Мир против японских генералов. История Токийского процесса

15:29 12.11.2018

12 ноября 1948 года завершился Токийский процесс, на котором рассматривались дела японских военных преступников.



Андрей Сидорчик



Нюрнбергский процесс, завершившийся 1 октября 1946 года, создал исторический прецедент - руководители государства, развязавшего агрессивную войну, приведшую к миллионам жертв, а также поставившие на поток уничтожение народов, объявленных "неполноценными", были осуждены, и понесли заслуженное наказание.



Забытый процесс



В нашей стране значительно меньше известно об "аналоге" Нюрнберга - Токийском процессе, на котором рассматривались дела высокопоставленных лиц Японии, обвиненных в преступлениях против мира и человечности.



Проведение такого процесса стало неизбежным после подписания Японией Акта о капитуляции. Власти Страны Восходящего Солнца согласились с обязательностью Потсдамской декларации, 10-й пункт которой гласил: "Все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над пленными, должны понести суровое наказание".



Как и в случае с Нюрнбергским процессом, все пункты обвинения были разделены на три категории: А, В и С. В первую категорию входили преступления против мира - планирование и ведение агрессивной войны и нарушение международного законодательства. Вторая категория включала обвинения в массовых убийствах. Третья категория объединяла обвинения в преступлениях против обычаев войны и преступления против человечности.



Нанкинская резня и другие преступления



По данным профессора политологии Гавайского университета Рудольфа Руммеля, в 1937–1945 годах японские военные убили от 3 до 10 миллионов человек. Символами зверств японцев стали такие преступления, как Нанкинская резня, унесшая от 300 до 500 тысяч жизней, и Манильская резня, жертвами которой стали до 100 тысяч человек. Массовое уничтожение жителей захваченных территорий носило систематический характер.



Изначально было известно, что члены императорской семьи Японии получат иммунитет от судебного преследования. Также по ходатайству американского генерала Дугласа Макартура, иммунитет получили разработчики японского бактериологического оружия во главе с микробиологом Сиро Исии. Такое решение было обусловлено желанием США воспользоваться передовыми японскими разработками в этой области.



Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока был утвержден генералом Дугласом Макартуром как Главнокомандующим союзными оккупационными войсками 19 января 1946 года.



Судьи и обвинения



25 апреля 1946 года в соответствии со статьей 7 Устава были опубликованы Правила процедуры Международного военного трибунала для Дальнего Востока.



Советский Союз на процессе представляли: в качестве судьи - член Военной коллегии Верховного Суда СССР, генерал-майор Иван Зарянов, в качестве прокурора - начальник Договорно-правового отдела МИД СССР Сергей Голунский, которого затем сменил прокурор города Москвы Александр Васильев.



В обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех подсудимых и виновность каждого в отдельности.



Семеро "смертников"



Всего в качестве обвиняемых фигурировали 29 человек. Премьер-министр Японии Фумимаро Коноэ покончил с собой накануне ареста. Глава МИД Есукэ Мацуока и адмирал Осами Нагано скончались во время следствия. Идеолог японского милитаризма Сюмэй Окава сошел с ума и умер в клинике в Токио в 1957 году.



Процесс стартовал 3 мая 1946 года. В его ходе было проведено 818 открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показаний (из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом).



Токийский процесс получился более длительным, чем суд в Нюрнберге. Его последнее заседание состоялось 12 ноября 1948 года. Их 25 подсудимых семеро были приговорены к смертной казни, 15 обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, остальные получили различные тюремные сроки.









В список приговоренных к смерти вошли: генерал Кэндзи Доихара, генерал Сэйсиро Итагаки, генерал Хэйтаро Кимура, генерал Иванэ Мацуи, генерал Акира Муто, генерал Хидэки Тодзио и глава МИД Коки Хирота.



Все семеро осужденных на смерть были повешены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио.



Последний приговор



Остальные подсудимые Токийского процесса, которые не были казнены и не умерли, в 1955 году были помилованы и освобождены.



Двое из них вернулись к политической деятельности и занимали высокие посты в японском правительстве. Мамору Сигэмицу стал министром иностранных дел и первым представителем Японии в ООН. Приговоренный к пожизненному заключению Окинори Кая в 1963 году был министром юстиции.



Между 1946 и 1951 годом США, Великобритания, КНР, СССР, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Франция, Нидерланды и Филиппины организовывали военные трибуналы для судов над японскими военными преступниками "класса В" и "класса С". На 2200 судах вне Японии было осуждено около 5600 японских военнослужащих. Обвиняемые "класса В" обвинялись в совершении преступлений лично, обвиняемые "класса С", в основном офицеры высокого ранга, в их планировании, отдаче преступных приказов или не предотвращении преступлений.



Результаты Токийского процесса остаются злободневными по сей день. В токийском храме Ясукуни объектами поклонения являются японские граждане, погибшие в каких-либо войнах, в которых участвовала Япония. В их числе и те, кто был признан в 1948 году военными преступниками. Посещение храма Ясукуни официальными лицами правительства Японии по сей день вызывает скандал и рассматривается соседями, в первую очередь Кореей и Китаем, как попытка реабилитации и возрождения японского милитаризма.