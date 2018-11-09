Кровавый Худжанд. 47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана

10:16 12.11.2018

47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



"На сегодня родственникам выданы тела 47 заключенных, убитых в ходе подавления бунта в ИТК-3 города Худжанда, 121 заключенный, в основном с огнестрельными ранениями, остаются в больницах", - сообщили источники, близкие к следственным органам 11 ноября сайту "Ахбор".



Как сообщается, также в ходе бунта в ИТК-3 и его подавления погибли два сотрудника колонии. Еще 6 сотрудников ИТК-3 ранены.



Ожидается, что прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидзода 12 ноября проведет специальный брифинг по бунту в ИТК-3 строгого режима.



Напомним, бунт в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнул в ночь на 8 ноября. Причиной беспорядков послужило издевательство охранников над арестантом. Группа заключенных, вооруженная холодным оружием, совершила нападение на надзирателей.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен.



Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.