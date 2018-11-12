Навстречу своим. Сергей Шаргунов о боли желающих быть с Россией

19:39 12.11.2018

Я снова в Луганске (и в Краснодоне, и в Светлодарске и много где еще), общаюсь с обычными людьми на улицах, снимаю репортаж для своей программы.



Здесь люди все время спрашивают, когда же кончится проклятая неопределенность, когда им дадут право на российское гражданство, когда прекратится издевательство на границе, где иной раз приходится стоять в очереди несколько суток… В холоде или на жаре…



Что ответить?



Нужные законы внесены.



По поводу границы направил запрос в ФСБ.



Надеюсь, удастся помочь людям хоть в этом - облегчить их приграничные мучения.



Каждый день поступают письма от соотечественников. Почти все они при попытке легализации в России сталкиваются с непробиваемой бюрократией: вал документации, порой излишней, которую надо собрать, затянутые сроки рассмотрения документов и прочие проблемы технического характера. По всем этим историям направлялись и направляются депутатские запросы соответствующим руководителям, принимающим решения.



Счастлив, когда многим из обратившихся удается помочь. Вот некоторые имена и истории этого года.



Хочется привести те примеры, которые дают надежду на лучшее.



Семья Виталия Овчара из города Апатиты Мурманской области получила материнский капитал после нескольких отказов. Виталий с женой и двумя малолетними детьми чудом спаслись среди боев на Донбассе и перебрались аж в Заполярье. Переехав в Россию, жена и дети получили российское гражданство, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы государство выполнило по отношению к ним социальные обязательства.



Ополченец Николай Трегуб вышел на свободу и получил убежище в России после полугода отсидки в центре временного содержания.



Сокамерник Николая Сергей Коржов также вышел на свободу. Коржов вообще находился в России легально, у него было временное убежище, но суд этого обстоятельства не заметил, когда принимал постановление о выдворении на расправу. Благодаря моим обращениям в прокуратуру, слаженной работе общественников и правозащитников, эти постановления были обжалованы и отменены вышестоящей судебной инстанцией.



Депутатский запрос помог выйти из-под стражи другому ополченцу Руслану Бабаджанову. Его задержали в аэропорту Нижнего Новгорода и хотели выдать на Украину в тюрьму.



Раиса Александровна Шувар, 95-летняя беженка из Луганска, ветеран Великой Отечественной войны, получила наконец-то российское гражданство, пенсию и другие социальные выплаты.



Людмила Васильевна Сухоносова и ее внук Артем, бежавшие от войны из донбасской Макеевки, ранее получившие временное убежище в далекой и холодной Якутии, стали гражданами России.



Многодетная семья Максимчук, беженцы с Украины, перебравшиеся в Смоленскую область, получили российские паспорта.



Поэту и журналисту Андрею Дмитриеву после нескольких запросов выделили квоту на временное проживание в России.



Поддерживаю обращение главы РПЦЗ митрополита Илариона о предоставлении гражданства России известному писателю и журналисту Юрию Милославскому. Дай Бог - получится.



А ведь иной раз у нас обосновываются и иностранцы, порой весьма успешно.



Что же мешает принимать своих, если столько речей вокруг о важности демографии?



28-летний немец Эрик фон дер Декен перебрался в Россию. Перебрался, потому что рассчитывает на возможности для самореализации. Видит в России страну возможностей.



"Сложно даются технические термины - подшипник, опрыскиватель. До сих пор с трудом выговариваю".



Вырос фон дер Декен в деревне под Гамбургом. Поступил в университет на кафедру агроэкономики. А местом практики во время учебы выбрал Россию. Сначала поездил на комбайне на ферме у родного дяди, который 20 лет назад переехал в Калининградскую область, женившись на русской. Потом потрудился немного в Курской и Воронежской областях у известного немецкого фермера Штефана Дюрра.



Окончил университет, через друзей познакомился с Ульрихом - немцем, который вот уже пять лет живет в Петербурге, работает агрономом (в его ведении три российские фермы). Ульрих и предложил создать ферму вместе. "Я понял - это мой шанс. Почему в России? В Германии сейчас практически невозможно найти свободную землю. Кроме того, все в разы дороже, чем здесь".



Зарегистрировали компанию, оформили Эрику рабочую визу.



Ферма его находится в псковской деревне Родовое.



"Люди хорошие - им можно доверять, они готовы всегда помочь. Поэтому всем своим друзьям я говорю: вам надо сначала приехать сюда, а уже потом делать выводы о России. Шесть из них уже навестили меня, и их мнение о жизни здесь изменилось".



Люди и впрямь хорошие. И доверять им можно.



И относится это и к нашим людям, живущим в РФ, и к тем, кто без их желания отрезан границами.



Сколькие из русских хотели бы и могли бы приехать и работать на благо России!..



Помочь конкретным людям решить их проблемы, защитить их права - это хоть и важные, но точечные действия. На практике давно обозначились проблемы, требующие изменения законодательства.



Внесен целый пакет законопроектов, значительно упрощающих соотечественникам, в первую очередь, с Украины, процесс легализации в России, процедуру получения гражданства, порядок выдачи трудовых квот для жителей Донбасса, получение политического убежища теми, кто вынужден спасаться бегством от преследования.



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Надеюсь - добьемся принятия!



Кстати, явный прогресс: Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка предоставления гражданства РФ. Предлагается наделить президента полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима. Также этим законопроектом предусматривается упрощение приема в гражданство для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, путем предоставления им права подать заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.



Нужная инициатива.



Достаточная ли? Нет.



Но движение навстречу своим не должно останавливаться.



Каждая статья, каждый постинг, каждая реплика в эфире, каждый законопроект на эту тему приближает облегчение участи наших родных людей.



12.11.18