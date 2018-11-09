Бывший вице-министр КазКультуры Мусин осужден за кражу в пабе из дамской сумочки

11:35 12.11.2018

Бывший ответственный секретарь министерства культуры и спорта заявил в суде, что взял из женской сумочки всего 4 500 тенге (12 долларов), а не миллион.



Бывшего ответственного секретаря министерства культуры и спорта Мусина Хобланды приговорили к трем годам ограничения свободы в Астане, передаtт Sputnik.



Суд признал Мусина виновным в совершении кражи в крупном размере и назначил три года ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по сто часов ежегодно. Мусину нельзя менять постоянное место жительства, посещать увеселительные места отдыха, а также покидать дом после 22.00 и до 6.00.

Кроме того, он должен выплатить материальный вред потерпевшей на сумму 1,8 миллиона тенге (4 тысячи 811 долларов) и госпошлину в доход государства – 18 тысяч тенге (48 долларов).



Кража в пабе Астаны



Летом этого года в столичном пабе у женщины из сумки пропала крупная сумма денег. Знакомым потерпевшей был экс-ответственный секретарь Минкультуры, который попал под подозрение. В суде Мусин заявил, что взял лишь 4 500 тенге (12 долларов), а не миллион.



В разные годы Мусин работал заместителем управляющего делами президента, вице-министром туризма и спорта, ответственным секретарем министерства туризма и спорта (ныне Минкультуры и спорта).