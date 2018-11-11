 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.11.2018
15:33  Русский язык в Киргизии (ответ г-же Москальковой), - С.Чериков
15:29  Мир против японских генералов. История Токийского процесса
15:22  Казашка Асем Есенгельдиева стала "Miss Asia 2018" (видео)
15:00  Как танкист из Татарстана С.Коновалов в одном бою сжег 19 фашистских "панцирей" (история)
11:47  О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин
11:35  Бывший вице-министр КазКультуры Мусин осужден за кражу в пабе из дамской сумочки
11:00  Композитор-песенник Ибрагим Жунусов поедет послом Киргизии в Узбекистан
10:56  В Бишкекском Ботсаду найден повесившимся(?) внук экс-главы Верховного Совета Медеткана Шеримкулова
10:16  Кровавый Худжанд. 47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана
09:30  Первое столкновение ВМС США и КНР: Победа за Пекином
09:22  В Палермо обсудят будущее Ливии. В конференции не будет участвовать маршал Хафтар, - Р.Мустафин
09:14  Почему Россия делает ставку на Башара Асада. Дамаск меняет баасистскую идеологию на культ "светского ислама"
09:13  Раскол в Белом доме осложняет возможность договориться с Китаем, - В.Скосырев
08:54  Россия и США перетягивают всемирную паутину
08:48  О роли табличности в истории, - репортаж А.Колесникова с церемониальной встречи в Париже
08:38  Хорошая власть - мертвая власть. Почему в Америке мертвый сутенер смог выиграть выборы
08:29  Закат национального государства, - Мих.Лунин
Воскресенье, 11.11.2018
19:44  Экс-министр соцразвития Киргизии Алымкулов установил памятник... самому себе
19:08  Выборы в ДНР и ЛНР поразили явкой
15:19  Иордания: идеал для исламистов, - А.Карпов
15:12  Ливанская крепость Триполи (по-арабски ТарАбулюс), - П.Густерин
15:11  Глобальный конфликт неизбежен, - Диана Кади
12:31  После выборов в Конгресс Трамп скорее жив, чем мертв, - Дм.Минин
12:30  Иран отключен от системы СВИФТ – что дальше? - В.Катасонов
12:26  В Германии раскрыли заговор военных: неонацисты готовили политические убийства
12:15  Гибель верблюдов в Туркменистане объяснили голодом
11:55  США смогли наклонить SWIFT. Международная платежная система накануне распада
11:44  Крах стратегического курса Кремля, - И.Шишкин
11:27  На трассе Алматы-Ташкент обстрелян пассажирский автобус. Басмачи?
10:50  "Двойное дно" поездки рос-премьера Медведева в Китай, - В.Павленко
00:53  Новая миграционная политика РФ: приведет ли она к росту переселенческих настроений в Казахстане?
00:27  Мирзиеев вставил клизму/раскритиковал систему Узб-здравоохранения
00:13  В Казахстане почти полмиллиона официально безработных
Суббота, 10.11.2018
21:05  "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя". Вышли в свет мемуары казахстанского краеведа профессора П.Мариковского
19:26  Елбасиные объятия. Астана сигнализирует Вашингтону о лояльности, но порвать с Москвой не готова, - "СП"
13:55  Вышел в свет 8-й сборник под редакцией В.Трепавлова "История народов России в исследованиях и документах"
13:44  Империи наносят ответный удар: Россия, Индия и Китай отказались от доллара
13:10  Ашгабат вновь не скупится тратить деньги на спорт и бессмысленные дорогие проекты
11:50  В Москве назвали новую площадь именем разведчика Кима Филби, - возмущен The Telegraph
10:39  Тревожные перспективы ОДКБ, - Никита Исаев
10:19  Горит Калифорнийский парадайз. 250 тысяч калифорнян бегут, бросив манатки
10:13  Кыргызстан: Реликтовый ореховый лес убивают скот и люди
08:44  Россия может лишиться миллиарда долларов из-за срыва поставок Су-35 Индонезии. Джакарта дрейфит
07:36  Упыри атакуют. Три трансгендерши избили мужчину в лондонском метро
01:15  Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года? - Мади Алимов
00:32  "Талибан": Переговоры с правительством Афганистана не имеют смысла
00:14  Антикомсомольская истерия в Казахстане: кому и зачем это было нужно? - Ю.Булуктаев
00:02  При взлете в Джорджтауне (Гайана) разбился Boeing 757. Пассажиры спаслись чудом
Пятница, 09.11.2018
23:09  Союзнички. Визит Путина в Казахстан ознаменовался скандалом из-за фото Крымского моста, - "МК"
21:52  Назарбаев предложил упростить визовый режим для прикаспийских стран
19:54  Путин в Казахстане получил в подарок гвоздь и кнут... Могу добавить носок и фикус
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин
11:47 12.11.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 11.11.2018

