцам, чтобы их эсминец ноги уносил



Александр Ситников



Месяц назад Пекин назвал американские экспедиции FONOP (Freedom of navigation operations - операции по свободе судоходства) в Южно-Китайском море очень опасными и чреватыми военной эскалацией между двумя странами. В качестве примера был приведен инцидент 30 сентября 2018 года, когда возникла угроза реального столкновения между китайским эскадренным миноносцем типа 052C Luyang ("Разрушитель" - авт.) и американским эсминцем USS Decatur.



Об этом немного подзабыли, но на днях появились неожиданные подробности, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Гонконговское издание Morning Post опубликовало новое видео, на котором четко видно, что Luyang совершил опасный маневр, чтобы заставит подчиниться другую сторону - американцев. Материал почему-то предоставило по почте Министерство обороны Британии.



Но самое интересное заключается в словах китайского капитана, которые были адресованы американским морякам! Но о них чуть позже.



Напомним, начиная с 2011 года, Америка регулярно проводит экспедиции FONOP. Рейды инициировал президент США Барак Обама, который приказал своим кораблям приближаться ближе 12 миль к насыпным островам, которые Поднебесная считает своей территорий. Тем самым Вашингтон намерено игнорирует морские границы КНР, видимо, демонстрирует международный статус спорных вод. Трамп эту политику не изменил и даже ужесточил.



Речь, кстати, идет в основном о насыпях на прибрежных отмелях, то есть на мелях, идущих непосредственно от береговой черты. Как правило, аналогичные искусственные острова не вызывают жарких международных споров. Ведь не посылает же Америка свой флот в Дубаи к рукотворным Пальмовым островам.



Вообще-то структура морского дна позволяет Пекину распространить свою юрисдикцию на 80% акватории Южно-Китайского моря. Так он и поступает, опираясь на 13 статью UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву - авт.).



Но американцам это, ясное дело, не нравилось еще с 80-х годов прошлого века. В итоге после очередного спора вокруг рифа Сиби, находящегося в непосредственной близости от скалы Санди Кэй, которая относится к Поднебесной, начались те самые FONOP. При этом странным образом повела себя Постоянная палата третейского суда в Гааге, которая отклонила стопроцентные китайские аргументы, хотя и не признала их неправильными.



Итак, 29 сентября 2018 года Вашингтон распространил сообщение о возможной продаже Тайваню компонентов военной авиации. Одновременно начался поход USS Decatur в 12-мильную зону рукотворных островов в районе архипелага Спратли, на который, помимо Китая, претендует Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. Цель провокации была очевидна - вывести сомнительный контракт из-под огня справедливой критики Пекина.



Пентагон заявил: "Военно-морской флот Соединенных Штатов будет присутствовать везде, где судоходство допускается международным законодательством, эти операции тщательно откалиброваны, чтобы соответствовать законным правам". Вот еще одна фраза из предупреждения оборонного ведомства США: "В прошлом Китай правильно реагировал на словесное негодование Вашингтона и в целом практиковал безопасную навигацию кораблей ВМС США".



Словом, Америка решила снова продемонстрировать, кто настоящий хозяин в Южно-Китайском море, и заранее об этом уведомило КНР. Однако после развязанной Америкой торговой войны и начавшейся антикитайской риторики в самих США Пекин начал действовать жестко.



В районе рифа Гавен наперерез USS Decatur вышел эскадренный миноносец типа 052C Luyang. Добавим, что Гавен объявлен территорией КНР еще в 1988 году, и сегодня являет собой рукотворный остров площадью 34 гектара.



О том, что на самом деле произошло, демонстрирует тот самый ролик Morning Post, который включает в себя новую аудио- и видеоинформацию инцидента. Китайский корабль Luyang приблизился к американскому эсминцу на расстояние 16 метров, после чего USS Decatur вынужден был подчиниться "для предотвращения столкновения". Особую пикантность ситуации добавляет "последнее китайское предупреждение".



"Вы находитесь на опасном курсе, - сказал капитан Luyang. - Если вы не измените курс, ваш корабль пострадает от последствий". Такое еще никто в новейшей истории не говорил морякам ВМС США. Да, китайцы раньше просили, чтобы янки покинули территориальные воды КНР. Так, в мае 2015 года экипаж самолета P-8A Poseidon, пролетая над этим искусственным островом, получил следующее сообщение: "Пожалуйста, уходите …, чтобы избежать недоразумений".



Но чтобы угрожать великим Соединенным Штатам "последствиями",…- это произошло впервые. Капитан Чарльз Браун, представитель Тихоокеанского флота США, обратился к общественности через CNN: "Китайский эсминец совершил небезопасный и непрофессиональный маневр".



На самом деле, за беззубым комментарием Чарльза Брауна кроется обыкновенный страх. А китайский маневр "Разрушителя", по всей видимости, является самой серьезной попыткой ВМС КНР оспорить политику FONOP в Южно-Китайском море.



Не скупилось на суровые слова и Министерство обороны Китая: "Сторона США без разрешения неоднократно посылала военные корабли в воды, расположенные вблизи островов Южного Китая, что серьезно угрожает суверенитету и безопасности Китая, наносит ущерб военным китайско-американских связям, региональному миру и стабильности. Вооруженные силы Китая категорически против этого".



Таким образом, фраза капитана Luyang к американским морякам обрела исторический смысл. Вашингтону и впрямь пора понять, что он находится "на опасном курсе". Становится также очевидным, что Соединенные Штаты не готовы идти на прямое столкновение даже с далеко не равным по военной мощи соперником, но при этом всячески демонстрируют свою "мускулатуру".



К сожаленью, нынешняя Россия имеет более слабый флот, чем КНР, но инцидент в районе рифа Гавен должен стать примером хотя бы для нашего Черноморского флота, тем более в отношении "москитных" ВМС Украины.



12.11.18