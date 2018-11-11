О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин

11:47 12.11.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 11.11.2018



Завтра может быть поздно



Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, мотивируя свой разрыв с американскими спецслужбами: "Я не хочу жить в мире, в котором записывается все, что я говорю и делаю". Это было пять лет назад, а на днях в Германии вышла книга журналиста Йоханнеса Брекерса "Заткнись, Алекса" ("Schnauze, Alexa!"), подтвердившая, что именно так все и происходит.



В произведении Брекерса рассказано о всепроникающем влиянии в частную жизнь человека со стороны тех сил, которые известны в Европе как "Большой брат". В 1999 году в Нидерландах появилось телевизионное реалити-шоу "Большой брат" (Big Brother). Вскоре оно перекочевало в Великобританию, получило необыкновенный успех и стало популярным во всем мире. Участники шоу, добровольцы, помещались в изоляцию и жили в ней неделями, создавая между собой некие отношения, а любой телезритель мог наблюдать, что они при этом делают, вплоть до подробностей интимной жизни. Это была жизнь на виду у всего мира.



Книга Брекерса рассказывает о том, что "Большой брат" давно вышел за пределы шоубизнеса и тайно наблюдает за каждым жителем "развитой" части человечества – США и Европы.



В СМИ есть уже много публикаций о том, что "цифровые монополии" Facebook и Google создают возможности для проникновения в частную жизнь пользователей. Никого уже не удивляет, что на любой бытовой запрос вы получаете неожиданный вал предложений из самых разных адресов. Это говорит о том, что ваш профиль обработан, что вы стоите на учете неизвестных вам операторов. И спецслужбы всегда могут воспользоваться таким массивом данных в своих интересах. Однако это лишь видимая часть работы "Большого брата".



О том, насколько глубоко "цифровые монополии" проникли в жизнь людей, Брекерс рассказывает на примере работы американской фирмы "Амазон". С 2016 года "Амазон" предлагает устройство "Алекса", которое выполняет функции ассистента по дому. "Алекса" контролирует звуки в жилище и реагирует на распоряжения его обитателей. Устройство работает в интерактивном режиме, то есть в режиме диалога. Например, оно включит по вашей просьбе любимую музыку, сообщит прогноз погоды, занесет в память сделанные покупки, наметит календарь встреч. "Алекса" может выполнять 50 тыс. функций, в ближайшем будущем на нее можно будет полагаться во всем, включая стирку белья, уборку помещений, регулировку отопления и т. д.



Это выглядит как необыкновенный комфорт, но каждый приказ, который дается "Алексе", уходит на серверы системы "Амазон". Там исследуются привычки и склонности человека, его поведение в быту, и человек превращается в абсолютно прозрачного потребителя. "Амазон" анализирует разговоры и знает, почему, например, хозяйка предпочитает ту или иную косметику, те или предметы интимного ухода и т. п.



Основатель и владелец системы "Амазон" Джефф Безос Амазон (Jeff Bezos Amazon) начал с мастерской в гараже и за 25 лет создал самое дорогое предприятие на планете. Сегодня "Амазон" является крупнейшим он-лайн продавцом в мире. В "Амазоне" предлагают свои товары 2 миллиона продавцов. Фирма контролирует вычислительные центры, которые отслеживают торговую конъюнктуру, и имеет 300 миллионов профилей пользователей. Этот "продавец всего", как называет себя Джефф Безос, находится на пути "к обладанию всем" и "знанию обо всех".



Широкая публика продолжает увлекаться детективами, в которых фигурируют шпионские "жучки" для прослушивания, в то время как в реальной жизни угнездился "супержук" из "Амазона", записывающий каждый звук в жилище.



"Алекса" не спрашивает, разрешается ли ей записывать разговоры. Конечно, при большом желании можно добиться того, что "Амазон" сотрет ваши записи, но главное – все они уже обработаны и проанализированы. Вас взвесили, обмерили, изучили. Так за комфорт вы расплачиваетесь своим правом на неприкосновенность частной жизни и в конечном счете свободой.



Недавно "Амазон" заявил патент, по которому машина распознает голос пользователя и может давать ему рекомендации по поведению. Например, если вы не берете зонтик в дождливую погоду или слишком легко одеваетесь. Она будет прописывать вам лечение, если заподозрит у вас болезнь. Все это развивает эмоциональные отношения с машиной, в первую очередь у детей. Они будут более охотно общаться с "Алексой", чем с родителями.



Между тем известно, что фирма "Амазон" отличается низкой культурой внутренних отношений. Она плохо оплачивает работу сотрудников, устраивает видеонаблюдение за ними, разоряет целые отрасли, относится к крупнейшим неплательщикам налогов. Однако "Амазон" "оседлала тренд". Только в Германии у этой фирмы более 40 млн. клиентов.



Профессор Дэвид Черитон (David Cheriton) из Стэнфорда говорит: "Складывается впечатление, что кто-то депонирует свой мозг у Безоса или поручает ему думать за себя. Стоит в эти структуры только войти, выбраться из них очень непросто. Если мы исходим из шпионажа за потребительским поведением, то "Амазон" учитывает идеи тысяч фирм, которые используют его систему. Уж не говоря о том, что ЦРУ хозяйничает в "секретном облаке" Amazon Web Services (AWS) [AWS – подразделение "Амазона", которое приносит самый стабильный доход].



Сегодня Джефф Безос владеет состоянием в 150 млрд. долларов и является богатейшим человеком планеты. Только 58 государств имеют больший ВВП, чем его состояние, а 135 государств отстают от него. Это колоссальные деньги и колоссальная власть.



Цифровые монополии стремительно становятся "Большим братом" человечества. Идет ли речь о Джеффе Безосе, Марке Цукерберге (Facebook) или основателе Google Ларри Пейдже, все они в начале 1990-х годов, когда Интернет еще только зарождался, оказались в нужное время в нужном месте и сумели разглядеть возможности цифровых технологий. Так появилась новая форма "контролирующего капитализма", в жертву которому приносятся гражданские права и личная жизнь людей.



Люди в условиях "контролирующего капитализма" превращаются в одномерных потребителей, которые участвуют игре, пока они могут платить. Как только способность платить исчезает, людей выбрасывают, но до этого человек оказывается опутан паутиной с ног до головы.



Йоханнес Брекерс делится своим личным опытом: пока еще есть время остановить эту опасность и сказать: "Заткнись, "Алекса", я не пользуюсь "Амазоном"". А если этого не сделать, цифровой империализм окончательно подавит в современном человеке образ Божий. Завтра может быть поздно.