Завтра может быть поздно

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, мотивируя свой разрыв с американскими спецслужбами: "Я не хочу жить в мире, в котором записывается все, что я говорю и делаю". Это было пять лет назад, а на днях в Германии вышла книга журналиста Йоханнеса Брекерса "Заткнись, Алекса" ("Schnauze, Alexa!"), подтвердившая, что именно так все и происходит.

В произведении Брекерса рассказано о всепроникающем влиянии в частную жизнь человека со стороны тех сил, которые известны в Европе как "Большой брат". В 1999 году в Нидерландах появилось телевизионное реалити-шоу "Большой брат" (Big Brother). Вскоре оно перекочевало в Великобританию, получило необыкновенный успех и стало популярным во всем мире. Участники шоу, добровольцы, помещались в изоляцию и жили в ней неделями, создавая между собой некие отношения, а любой телезритель мог наблюдать, что они при этом делают, вплоть до подробностей интимной жизни. Это была жизнь на виду у всего мира.

Книга Брекерса рассказывает о том, что "Большой брат" давно вышел за пределы шоубизнеса и тайно наблюдает за каждым жителем "развитой" части человечества – США и Европы.

В СМИ есть уже много публикаций о том, что "цифровые монополии" Facebook и Google создают возможности для проникновения в частную жизнь пользователей. Никого уже не удивляет, что на любой бытовой запрос вы получаете неожиданный вал предложений из самых разных адресов. Это говорит о том, что ваш профиль обработан, что вы стоите на учете неизвестных вам операторов. И спецслужбы всегда могут воспользоваться таким массивом данных в своих интересах. Однако это лишь видимая часть работы "Большого брата".

О том, насколько глубоко "цифровые монополии" проникли в жизнь людей, Брекерс рассказывает на примере работы американской фирмы "Амазон". С 2016 года "Амазон" предлагает устройство "Алекса", которое выполняет функции ассистента по дому. "Алекса" контролирует звуки в жилище и реагирует на распоряжения его обитателей. Устройство работает в интерактивном режиме, то есть в режиме диалога. Например, оно включит по вашей просьбе любимую музыку, сообщит прогноз погоды, занесет в память сделанные покупки, наметит календарь встреч. "Алекса" может выполнять 50 тыс. функций, в ближайшем будущем на нее можно будет полагаться во всем, включая стирку белья, уборку помещений, регулировку отопления и т. д.

Это выглядит как необыкновенный комфорт, но каждый приказ, который дается "Алексе", уходит на серверы системы "Амазон". Там исследуются привычки и склонности человека, его поведение в быту, и человек превращается в абсолютно прозрачного потребителя. "Амазон" анализирует разговоры и знает, почему, например, хозяйка предпочитает ту или иную косметику, те или предметы интимного ухода и т. п.

Основатель и владелец системы "Амазон" Джефф Безос Амазон (Jeff Bezos Amazon) начал с мастерской в гараже и за 25 лет создал самое дорогое предприятие на планете. Сегодня "Амазон" является крупнейшим он-лайн продавцом в мире. В "Амазоне" предлагают свои товары 2 миллиона продавцов. Фирма контролирует вычислительные центры, которые отслеживают торговую конъюнктуру, и имеет 300 миллионов профилей пользователей. Этот "продавец всего", как называет себя Джефф Безос, находится на пути "к обладанию всем" и "знанию обо всех".

