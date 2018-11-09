 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.11.2018
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В Бишкекском Ботсаду найден повесившимся(?) внук экс-главы Верховного Совета Медеткана Шеримкулова
10:56 12.11.2018

В Бишкеке в Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова

В Ботаническом саду Бишкека сотрудники УОБДД и прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Мужчина повесился на лямках рюкзака среди труб теплотрассы.

"Признаков насильственной смерти на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рюкзаке обнаружили бутылку водки и ноутбук Apple. Известно, что 27-летний М.А. приходится внуком общественному деятелю Медеткану Шеримкулову. По предварительным данным, парень женился в 2017 году. В день смерти гостил у родственников, поссорившись с ними, уехал на такси", - сообщили редакции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542009360
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