Как танкист из Татарстана С.Коновалов в одном бою сжег 19 фашистских "панцирей" (история)

15:00 12.11.2018

Забытый герой. Как боец выстоял против колонны врага и угнал немецкий танк



Александра Дорфман



Танкист Семен Коновалов несколько раз был на волосок от смерти. На одном танке он сумел подбить 19 машин противника, угнать немецкий танк и вернуться к своим. Историю удивительного подвига в день рождения Героя рассказывает "АиФ-Казань".



О подвиге танкиста Семена Коновалова не ходит легенд, а ведь его история напоминает остросюжетную военную драму. Один советский танк целый день отбивается от вражеской колонны. Неделю экипаж считают погибшим, но три танкиста возвращаются на передовую, не просто выжив - еще и угнав немецкий танк. Разве в такое можно поверить?



15 февраля 2017 года Герою Советского Союза Семену Коновалову исполнилось бы 96 лет. О его подвиге "АиФ-Казань" рассказала дочь танкиста Ирина Бродская.



Одиночная крепость



В наградном листе танкиста до сих пор можно прочесть скорбную фразу: "достоин посмертного присвоения звания "Герой Советского Союза". Но "Золотую Звезду" Семену Коновалову все-таки вручили еще при жизни, несмотря на то, что командир батальона в июле 1942 года отправил экипаж тяжелого танка "КВ" на верную смерть.



Тот бой 13 июля 1942 года вошел в историю. 21-летнему командиру Коновалову и его экипажу предстояло отвлечь на себя внимание подходившей вражеской колонны, чтобы наши танки могли продвинуться дальше от села Нижнее-Митятинское в Ростовской области. Жертва была вынужденной – у "КВ" сломалась система подачи топлива, и он встал на ремонт. С командиром оставалось еще шестеро членов экипажа. Положение выбрали выгодное – машину укрыли в лощине, так, что ее не было видно. Но просто переждать, подпустив врага к деревне, было нельзя. Чтобы завлечь противника, танкисты выпустили в воздух красную ракету – сигнал, которого враг ждал от своих разведчиков. Когда колонна подошла ближе, "КВ" ударил по ней прямой наводкой. Горящий головной танк заставил колонну ретироваться, но вскоре к лощине один за другим вышли еще 75 (!) машин. Фашисты были уверены, что в овраге прячутся несколько советских танков, но там был лишь один "КВ" Коновалова, который починили аккурат к началу боя.



Это было танго над пропастью. Командир подпускал вражескую колонну на 500 метров, метко стрелял и менял позицию, "танцуя" из одного укрытия в другое. Так он подбил еще четыре вражеских танка. Три раза один "КВ" заставлял отступать целую колонну. Вторая, третья атака – и каждый раз враг терял технику. На руку экипажу Коновалова сыграло то, что к нему было не подобраться – кругом топи да овраги. Танкисты отбивались до последнего снаряда – от рассвета до сумерек, подбив 19 танков, две бронемашины и шесть мотоциклов с автоматчиками. Только после этого фашисты с 75 метров взорвали эту одиночную крепость.



"На утро командир танкового батальона прислал на место боя разведгруппу, которая обнаружила груды искореженного металла, - рассказывает Ирина Бродская. – О подвиге доложили в штаб, уточнив, что экипаж танка погиб, и отцу присвоили звание Героя посмертно...".



Три танкиста



Один Бог знает, как Семену удалось выжить. Но встречать трудности лицом к лицу ему было не впервой. Деревенский паренек из села Ямбулатово (ныне Верхнеуслонский район Татарстана) еще в младенчестве потерял отца. Уже в восьмом классе Сеня помогал матери содержать семью – устроился на почту, развозил письма и газеты по деревням. После школы, чтобы поступить в Саратовское бронетанковое училище, приписал себе год. До сих пор во многих источниках указано, что Коновалов родился в 1920 году вместо 1921-го. Войну он встретил на литовской погранзаставе. Даже не успел испугаться - немецкий снаряд пробил стену казармы прямо над койкой Семена.



Его учили воевать, но был ли он готов к бою? Сам танкист писал: "…до начала Великой Отечественной войны мы свою армию перевооружить новыми современными танками не сумели… Во-вторых, не сумели вооружить нашу армию автоматическим оружием. В-третьих, со старой границы снялись, а новые границы укрепить не успели. Оборонительные работы были выполнены лишь на 10-15%. В превосходстве над нашей авиацией действовала немецкая".



С первых дней войны он привык идти в атаку, несмотря на очевидное превосходство противника. "На нашем участке против наших 17 танков немцы бросали по 50 танков с поддержкой артиллерии… Несмотря на то что мы в составе танковой роты уничтожали до 26 танков противника, но и свои потери – по 6, по 9 танков - мы несли", - писал он.



