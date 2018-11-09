 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казашка Асем Есенгельдиева стала "Miss Asia 2018" (видео)
15:22 12.11.2018

Представительница Казахстана завоевала титул Miss Asia Global
Также наша землячка победила в отдельной номинации "Самые красивые волосы".

Победительница регионального конкурса "Miss Asia Global Казахстан 2018" Асем Есенгелдиева на престижном международном конкурсе красоты "Miss Asia 2018" завоевала титул Miss Asia Global, сообщает Zakon.kz.

Конкурс прошел в индийском городе Кочин со 2 по 10 ноября. Это первая серьезная победа нашей землячки в конкурсе подобного международного уровня. Также наша землячка победила в отдельной номинации "Самые красивые волосы". Об этом сообщает pr-служба модельного агентства Velada.

В этом году на конкурс приехали выступать и бороться за титул и корону "Miss Asia" представительницы 25 стран мира.




"Miss Asia" считается одним из самых престижных международных конкурсов и уникальным событием в мире красоты. Проводится он с 1968 года. Конкурс является своеобразным мостом между культурами Азии и Европы. Цель события – показать, что язык красоты и грации един во всем мире, продемонстрировать общность континента, объединить усилия в борьбе с загрязнением мира, сохранить планету для будущих поколений.

Нынешним участницам предстояла тяжелая конкурсная неделя с захватывающими событиями, соревнованиями, официальными визитами, дефиле и показами.

Кстати, Асем помимо титула международного конкурса от организаторов получила денежный сертификат. Обладательница титула Miss Asia Global решила определенную сумму пожертвовать местным детям, которые нуждаются в срочной операции.

Асем живет и учится в Алматы. Является студенткой третьего курса Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Имеет большой опыт в модельном бизнесе и соответствующую внешность при росте 177 см. Состоит в международном модельном агентстве Velada. В разные годы участвовала в районном и областном конкурсах красоты "Бәрінен де сен сұлу". Обладатель титулов: "Мисс Илийского района-2015", финалистка конкурса "Мисс Алматы-2016", "Мисс КазУМОиМЯ-2017. Красавица 75-летия", "Мисс Парасат-2017", "Мисс топ-модель-2017".

На международном конкурсе красоты "Мисс СНГ" среди 16-ти стран завоевала титул "1-ая вице-мисс СНГ 2018".

Сама Асем призналась, что мечтает попасть в состав Victoria"s Secret, для чего прикладывает немало усилий.

Асем в свободное время увлекается стрельбой из лука, пением, много читает. Участвует во многих ивентах и креативных проектах

Источник - Zakon.kz
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