 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия возвращается в большую афганскую игру, - Le Temps
20:18 12.11.2018

12 ноября 2018 г.
Эммануэль Гриншпан | Le Temps

Москва устроила беспрецедентные мирные переговоры по Афганистану, тридцать лет спустя после поражения, которое она потерпела в этой стране во времена СССР. Данные действия, в частности, нацелены на подрыв американского влияния в Центральной Азии, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

После того как Россия завоевала главную позицию в сирийском конфликте, она пытается занять новую позицию в Афганистане. Организованная в пятницу в Москве встреча под эгидой российского МИДа впервые объединила представителей движения "Талибан"* - которое Москва относит к террористическим организациям - и Высший совет мира, инстанцию, связанную с афганским правительством. Для того чтобы лучше обосновать свой "Русский мировой проект", Москва пригласила всех соседей: 11 стран, в числе которых Китай, Пакистан и Иран, говорится в статье.

Некоторые делегаты, такие как официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид, сделали комментарии: "Мы не будем разговаривать с правительством до тех пор, пока США не покинут Афганистан". Он заявил, что "талибы не получают оружия от русских", в ответ на обвинение, неоднократно сформулированное Вашингтоном. Американцы "разъярены этой российской инициативой", - признался один неназванный западный дипломат.

Эта встреча венчает долгие годы незаметных и щекотливых переговоров между Москвой и талибами. Первая попытка организовать такую встречу провалилась два месяца назад под давлением афганского правительства. Однако Кабул, за последние недели ослабленный различными военными вылазками партизанских отрядов, смирился. Помимо дипломатического успеха, Россия стремится стабилизировать ситуацию в Афганистане в целях безопасности. Как напомнил Сергей Лавров, не называя "Исламское государство"*, "некоторые хотят в Афганистане сделать свой террористический плацдарм в Центральной Азии", передает автор статьи.

Встреча завершилась в пятницу после обеда без совместного заявления, было бы удивительно, если бы случилось обратное, отмечает журналист. По мнению Дмитрия Верхотурова, эксперта Центра изучения современного Афганистана, встреча знаменует собой "новый этап в афганской политике. Кабулу нужно подтолкнуть талибов к тому, чтобы они последовали примеру Гульбеддина Хекматияра, который подписал мирное соглашение с правительством [в 2016 году]. Речь идет о долгом процессе восстановления доверия".

Прежде чем подписать мирное соглашение, Гульбеддин Хекматияр несколько десятилетий руководил Исламской партией Афганистана, считавшейся террористической организацией до 2016 года, говорится в статье. "Если они дадут гарантии и подпишут мирное соглашение, талибы будут наделены правом на это претендовать, но решение может быть принято лишь на международном уровне", - продолжает эксперт.

А пока русские и талибы договорились об одном: вместе они способны снизить важность США в регионе, заключает Гриншпан.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542043080
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