В Эстонии командира Коновалова настиг первое за войну ранение - осколок. Пока доставляли в госпиталь по воде, судно с ранеными атаковала вражеская подлодка. Коновалов чудом спасся на случайном сторожевом катере. За войну он трижды лежал в госпиталях с осколочными ранениями. Один из осколков попал в голову, оставив шрам на переносице. И все же каждый раз Семен выживал.



Выжил он и в том неравном бою в ростовских оврагах. Помимо Коновалова из горящего танка через нижний люк спаслись лишь двое – техник-лейтенант Серебряков и наводчик орудия Дементьев. Еще неделю они пробирались к линии фронта через немецкий тыл.



"Слышали где-то канонаду, так и ориентировались, - говорит Ирина Бродская. – Папа рассказывал, что шли ночами, перебиваясь подножным кормом, пока не заметили у реки одинокий немецкий танк. Когда часовые отвлеклись, танкисты атаковали, захватили машину, а для конспирации надели вражескую форму поверх своей.



На угнанной немецкой машине (вероятно, это был PzKpfw III или IV) ночью три танкиста незаметно пристроились в хвост вражеской автоколонне и вскоре открыли огонь, давили машины и так вырвались на передовую. Смельчаки попали под двусторонний обстрел – снаряды летели и с нашего, и с вражеского фланга. Досталось им, конечно, изрядно. Попробуй, докажи, что ты свой, когда сам на немецком танке, да еще и в фашистской форме!"



Есть сведения, что на угнанном немецком танке Коновалов воевал еще некоторое время. Награду Герой получил в марте 1943 года и поспешил взять отпуск, чтобы поделиться радостью с матерью.



Но дома его не ждали.



Когда ночью танкист постучал в окно родительского дома, мать залилась слезами: "Уходите! Мой Семен погиб, вот похоронка…" Пару дней радости и снова проводы на фронт.



Коновалов прошел Сталинград, Курскую дугу, окончил войну в Германии командиром танкового батальона.



Последний поклон



Семен Васильевич нечасто вспоминал о войне, хотя продолжил службу и после Победы. В Казань майор запаса переехал с семьей в конце 1950-х. Преподавал в танковом училище, работал на железной дороге, в ГАИ, инженером на заводе ЭВМ.



Полет к Солнцу: история подвига Михаила Девятаева Трудоголик и аккуратист, он не давал супруге Надежде Яковлевне с дочкой даже грядки в саду разбивать. Натягивал веревку и по ней вымерял, чтобы делянки шли ровно. Дисциплину домашним тоже устроил военную. Поблажек не признавал. Как персональный пенсионер всесоюзного значения мог бы по талонам получить хорошую мебель, претендовать на расширение жилплощади, но на все уговоры домашних жестко отвечал: "Я не для этого воевал!"



А для чего же? Ирина Семеновна раскладывает газетные вырезки со статьями о подвиге отца, достает семейный фотоальбом. На фото молодой подтянутый военный. На обороте снимка надпись: "Наде от Сени К. Когда тебе будет тяжело, вспоминайте меня! Я никогда не падал духом, защищал я Родину свою за тех, кто так искренно любит мать-Отчизну".



А чем отплатили ему за героизм? Для него даже не нашлось места на Аллее героев на Арском кладбище. Можно было, говорит Ирина Семеновна, конечно, найти за взятку, но гроб пришлось бы внести ночью через щель в заборе. А как же почетный караул, прощальные выстрелы?



Похоронили Героя в казанском поселке Дербышки. Именем Коновалова назвали одну из улиц в родной деревне и лишь недавно - в казанском поселке Царицыно. В память о его подвиге рядом с местом боя установили танк на постаменте, на месте родной избы в Ямбулатово - раскидистая черемуха да несколько берез у дома №15 на улице Кирпичникова в Казани, где раньше жила семья. Эти березки Семен Васильевич высадил еще в 1960-х. Когда он умер, они гнулись к самому балкону, будто отдавали танкисту последний поклон.



Кстати



Осенью 2014 года в мировой прокат вышла американская военная драма "Ярость", сюжет которой схож с историей Семена Коновалова. В фильме экипаж танка Sherman также попадает в засаду и вынужденно встает на ремонт машины, когда навстречу им движется немецкая колонна. Экипаж вступает в неравный бой и наносит значительный урон колонне противника, но в итоге в живых остается только один солдат. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт и Шайа Лабаф. К слову, один из операторов ленты - россиянин Роман Васьянов. После выхода картины специализированные издания начали публиковать историю Семена Коновалова. Знали ли о ней создатели американской драмы, неизвестно.



Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 7 14/02/2017