Широкая публика продолжает увлекаться детективами, в которых фигурируют шпионские "жучки" для прослушивания, в то время как в реальной жизни угнездился "супержук" из "Амазона", записывающий каждый звук в жилище.

"Алекса" не спрашивает, разрешается ли ей записывать разговоры. Конечно, при большом желании можно добиться того, что "Амазон" сотрет ваши записи, но главное – все они уже обработаны и проанализированы. Вас взвесили, обмерили, изучили. Так за комфорт вы расплачиваетесь своим правом на неприкосновенность частной жизни и в конечном счете свободой.

Недавно "Амазон" заявил патент, по которому машина распознает голос пользователя и может давать ему рекомендации по поведению. Например, если вы не берете зонтик в дождливую погоду или слишком легко одеваетесь. Она будет прописывать вам лечение, если заподозрит у вас болезнь. Все это развивает эмоциональные отношения с машиной, в первую очередь у детей. Они будут более охотно общаться с "Алексой", чем с родителями.

Между тем известно, что фирма "Амазон" отличается низкой культурой внутренних отношений. Она плохо оплачивает работу сотрудников, устраивает видеонаблюдение за ними, разоряет целые отрасли, относится к крупнейшим неплательщикам налогов. Однако "Амазон" "оседлала тренд". Только в Германии у этой фирмы более 40 млн. клиентов.

Профессор Дэвид Черитон (David Cheriton) из Стэнфорда говорит: "Складывается впечатление, что кто-то депонирует свой мозг у Безоса или поручает ему думать за себя. Стоит в эти структуры только войти, выбраться из них очень непросто. Если мы исходим из шпионажа за потребительским поведением, то "Амазон" учитывает идеи тысяч фирм, которые используют его систему. Уж не говоря о том, что ЦРУ хозяйничает в "секретном облаке" Amazon Web Services (AWS) [AWS – подразделение "Амазона", которое приносит самый стабильный доход].

Сегодня Джефф Безос владеет состоянием в 150 млрд. долларов и является богатейшим человеком планеты. Только 58 государств имеют больший ВВП, чем его состояние, а 135 государств отстают от него. Это колоссальные деньги и колоссальная власть.

Цифровые монополии стремительно становятся "Большим братом" человечества. Идет ли речь о Джеффе Безосе, Марке Цукерберге (Facebook) или основателе Google Ларри Пейдже, все они в начале 1990-х годов, когда Интернет еще только зарождался, оказались в нужное время в нужном месте и сумели разглядеть возможности цифровых технологий. Так появилась новая форма "контролирующего капитализма", в жертву которому приносятся гражданские права и личная жизнь людей.

Люди в условиях "контролирующего капитализма" превращаются в одномерных потребителей, которые участвуют игре, пока они могут платить. Как только способность платить исчезает, людей выбрасывают, но до этого человек оказывается опутан паутиной с ног до головы.

Йоханнес Брекерс делится своим личным опытом: пока еще есть время остановить эту опасность и сказать: "Заткнись, "Алекса", я не пользуюсь "Амазоном"". А если этого не сделать, цифровой империализм окончательно подавит в современном человеке образ Божий. Завтра может быть поздно.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542012420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам совершенствования системы поддержки АПК
- В Сенате обсудили проблемы среднего образования
- Бизнес и торговля: презентация в Мажилисе
- Казахстан принял участие в заседании московского формата консультаций по Афганистану
- Казахстан выпустил дебютные суверенные еврооблигации в евро на общую сумму 1,05 млрд. евро
- Запланированная экономия: как система сбережения энергоресурсов позволила сократить расходы
- В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей прошло совещание по итогам поручений, данных Главой государства на заседании Совета безопасности в Акорде
- Какие фонтаны алматинцы увидят в 2019 году
- Заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград под председательством Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  